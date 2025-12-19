Boric defiende su gestión en semana de las autocríticas por la derrota electoral: “Son las obras las que hablan”

A cuatro días de la elección presidencial y tres de la cita en La Moneda con el mandatario electo José Antonio Kast, el Presidente Gabriel Boric sorprendió este jueves con una serie de mensajes públicos en clave política.

Este jueves en dos actividades oficiales, el mandatario defendió la obra de su gobierno y apuntó que contra la pelea política pequeña y también en contra del conservadurismo.

En la inauguración del Parque de la Alegría, en Renca, puso énfasis en lo que significa para su administración obras como la estrenada en la comuna liderada por el alcalde Claudio Castro.

Santiago, 18 de diciembre 2025. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric Font, y autoridades encabezan la inauguracion del Parque de la Alegria en la comuna de Renca. Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

“De eso se trata lo que hemos tratado de impulsar, lo que hemos impulsado, y lo digo con orgullo, como gobierno. Al final, estas son las obras que nos mueven. L as peleas políticas, los juicios o las palabras estrambóticas siempre al final van a quedar en segundo plano. Son las obras las que hablan. Y esto que estamos inaugurando hoy día va a hablar mucho más que cualquier discurso”, dijo.

La declaración del Mandatario ocurre en una semana sensible para el gobierno cuando una parte del oficialismo ha apuntado a su gestión como una de las causantes de la derrota en la carrera presidencial donde se impuso el republicano José Antonio Kast.

En el comité político ampliado de esta semana, los timoneles del oficialismo compartieron con el propio Boric y con los ministros diagnóstico de la derrota. En esa instancia, el Mandatario llamó a la unidad del sector y defendió su gestión en seguridad, pese a lo dardos de la derecha durante la campaña. Consintió -en todo caso- que las responsabilidades por el fracaso eran múltiples e incluían al gobierno.

En su mensaje de hoy en Renca, el Presidente también deslizó un posible rol tras dejar La Moneda el 11 de marzo de 2026, que hasta ahora es una incógnita por despejar. “Vamos a seguir viéndonos desde donde nos toque estar, luchando juntos”, expresó.

Más tarde, en la misma jornada, el frenteamplista volvió a la carga. En el marco de su participación de la ceremonia de entrega de los Premios Presidente de la República a la Música Nacional y a las Arte Escénicas 2025, sostuvo que “la cultura es justamente lo que nos va dando forma” y que va provocando “cambios con el tiempo”.

“Qué cosa más triste ver a quienes no son capaces de cambiar de opinión, quienes no son capaces de aprender las nuevas formas, que se quedan anclados en un conservadurismo de viejos órdenes que no necesariamente tienen sentido hoy” , remarcó.

Luego, al destacar el trabajo de la cantante Denisse Malebrán -vocalista de la banda Saiko- dijo: “No tiene miedo a decir su opinión, que a veces puede ser filósofo, que a veces puede molestarle a algunos, pero al final de eso se tratan las opiniones y acá no somos nada monedita de oro”.

“Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo. Estamos para construir y para construir muchas veces hay que romper huevos”, lanzó.

En el cierre, planteó que “son las contradicciones finalmente los partos de la historia y son los artistas quienes nos llevan muchas veces a ver, a hacer visibles o a generar esas contradicciones, a los que algunos le temen. Nosotros les damos la bienvenida aquí en La Moneda”.

El Presidente entregó estos mensajes cuando restan menos de tres meses -desde este viernes, exactamente 83 días- para que el 11 de marzo de 2026 entregue la banda tricolor.