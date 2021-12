Boric dice que “no tiene problema” con realizarse test de pelo, pero insiste en críticas ante “instalación de mentiras y engaños” por parte de la campaña de Kast

“No tengo ningún problema en hacerlo, no tengo nada que ocultar”.

El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se mostró dispuesto a realizarse un examen de pelo para comprobar que no usa drogas. Esto, después que tras la petición de su contrincante, José Antonio Kast, este haya mostrado -en vivo, durante el último debate presidencial del día lunes- un test de orina que daba negativo al uso de estupefacientes.

Molesto con la prensa se mostró el abanderado en la posterior conferencia, cuando fue consultado por las dudas que surgieron respecto a la fecha en que se hizo el examen -mismo día que comenzó su confinamiento por síntomas de coronavirus- y acusó de “irresponsabilidad”, en específico al periodista de Radio Bío-Bío que hizo la pregunta.

Y ante las insistencias de Kast tras el debate, para que se haga un nuevo test, esta vez de pelo, hoy Boric respondió en Meganoticias que “no tengo ningún problema”, pero lo instó a dejar de instalar dudas al respecto.

“Ojalá dejen de instalar estas dudas, estas mentiras, engaños. Que la campaña la ganen con cuales son las propuestas que tienen para mejorar la vida de usted en la casa”, señaló. Y explicó que ya está “cansado”, porque “llevamos varios meses de campaña en donde han inventado historias familiares, acusaciones falsas, hasta una ficha clínica falsa (...) Están permanentemente sembrando un manto de dudas respecto de mis actuaciones que no tienen ningún asidero, y obligan a estar dando explicaciones respecto de cosas que no he hecho. Entonces la carga de prueba se invierte permanentemente gracias a esta actitud de José Antonio Kast”.

Al ser consultado si alguna vez ha usado drogas, el diputado dijo que en la universidad “alguna vez” probó la marihuana, pero que no es consumidor y que “hace muchísimos años” no tiene ninguna relación. “Hoy día soy una persona con total independencia para combatir con mucha fuerza el narcotráfico que tiene aterrada a nuestras poblaciones en Chile”, apuntó.

Sobre la acusación de “irresponsabilidad” que hizo al profesional que le consultó tras el debate al respecto, dijo que eso estaba en “poner en duda la labor profesional que realizan instituciones que son serias y responsables”. Sin embargo, dijo defender la libertad de prensa y estar de acuerdo en que “debe incomodar al poder”, y se excusó sobre su actitud diciendo que “en ese momento -la verdad- estaba cansado, pero me parece bien”.

Reunión con Bachelet

Por otra parte, el aspirante a La Moneda fue consultado respecto del apoyo que le entregó Michelle Bachelet y sobre como se gestionó la reunión que sostuvieron.

Boric dijo que si bien no recordaba exactamente la fecha, señaló que ya habían conversado “varias veces”, incluso desde antes de la primaria, donde enfrentó a Daniel Jadue.

Y en específico por la visita que hizo a la casa de la exmandataria, señaló que “fue de mutuo acuerdo. Los dos sentimos que era necesario, porque además si yo aspiro a ser Presidente de todos los chilenos y chilenas, tengo mucho que aprender”.

Gabriel Boric reunido con Michelle Bachelet, en la casa de la exmandataria en La Reina. Foto: Horizonte Ciudadano

Boric, desclasificó uno de los consejos que le habría dado la expresidenta Bachelet: “Una de las cosas que me dijo que me parece muy importante, es fundamental: cuidarte de la gente que te dice que sí a todo, porque muchas veces cuando uno se enfrenta o está en situaciones de poder, hay a veces un ánimo de servilismo, de tratar de quedar bien para tratar de obtener algo. Y yo creo que siempre es sana la crítica, y por eso el rol de periodismo es tan importante, aunque uno a veces se tueste un poquito”.

Además, señaló sobre la acusación de intervencionismo que hizo José Antonio Kast y la solicitud a que la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU se reuniera también con él, Boric argumentó -sin “querer poner palabras en su boca”- que imagina que con “una persona que sigue defendiendo hasta el día de hoy a la dictadura que asesinó a su padre, debe ser difícil sentarse a conversar así no más”.

Factor Jadue durante la campaña

Al ser consultado por la figura de Daniel Jadue durante la campaña presidencial, y si se ha transformado en un “fantasma” en esta, Boric señaló que “Daniel no es un fantasma. Daniel ha sido un excelente alcalde. Yo creo que han habido declaraciones que no comparto que lo he dicho acá, como lo que comentábamos antes respecto a la caracterización de los votantes de otro candidato (Parisi). Pero para mí en ningún caso es un fantasma y yo creo que, por ejemplo, de las iniciativas que han desarrollado en la Municipalidad de Recoleta hay mucho que aprender, y no me cabe ninguna duda de que desde ahí va a ser un tremendo aporte”.

“Estuvo hace poco en regiones. Y acá hay que ir más allá de Daniel. Daniel ha tenido algún despliegue, el tiene por supuesto el cargo de alcalde, pero yo he visto lo que ha hecho por ejemplo Karol Cariola...”, agregó sobre la autoridad comunal.

“Voy a respetar el resultado de la elección”

Puesto ante el escenario de una de las elecciones con los resultados más reñidos del último tiempo, y además de las suposiciones que se hicieron durante esta jornada por el propio Kast, o el senador Chahúan, que manifestó que “puede que esto no se resuelva el domingo”, insinuando una apelación del resultado a los Tribunales Electorales, Boric reiteró que aceptará el resultado de los comicios.

“Voy a respetar totalmente el resultado de la elección. No tengo ninguna duda de la credibilidad del Servel, de todas las instituciones chilenas, y el respeto que además va a tener el gobierno de Chile en esto. Lo que esta haciendo José Antonio Kast es el manual de la ultraderecha (...) lo mismo que hacían Trump y Bolsonaro. No dejemos que eso le pase a Chile”, acusó el diputado.

“No voy a recurrir a los tribunales, porque me parece que el plantear desde ya un manto de dudas respecto a la legalidad de la elección, es absolutamente innecesario”, agregó.

Además, analizando sus posibilidades de efectivamente ganar la elección, Boric aseguró que en su discurso tras obtener la segunda mayoría en la primera vuelta, “cometí un error en que todavía estábamos en una lógica de hablarle solo a los propios. Y yo creo que es súper importante que la gente que nos está viendo en sus casas entienda y sepa de que yo tengo al convicción de ser el Presidente de todos, incluso de quienes no voten por mí”.

Congreso sin mayoría

Respecto de algunas hipótesis que han planteado analistas políticos y del mundo académico durante los últimos días, sobre que su eventual gobierno tendría “muy altas expectativas”, el candidato dijo ser consciente de que tiene que llevar a cabo sus proyectos e ideas “en la medida de lo posible”, y que la ciudadanía estaría al tanto de ello.

“La gente sabe que viene complicado, que la economía va a tener una recesión, por lo tanto saben que esto es paso a paso (...) un país no se reinventa todos los días”, señaló.

Y se defendió de las críticas que se le han hecho al Frente Amplio desde que se creó sobre “una suerte de arrogancia generacional, de que creíamos que el país partía con nosotros: yo desde un comienzo empecé a tratar de recoger esas palabras, escuchar y decir ‘sabes que, nosotros somos herederos de una posta más larga’”.

También calificó como una “oportunidad” la distribución política que tendrá el futuro Congreso, sin mayorías para ningún sector. “No lo veo como una suerte de castigo, sino que estamos obligados a ponernos de acuerdo (...) La gente tiene problemas ahora ya, quiere cambios con estabilidad, y nosotros vamos a ser capaces de garantizarlo”, sostuvo.