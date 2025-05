Boric instala a Israel en la agenda en antesala de la Cuenta Pública y abre debate sobre romper relaciones

A las 8.03 de este miércoles, la Cancillería informó una decisión que durante la semana pasada había tomado el Presidente Gabriel Boric junto al ministro Alberto van Klaveren: retirar a los agregados militares de Israel como señal de protesta al conflicto que mantiene ese país con Palestina.

“El Gobierno de Chile informa que, el día de hoy, nuestra embajada en Israel ha notificado a las autoridades de ese país el retiro de los agregados militares, de defensa y aéreo, quienes se encontraban desempeñando funciones en nuestra misión en Tel Aviv”, dice el comunicado.

En esa línea, agrega que “la decisión, coordinada por los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, obedece a la gravísima situación humanitaria que vive hoy la población palestina en la Franja de Gaza, producto de la desproporcionada e indiscriminada operación militar del ejercito de Israel, así como por los constantes obstáculos para permitir el ingreso de ayuda al citado territorio palestino”.

Y concluye: “El Gobierno de Chile demanda a Israel cesar su operación militar en el Territorio Palestino Ocupado, permitir el ingreso de ayuda humanitaria y respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitaria”.

De hecho, un poco antes de ese escrito, a través de una nota, el Ejecutivo le in f ormó de su decisión a Tel Aviv.

El plan original del Ejecutivo, según algunas versiones, era anunciar la medida en la próxima Cuenta Pública que encabezará Boric este domingo, sin embargo, tras la publicación del medio digital El Libero se adelantaron los tiempos. En Cancillería, no obstante, dicen que se comunicó hoy debido a que estaban a la espera de informarle a la contraparte en Israel, lo que no pudieron hacer antes.

Así, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió el comunicado y, posteriormente, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fue consultado al respecto durante un punto de prensa.

Y es que con su decisión, Boric volvió a instalar en su agenda el tema de Israel, en la antesala de su rendición de cuenta ante el Congreso en Valparaíso (la última de su administración). Y es que con esta medida, en Palacio buscaron dar una nueva señal de reproche contra el país que encabeza Benjamín Netanyahu, la que ha ido escalando durante la administración de Boric.

Por lo mismo, el asunto acaparó inmediatamente la atención de los partidos de la alianza de gobierno, desde donde algunos aprovecharon de pedir que se avance más y que se rompa relaciones con ese país.

Si bien una mayoría de esas colectividades no estaba al tanto del anuncio del retiro de los agregados militares, salieron a respaldar la decisión. Sin embargo, se evidenció una nueva f ractura entre el Socialismo Democrático, y el F rente Amplio y el Partido Comunista (PC).

Desde este último bloque identificaron que en la Cuenta Pública que protagonizará el Boric este domingo se abre la oportunidad para que, de una vez, se rompa relaciones diplomáticas con Israel. Algo que algunos dirigentes de este sector han pedido desde hace tiempo.

Por ejemplo, el jefe de bancada de los diputados del Frente Amplio, Jaime Sáez, afirmó que el retiro de de los agregados militares “es un mínimo”, y que “Chile debe romper todo vínculo diplomático con el estado sionista, terrorista y genocida de Israel”.

Además, el parlamentario reconoció que la Cuenta Pública es una oportunidad para que eso se concrete. En la misma línea, la diputada Ericka Ñanco, quien preside la comisión de Relación Exteriores de la Cámara, instó a “si la situación persiste, el Estado de Chile debiese repensar sus relaciones diplomáticas con Israel”.

En todo caso, no solo los diputados del partido del Presidente están en esa línea. Desde la directiva de la colectividad, que encabeza Constanza Martínez, también consideran que la Cuenta Pública se podría aprovechar para hacer anuncios referidos a Israel. Eso sí, en la mesa hablan de medidas como el embargo militar, la revisión y suspensión de la cooperación militar, así como también la revisión de la permanencia del embajador allá.

Jeannette Jara, la candidata presidencial del PC, planteó que se deben suspender relaciones con Israel. “Creo que la situación es tan crítica, que amerita medidas más radicales. La situación humanitaria, la falta de alimento, la muerte de niñas y niños que estamos viendo día a día hace que se requiera tomar medidas más urgentes. Por eso, creo es importante avanzar hacia la suspensión de relaciones diplomáticas con Israel”, sostuvo.

En la vereda opuesta, desde el Socialismo Democrático han llamado a no romper relaciones. Por ejemplo, el excanciller Heraldo Muñoz (PS) dijo a este medio que “siempre hay que mantener las puertas abiertas” y que él no es partidario de romper relaciones diplomáticas.

Sin embargo, enfatizó que “la situación en Gaza es insoportable. El bloqueo israelí a los alimentos y medicinas es inhumano , y amenaza una hambruna generalizada. El exprimer ministro israelí Ehud Olmert ha acusado al gobierno de Netanyahu de “crímenes de guerra”. En este contexto, se entiende la decisión del retiro temporal de los agregados de las FF.AA de Chile de Tel Aviv”.

El exministro José Miguel Insulza, en tanto, si bien respaldó retirar los agregados militares, también se opone a la idea de quebrar las relaciones diplomáticas. “No soy partidario de romper relaciones”, sostuvo.

El también excanciller Ignacio Walker, quien en las últimas semanas ha destacado por apoyar públicamente a Carolina Tohá como candidata presidencial, señaló que “la vía de romper relaciones diplomáticas es una medida in extremis en las relaciones internacionales. Yo creo que solamente bajo situaciones muy excepcionales se justifica la ruptura de esas relaciones, y no creo en su eficacia”.

El exmilitante DC, además, planteó que “en la medida que sea temporal, mientras subsista la situación en Gaza, creo que se puede justificar (el retiro de los agregados militares). No hay que olvidar que se vive una crisis humanitaria de proporciones inéditas en la historia contemporánea”.

Un elemento que podría tensionar la Cuenta Pública si un anuncio relativo a Israel se concreta es que el embajador de ese país en Chile, Gil Artzyeli, fue invitado al evento y confirmó asistencia.

Él ha sido crítico -en varias ocasiones- de las medidas que ha tomado La Moneda con respecto a las relaciones con Israel y también de la forma para hacerlo. Y ha evidenciado su molestia públicamente.

La Moneda deja abierta la opción

En el Ejecutivo si bien dicen que no está contemplado que durante la Cuenta Pública se anuncien medidas más drásticas como romper relaciones, lo cierto es que tampoco lo descartan para más adelante.

Consultado sobre este punto, el ministro Elizalde indicó que “lo que yo dije en la mañana es que no había que especular y en lo que respecta a las decisiones que ha adoptado el gobierno de Chile son las que se han informado formalmente. En su tiempo se llamó a informar al embajador y ahora se ha tomado la decisión del retiro de los agregados”.

Sobre las posibles consecuencias con Israel al retirar a los agregados militares, en el gobierno recalcan que no es “una medida extrema” y que es consistente con la posición que ha marcado el Ejecutivo en la materia.

Por lo mismo, agregan, no debería afectar el intercambio comercial entre ambos países. Sin embargo, otros en el Ejecutivo transmiten que sí se podrían abrir varios flancos en ministerios sectoriales que han comprado licencias y tecnología de Israel, como en Defensa y Justicia.

Al cierre de esta edición, Cancillería confirmó que Van Klaveren realizará hoy, a las 15.30, un punto de prensa para profundizar en la decisión adoptada por el Ejecutivo.

Polémicas entre Boric e Israel

Las relaciones entre ambos países han sido motivo de discusión a lo largo de la administración de Boric. Una de los episodios que más revuelo generó fue cuando el gobierno decidió excluir a Israel de la FIDAE.

“Es una decisión difícil, no nos gusta tener que tomarla. Es doloroso (...). Pero en la escala de las prioridades, los derechos humanos es el primer eslabón”, dijo en esa ocasión Carolina Tohá, quien se desempañaba como ministra del Interior.

A fines del año pasado, en el marco de la Navidad Palestina, el Mandatario afirmó que “lo que está haciendo de manera indubitable el gobierno del señor Netanyahu (el primer ministro de Israel), como bien dijo Maurice Khamis, ‘criminal de guerra’, es en contra de la humanidad. Son crímenes en contra de la humanidad. Y no podemos ser diferentes a aquellos”.

La postura del gobierno frente a Israel, de todas formas, ha sido motivo de controversia al interior de la alianza de gobierno. En particular, debido a la posición que ha evidenciado el presidente del PPD, Jaime Quintana. En una entrevista -en Radio Cooperativa- aseguró que “Chile lamentablemente ha sido parte en propagar el antisemitismo, y a veces las expresiones, las declaraciones del gobierno (han ido en esa línea)”.

Esta semana el senador se vio envuelto en una nueva discusión con el Frente Amplio con respecto al tema. “He dicho públicamente que la respuesta de Israel es desproporcionada, e incluso que estamos frente a una masacre en Gaza. El problema es que no he dicho exactamente lo que usted quiere escuchar”, le respondió a la diputada Gael Yeomans, luego de que ella lo emplazara a él y a Tohá a tomar postura.

La presidente del Frente Amplio, Constanza Martínez, planteó que “tener una postura clara frente al genocidio en Palestina (...) es un deber ético y político. Lo que ocurre en Gaza (...) no admite ambigüedades. No son cifras, es una tragedia humanitaria. No hablamos de modas ni de discursos identitarios, como se insinúa, hablamos de derechos humanos básicos y de principios que Chile siempre ha defendido. Lo llamamos genocidio porque hay evidencia, en los informes de organismos internacionales y en el derecho internacional. El silencio o la tibieza frente a estas atrocidades son formas de complicidad”.