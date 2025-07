Cadem: Kast y Jara lideran carrera presidencial mientras que Matthei queda rezagada y Parisi sube

En medio de un escenario político marcado por realineamientos partidarios, definiciones estratégicas y una alta polarización, la más reciente encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, revela que José Antonio Kast (Partido Republicano) y Jeannette Jara (candidata de la centroizquierda) se consolidan como los principales contendores de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

Según el sondeo, si los comicios se realizaran este domingo 27 de julio, un 30% votaría por Kast, quien sube 3 puntos porcentuales en relación a la semana anterior, mientras que la exministra del Trabajo alcanza un 27%, manteniéndose firme en la segunda posición.

Más atrás se ubica la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei con 14%, lo que confirma una tendencia a la baja en su apoyo electoral.

La encuesta correspondiente a la cuarta semana de julio también muestra una mejora para el líder del Partido de la Gente (PDG) Franco Parisi, quien sube 2 puntos hasta 11%, mientras que el diputado libertario Johannes Kaiser -que hasta hace unas semanas se perfilaba como carta de la derecha más dura- cayó 3 puntos y se queda en 5%.

Completan la lista Harold Mayne-Nicholls (2%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (1%). Un 9% de los encuestados declara no saber, no responder o que no votaría.

En la intención de voto espontáneo, los resultados son similares: Kast lidera con 25% (+4pts), Jara le sigue con 24%, mientras que Matthei obtiene 12%. Le siguen Parisi (8%), Kaiser (5%), Enríquez-Ominami (1%) y Mayne-Nicholls (1%). El 22% no sabe o no responde, y un 2% menciona a otros.

El estudio de opinión semanal también evidencia un alto interés por las elecciones presidenciales, con un 65% que dice tener “mucho interés” en el proceso, y un 88% que afirma tener totalmente decidido ir a votar, 4 puntos más que la semana anterior.

Los resultados llegan en una semana clave para la centroizquierda, luego de que la Democracia Cristiana (DC) confirmara su respaldo a Jeannette Jara, sumándose a otros ocho partidos oficialistas.

Por el contrario, la derecha enfrenta divisiones entre Kast, Matthei y Kaiser, mientras que el ascenso de Parisi podría restarle votos clave a los sectores conservadores en primera vuelta.

Con tres meses por delante, el escenario se mantiene dinámico y competitivo, aunque las cifras de Cadem confirman que Kast y Jara emergen como los favoritos para disputar una eventual segunda vuelta en diciembre.

Evaluación presidencial y del gabinete

En cuanto a la gestión del Presidente Gabriel Boric, esta semana sube a 33% de aprobación (+2pts), mientras que su desaprobación disminuye a 57% (-5pts). El promedio de aprobación del mandatario en julio cierra en 35%, mostrando una leve recuperación en comparación a meses anteriores.

En el ranking de aprobación de ministros, Jaime Pizarro (Deporte) se instala como el mejor evaluado del gabinete, con un 77%, seguido por Carolina Arredondo (Culturas) y Álvaro Elizalde (Interior), ambos con 54%.

En contraste, Antonia Orellana, ministra de la Mujer, sufre la caída más significativa, bajando 13 puntos (de 56% a 43%).

En los últimos lugares del gabinete se ubican el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (35%); el titular de Economía, Nicolás Grau (34%); y el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien registra 26% de aprobación, tras caer 12 puntos en la última medición.