Camila Vallejo responde a críticas de Daniel Jadue por viabilidad del programa de gobierno y lo invita a “no restarse y no tomar palco”

“Las expectativas son el cumplimiento del programa. Ahora, como el programa hoy día no tiene viabilidad política, hay que esperar la Constitución”.

De esa forma, el alcalde de Recoleta y exprecandidato presidencial del Partido Comunista Daniel Jadue se refirió en Venezuela al programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Jadue sostuvo que “se ve difícil poder implementar a cabalidad” el programa de Apruebo Dignidad y que “se ha tenido que ampliar la coalición que venció, incorporando a otros actores para darle más sustento político al gobierno”.

Consultada al respecto, la también militante del PC y ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, invitó al jefe comunal a invita a “no restarse y no tomar palco” en la labor del conglomerado oficialista.

“Nosotros construimos un programa de gobierno de manera colectiva y colectivamente lo tenemos que empujar. La viabilidad del programa de cambios que hemos ofrecido al país depende, principalmente, del trabajo colectivo y colaborativo de todos y todas”, afirmó la vocera del Ejecutivo.

Vallejo explicó que esa tarea no está solo en manos “de nuestro equipo, que tenemos un gran equipo de gabinete sino que también de las y los parlamentarios, de la ciudadanía y por cierto también de las y los alcaldes”.

En esa línea, destacó que “bienvenidos y bienvenidas los alcaldes que quieran colaborar para justamente hacer viable este programa de cambios, los necesitamos a todos y todas”.

“Mi respuesta es sumamente clara ante los dichos del alcalde, para hacer viable el programa los necesitamos a todos y todas, no depende exclusivamente del gobierno y en eso los alcaldes pueden jugar un rol importantísimo. No restarse y no tomar palco”, planteó.

Siches invita a “contribuir en avanzar en las transformaciones”

También abordó los dichos de Jadue la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches,

“Vivimos en un país libre, cada uno de los ciudadanos y ciudadanos puede dar su opinión, pero obviamente como equipo de gobierno como ministros y ministras y también es nuestra invitación que hacemos ampliamente a los distintos actores políticos, parlamentarios y alcaldes, a contribuir en avanzar en las transformaciones estructurales que ha planteado el Presidente Boric y por el cual la ciudadanía ha respaldado ampliamente las últimas elecciones”, señaló en un tono similar al de Vallejo.

La jefa de gabinete resaltó que “necesitamos esas transformaciones sobre todo por los momentos que atraviesa nuestro país, y esperamos que todos los sectores y actores estén disponibles a colaborar y contribuir en este proceso”.