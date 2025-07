Camilo Escalona (PS) tras triunfo de Jeannette Jara: “No vemos ninguna razón por la cual pudiésemos renunciar a esta vocación de unidad”

El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, abordó durante la mañana de este martes la victoria de la abanderada del Partido Comunista, Jeannette Jara en la primaria del oficialismo señalando que “no vemos ninguna razón por la cual pudiésemos renunciar a esta vocación de unidad”.

En conversación con Radio ADN es que Escalona abordó el futuro de la candidatura de Jara y la unidad de los diferentes partidos que participaron de esta primaria señalando que “tengo los antecedentes, tengo las señales, tengo la convicción que es posible tener una lista de los partidos que actualmente estamos en el gobierno, más la Democracia Cristiana, de manera de asegurar una representación que nos permita tener el peso suficiente en el próximo Parlamento”.

“No aspiro a ningún cargo parlamentario, yo solamente voy a colaborar en que tengamos la capacidad de hacer una lista unitaria. Esa es la tarea que nos hemos propuesto”, agregó.

En la misma línea y respecto a las elecciones presidenciales, Escalona apuntó que no cree que llegue a existir una segunda vuelta entre dos candidatos de derecha. “Yo creo que la fuerza con la cual sale Jeannette Jara de las elecciones primarias nos permite tener la certeza que vamos a entrar a la segunda vuelta”.

Respecto a la derrota tanto de Carolina Tohá como de Gonzalo Winter, Escalona apuntó que “hay que partir reconociendo el aporte que hizo cada cual, no hay que partir por lo malo. Esta fue una tarea realizada en un clima desfavorable, una sociedad chilena muy crítica, una crisis de las estructuras partidarias, y en consecuencia es que hay que asumir las realidades que nos corresponde vivir en estas circunstancias”, enfatizando que “yo espero que en el Frente Amplio en particular no se desate ninguna casa de bruja buscando responsabilidades”.

“Es una votación a la persona”

En la misma línea, al momento de abordar los resultados que obtuvo la abanderada del Socialismo Democrático, según señaló el secretario general del PS “esta es una votación muy diversa, es una votación a la persona, y no es un castigo a Carolina Tohá”.

“Uno tiene que reconocer que ella asumió el costo, porque así finalmente ocurrió, del esfuerzo inicialmente muy débil, porque no había la experiencia necesaria que realizó el gobierno del presidente Boric para enfrentar el tema de la seguridad”, agregó enfatizando que “ella fue Ministra del Interior, durante un largo periodo, en que el tema de la seguridad fue un tema muy central del país, y por lo tanto no podía separarse de él, pero no es que ella no lo quiso resolver, sino que en el país no se han dado las condiciones, no hay una política que permita todavía, por ejemplo, enfrentar los problemas que existen”.

“En el caso de Jeannette Jara, ella encarnó un logro histórico de este gobierno, porque además participó en él, legítimamente encarnó, no lo estoy enjuiciando, porque las cosas son como son, en el caso de Jeannette Jara, se reflejó el apoyo a la reforma de pensiones que realizó este gobierno, entonces esto tiene mucho que ver con las circunstancias concretas, y con el rol que jugaron las personas, no se trata de enjuiciar a una respecto de la otra, porque eso no me parece que sea justo”, mencionó.