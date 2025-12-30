Canciller afirma que están evaluando situación de Pakarati y reconoce que conocieron tardíamente su polémica entrevista

Desde las afueras del Palacio de La Moneda, el canciller Alberto van Klaveren ahondó en la controversia generada en torno a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati.

La diplomática en cuestión realizó el 24 de diciembre una publicación en sus redes sociales en las que se manifestaba a favor de la autodeterminación de la isla de Rapa Nui, pueblo del que es originaria. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó a La Tercera que la otrora directora de protocolo de este gobierno recibió una reprimenda por este posicionamiento.

En medio de los fuertes cuestionamientos que se destararon en su contra, se dio a conocer que en septiembre Pakarati concedió una entrevista a un medio radial en Nueva Zelanda en la que expresó una postura similar. “Tenemos que trabajar en cómo vamos a obtener el autogobierno, porque en mi isla necesitamos el autogobierno”, dijo.

Manahi Pakarati, embajadora en Nueva Zelanda.

Al respecto, el titular de Relaciones Exteriores reconoció esta jornada que “estamos obviamente evaluando sus declaraciones. Ya se le hizo presente el error que cometió y que ella lamentó de postear un mensaje absolutamente inapropiado. Y, por otra parte, hemos tomado conocimiento bastante tardío de la entrevista que dio en septiembre y queremos verificar si se cumplieron o no los protocolos vigentes justamente para todo lo que son los dichos de nuestros embajadores".

“Todos los embajadores, todas las embajadoras, dependen de la confianza del Presidente de la República de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional. Y creemos que es muy importante que todos y todas justamente mantengan todo lo que son nuestros principios y nuestras políticas en esa materia. Las expresiones de la embajadora Pakarati respecto a situaciones internas que pueden vincularse con las relaciones entre pueblos originarios y, digamos, nuestro sistema político, nosotros entendemos que son expresiones a título personal y no reflejan necesariamente la posición del gobierno y de la Cancillería", aclaró.

El ministro Alberto van Klaveren. Dedvi Missene

Sin embargo, volvió a reconocer que “ella se equivocó en esta materia, ya hemos hecho presente esa equivocación y, como dije anteriormente, lo que estamos evaluando es si se cumplieron o no los protocolos existentes en esta materia. Nosotros no tenemos constancia de esa solicitud de permiso para dar la entrevista, pero hay que ver también el contexto, las circunstancias en las cuales se produjo esa entrevista y eso requiere de un análisis mayor que nosotros estamos efectuando. Pero estamos evaluando la situación. No quiero adelantar ninguna conclusión al respecto. Obviamente, al hacer una investigación, todas las opciones están abiertas".

“Estamos a la espera de reunir los antecedentes, eso toma un tiempo, pero obviamente, como dije anteriormente, su situación está de evaluación", concluyó.