Carlos Larraín dice que críticas de Chile Vamos a gabinete de Kast “son injustificadas” y lanza: “Están picados”

En una nueva edición del programa Desde la Redacción de La Tercera, el extimonel del Renovación Nacional, Carlos Larraín, apuntó duramente contra Chile Vamos por sus críticas al gabinete de José Antonio Kast.

Y es que desde el conglomerado han salido a reclamar que el equipo ministerial de Kast tiene mayor presencia de independientes y no de militantes del sector. Asimismo, han reprochado que hay algunos perfiles que no cuentan con mayor experiencia política.

Al respecto, el exlíder RN aseguró que esos cuestionamientos “no están justificados” y que responden a que desde Chile Vamos “están picados”.

“Yo creo que las críticas son particularmente injustificadas cuando viene de los partidos que configuran Chile vamos porque durante la campaña, en la primera vuelta, se dijeron muchas cosas torpes respecto de José Antonio Kast, y en la personal, no en lo que hace a lo propiamente político. Bueno, y esos ataques eran en sintonía con los que venían de la izquierda”, dijo.

Además, señaló: “La experiencia política no es indispensable. Hay algunos ministros que sí la tienen y van a ayudar. Tiene que ser una especie de abanico de capacidades para abordar las situaciones en que estamos”.

En esa línea, sostuvo: “Los partidos no están en situación de exigir gran cosa. Ayuden y ayuden mucho a ver si enderezamos el bosque. Eso es lo que les corresponde ahora, no quejarse”.

Consultado sobre a qué cree que se deben estas críticas, Larraín lanzó: “Yo creo que es porque están picados, se sienten un poco ignorados, pero yo creo que se lo ganaron bien ganado”.

“Esto de tener solo dos ministros en un gabinete de 25 personas, 24, porque hay un biministro, bueno, yo creo que se lo ganaron bien ganado. La primera vuelta fue muy torpe. Los ataques contra José Antonio Kast fueron en la personal, sobre el carácter de Kast, y curiosamente, en perfecta sintonía con el fondo de los ataques que venían de la izquierda”, argumentó.

Finalmente, planteó: “Este gabinete no ha empezado a trabajar. Dejémoslo mostrar la musculatura, veamos qué se logra y después si hay desajuste, si hay marcha atrás o si hay fracaso rotundo, bueno, ahí estarán las críticas y serán oídas por el presidente Kast”.

Revisa la entrevista completa: