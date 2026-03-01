SUSCRÍBETE
    Política

    Carmona llama a su sector a tener “una reacción más potente” ante escalada militar en Medio Oriente

    "Tenemos que reaccionar todavía con más creatividad, con más insistencia, con más perseverancia, con más incidencia para que a lo menos desde el punto de vista de ciertos códigos humanitarios haya una consecuencia para quienes se disponen sin más a comandar una incursión que puede terminar con la convivencia planetaria”, planteó el líder del PC.

    Helen Mora 
    Helen Mora
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

    El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó este domingo la escalada militar en Medio Oriente, luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní en la región.

    En conversación con radio Nuevo Mundo, el líder oficialista señaló que “estamos asistiendo lo que alguna vez fue parte de una proyección estratégica de hasta dónde estaría dispuesto a llegar Estados Unidos como potencia imperial bajo la conducción de una persona que no tiene sentido de proporción de cuál es el cargo que ostenta, de cuál es el poder que tiene y cuál es el efecto que eso tiene en la convivencia planetaria”.

    “Estamos asistiendo a una hecatombe de carácter mundial, pues esto tiene efectos directos sobre otros países sobre otras potencias que si logra madurez en ella estaremos realmente en una tercera guerra mundial de autodestrucción planetaria”, advirtió.

    Frente a esto, Carmona planteó: “Yo creo que todavía falta una reacción más potente. Desde el punto autocrítico, yo creo el mundo más sensible, el mundo que pone en el centro el desarrollo del ser humano, quienes pensamos que la política tiene sentido si es para mejorar las condiciones debidas, tenemos que reaccionar todavía con más creatividad, con más insistencia, con más perseverancia, con más incidencia para que a lo menos desde el punto de vista de ciertos códigos humanitarios haya una consecuencia para quienes se disponen sin más a comandar una incursión que puede terminar con la convivencia planetaria”.

    “Porque acá queda absolutamente pasado el papel de las Naciones Unidas, es decir, aquí la ley de la fuerza, la ley de la selva, la ley del más fuerte se va a imponer según el gusto que tenga hoy la locura de Donald Trump”, aseguró.

    Cable chino

    Por otro lado, el timonel de los comunistas también se refirió al proyecto de cable submarino chino que desató la molestia de Estados Unidos y provocó que tres funcionarios de gobierno -entre ellos dos comunistas- fueran sancionados con la revocación de sus visas y la de sus familiares.

    Sobre el tema, Carmona hizo hincapié en que la sanción de Estados Unidos “está referida al gobierno de Chile”, no al Partido Comunista.

    “Nuestros compañeros, que nos llenan de satisfacción su cumplimiento de sus obligaciones desde el punto de vista profesional, actúan en la perspectiva de ser parte del gobierno. Si alguien cree que este es un tema de Donald Trump con el PC, que puede serlo en otros planos, en este caso concreto, se pierde”, aseguró.

    Hecho ese punto, planteó: “Los funcionarios no tienen por qué renunciar a políticas que son de beneficio del país”.

    “Es absurdo dar explicaciones para decir por qué se atrevieron a molestar, a afectar el genio de la potencia imperial de Estados Unidos y no trabajaron para ellos”, aseveró.

    Más sobre:Lautaro CarmonaPartido ComunistaEstados UnidosIsraelIránCable chino

