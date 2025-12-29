SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Carmona por llamado del PC a movilizarse en gobierno de Kast: “Lo están exagerando intencionadamente”

    El timonel comunista afirmó que las interpretaciones realizadas al documento del PC "están lejos de la comprensión" realizada por la instancia partidaria y llamó a revisar la historia de la colectividad.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. MARIO TELLEZ

    El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, reforzó este lunes su respuesta ante las críticas por el documento evacuado por el comité central de la colectividad, donde se proyecta el actuar frente al nuevo gobierno de José Antonio Kast y se realizaba un diagnóstico por la derrota de Jeannette Jara.

    El timonel del PC abordó esta jornada, en Radio Duna, el texto evacuado desde el comité político, donde se sostiene que en el futuro gobierno del republicano, se propiciarán movilizaciones en fechas específicas, como el Día Internacional de la Mujer o el Día del Trabajador.

    En esa línea, sostuvo que quienes han cuestionado el texto, “están exagerando intencionadamente una nota que de verdad muestra una preocupación por adelantado”, afirmó Carmona.

    Y le bajó el perfil al texto del comité político, al señalar que “tal como dijo la propia (excandidata oficialista) Jeannette Jara, vamos a validar y contribuir a todas aquellas medidas que vayan en la dirección de responder a las necesidades de la gente y seremos muy críticos en aquellas cosas que se abandonen y que fueron compromisos de la campaña de José Antonio Kast”.

    “Esa oposición constructiva y crítica, pero primero constructiva, no se escuchó nunca decir (a la derecha). Ese es un contexto claro, para explicarse desde la interpretación, rayar un poco en un prejuicio, que yo creo que es más que eso. Se quiere marcar, porque yo también podría leer, quieren exagerar nuestras interpretaciones de lo que nosotros decimos para quedar con las manos libres y hacer interpretaciones y políticas públicas que exageren para advertir, para prevenir, para impedir, que finalmente vengan detrás de esto una idea de los comunistas, que esto va a incendiar la pradera", explicó Carmona.

    “Es una interpretación absolutamente que no tiene nada que ver con lo que fue la discusión de nuestro pleno del comité central, que fue fuertemente autocrítico y crítico”, aseguró respecto a quienes cuestionan el contenido del análisis de la instancia partidaria.

    Asimismo, ante los cuestionamientos de la oposición y también dentro del oficialismo que despertó la declaración del partido, Carmona llamó a los críticos a revisar la historia de la colectividad, la que en junio próximo cumplirá 114 años.

    “Los invito a revisar la historia del PC y no la escaramuza de tres días y una interpretación que está muy lejos de la comprensión que hace todo el comité central y de otros dirigentes políticos que tendrían pleno derecho a tener una observación frente a lo que nosotros decimos, porque lo decimos desde nuestra mirada, sin tratar de invadir los espacios a nadie”, reforzó.

    Tras destacar que las movilizaciones sociales son parte de la historia democrática, Carmona afirmó que tratare de reducirlas a algo que se dan solo en el contexto actual, o en un momento de explosión social, "es desconocer la historia del mundo".

    “Si a algunos les molesta esa interpretación de otro tipo, de verdad que tienen plena conciencia de que están intencionando algo, y nosotros no vamos a caer en las provocaciones, no vamos a pisar el palito”, insistió el respecto.

    Más sobre:Partido ComunistaLautaro CarmonaMovilizacionesJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Ley de Amarre”: explicaciones de Hacienda no convencen a la oposición y legisladores las califican como “decepcionantes”

    Coordinador está analizando 7 ofertas para auditoría a Transelec: espera adjudicarla en enero

    “Les dimos un golpe muy duro”: Trump dice que EE.UU. destruyó una “gran instalación” en el marco de su campaña antinarco contra Venezuela

    “Otra trágica pérdida en días complejos”: Kast lamenta muerte de comandante de Bomberos que combatía incendio en Litueche

    SEA aprueba US$870 millones de inversión con dos proyectos de almacenamiento y uno hídrico

    Presidente Boric refuerza llamado por “calor extremo” y cifra en más de 1.700 los incendios forestales controlados en esta temporada

    Lo más leído

    1.
    Carolina Goic se reúne con equipo de Kast para conversar sobre cómo se abordará el cáncer en el futuro gobierno

    Carolina Goic se reúne con equipo de Kast para conversar sobre cómo se abordará el cáncer en el futuro gobierno

    2.
    “Es una provocación”: Lautaro Carmona responde críticas hacia el llamado de movilización que hizo el PC

    “Es una provocación”: Lautaro Carmona responde críticas hacia el llamado de movilización que hizo el PC

    3.
    Ministra Orellana arremete contra Republicanos, defiende labor del gobierno en seguridad y critica “esnobismo” de su sector

    Ministra Orellana arremete contra Republicanos, defiende labor del gobierno en seguridad y critica “esnobismo” de su sector

    4.
    Cómo Kast arma el puzzle de su primer gabinete

    Cómo Kast arma el puzzle de su primer gabinete

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Servicios

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Jumbo previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Unimarc previo al Año Nuevo

    El horario de los supermercados Unimarc previo al Año Nuevo

    Incendio forestal en Las Condes ya supera las 470 hectáreas y mantiene alerta amarilla comunal
    Chile

    Incendio forestal en Las Condes ya supera las 470 hectáreas y mantiene alerta amarilla comunal

    “Otra trágica pérdida en días complejos”: Kast lamenta muerte de comandante de Bomberos que combatía incendio en Litueche

    Carmona por llamado del PC a movilizarse en gobierno de Kast: “Lo están exagerando intencionadamente”

    “Ley de Amarre”: explicaciones de Hacienda no convencen a la oposición y legisladores las califican como “decepcionantes”
    Negocios

    “Ley de Amarre”: explicaciones de Hacienda no convencen a la oposición y legisladores las califican como “decepcionantes”

    Coordinador está analizando 7 ofertas para auditoría a Transelec: espera adjudicarla en enero

    SEA aprueba US$870 millones de inversión con dos proyectos de almacenamiento y uno hídrico

    Cómo la música puede afectar tu forma de conducir un vehículo, según la ciencia
    Tendencias

    Cómo la música puede afectar tu forma de conducir un vehículo, según la ciencia

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026

    Por qué el vicepresidente de Bolivia se declaró de oposición a su propio gobierno

    Sigue los movimientos en el CDA: la U oficializa la salida de uno de sus goleadores
    El Deportivo

    Sigue los movimientos en el CDA: la U oficializa la salida de uno de sus goleadores

    La sincera confesión de Erick Pulgar: “Me siento más referente en Flamengo que en la Selección”

    Paqui Meneghini aborda su gran objetivo en la U tras ser presentado en el CDA

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie
    Cultura y entretención

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie

    Jonathan Mardones gana el Premio Nuevas Plumas Chile 2025 con una crónica sobre Violeta Parra

    A 19 años del adiós de la original: mira el trailer del regreso de Malcolm in the Middle

    “Les dimos un golpe muy duro”: Trump dice que EE.UU. destruyó una “gran instalación” en el marco de su campaña antinarco contra Venezuela
    Mundo

    “Les dimos un golpe muy duro”: Trump dice que EE.UU. destruyó una “gran instalación” en el marco de su campaña antinarco contra Venezuela

    Trump dice haber destruido “una gran instalación” de drogas en Venezuela

    China pone a prueba a Taiwán con ejercicios militares y envía “severa advertencia” en medio de tensiones con EE.UU. y Japón

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana