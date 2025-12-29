Carmona por llamado del PC a movilizarse en gobierno de Kast: “Lo están exagerando intencionadamente”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, reforzó este lunes su respuesta ante las críticas por el documento evacuado por el comité central de la colectividad, donde se proyecta el actuar frente al nuevo gobierno de José Antonio Kast y se realizaba un diagnóstico por la derrota de Jeannette Jara.

El timonel del PC abordó esta jornada, en Radio Duna, el texto evacuado desde el comité político, donde se sostiene que en el futuro gobierno del republicano, se propiciarán movilizaciones en fechas específicas, como el Día Internacional de la Mujer o el Día del Trabajador.

En esa línea, sostuvo que quienes han cuestionado el texto, “están exagerando intencionadamente una nota que de verdad muestra una preocupación por adelantado”, afirmó Carmona.

Y le bajó el perfil al texto del comité político, al señalar que “tal como dijo la propia (excandidata oficialista) Jeannette Jara, vamos a validar y contribuir a todas aquellas medidas que vayan en la dirección de responder a las necesidades de la gente y seremos muy críticos en aquellas cosas que se abandonen y que fueron compromisos de la campaña de José Antonio Kast”.

“Esa oposición constructiva y crítica, pero primero constructiva, no se escuchó nunca decir (a la derecha). Ese es un contexto claro, para explicarse desde la interpretación, rayar un poco en un prejuicio, que yo creo que es más que eso. Se quiere marcar, porque yo también podría leer, quieren exagerar nuestras interpretaciones de lo que nosotros decimos para quedar con las manos libres y hacer interpretaciones y políticas públicas que exageren para advertir, para prevenir, para impedir, que finalmente vengan detrás de esto una idea de los comunistas, que esto va a incendiar la pradera", explicó Carmona.

“Es una interpretación absolutamente que no tiene nada que ver con lo que fue la discusión de nuestro pleno del comité central, que fue fuertemente autocrítico y crítico”, aseguró respecto a quienes cuestionan el contenido del análisis de la instancia partidaria.

Asimismo, ante los cuestionamientos de la oposición y también dentro del oficialismo que despertó la declaración del partido, Carmona llamó a los críticos a revisar la historia de la colectividad, la que en junio próximo cumplirá 114 años.

“Los invito a revisar la historia del PC y no la escaramuza de tres días y una interpretación que está muy lejos de la comprensión que hace todo el comité central y de otros dirigentes políticos que tendrían pleno derecho a tener una observación frente a lo que nosotros decimos, porque lo decimos desde nuestra mirada, sin tratar de invadir los espacios a nadie”, reforzó.

Tras destacar que las movilizaciones sociales son parte de la historia democrática, Carmona afirmó que tratare de reducirlas a algo que se dan solo en el contexto actual, o en un momento de explosión social, "es desconocer la historia del mundo".