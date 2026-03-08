SUSCRÍBETE
    Política

    Carmona por pugna ministros-Jadue: “¿Por qué sacan al exterior discusiones que son propias de los comunistas? No está bien"

    "Yo espero que los compañeros que han usado ese método hagan su reconsideración para contribuir, digamos, a un debate sano dentro del partido", instó.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    El timonel del Partido Comunista Lautaro Carmona. FOTO: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

    El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, ahondó este domingo en la controversia entre ministros que pertenecen a la colectividad y el exalcalde Daniel Jadue, así como en su balance de lo que ha sido la gestión del gobierno.

    En su habitual diálogo con radio Nuevo Mundo de los domingos, Carmona reflexionó sobre la gestión gubernamental. A su juicio, un espacio en el que se puede “avanzar más”, es que “vuelva a estar presente que los partidos también son unidades propias (...) con los cuales, en su condición de tal, habría que hacer más intercambio".

    “O sea, no solo informarle lo que el gobierno está llevando adelante, donde hay militantes de los partidos, sino tomar en cuenta qué diálogo se puede hacer para afinar más tal o cual política (...) Hay que hacer más feedback con ellos”, especificó.

    Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    También apuntó a que “todavía prima en forma, demasiado, ese equilibrante, espacios que son copados por una sola mirada, por un solo partido. Hay como ministerio del partido A, B o C, digamos, y no hay una mixtura donde estén todos presentes”.

    Carmona, adicionalmente, aludió al proceso interno que se lleva a cabo luego de que los ministros Nicolás Cataldo, Jaime Gajardo y Camila Vallejo -todos de militancia comunista- denunciaran que el exalcalde los responsabilizó de una supuesta persecución política en su contra, a raíz de su rol como imputado en el caso Farmacias Populares. “Debo ser contribuyente a no invadir el espacio del tema en cuestión de manera pública, porque tengo la posibilidad de estar en esta entrevista y puede ser no contribuyente a un proceso de solución de los problemas”, advirtió el dirigente.

    Los ministros Jaime Gajardo y Camila Vallejo. Foto - Mario Tellez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    Luego de desdramatizar la controversia, argumentando que “los debates dentro del Partido Comunista no son una novedad”, Carmona cuestionó que ésta se hiciera pública: “¿Por qué sacan hacia el exterior discusiones que son propias de los comunistas? No está bien. Nunca hemos dicho que eso es el método que hay que usar".

    “Y yo espero que los compañeros que han usado ese método hagan su reconsideración para contribuir, digamos, a un debate sano dentro del partido", llamó.

    Santiago 5 abril 2024. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, junto a autoridades e invitados internacionales, se realiza el acto de apertura de la Feria Internacional del Libro y las Ciencias Sociales. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Por otra parte, explicó que en la colectividad no se ha hecho una diferenciación entre los militantes. Por ello, planteó que “no ayuda en que los compañeros se auto identifiquen como los ministros, porque bastaba, si uno daba los nombres, sabía quiénes eran. Entre nosotros, nadie llega y a alguien le da el puesto porque es ministro. No, no, aquí somos todos dirigentes del partido".

    “Confío en que va a triunfar en la madurez, el nivel político, las categorías de la política y sin que alguien crea que están buscando amistades más íntimas, hacer el debate entre compañeras y compañeros. Eso es lo que lo que viene ahora. Y cada uno sabe el peso de responsabilidad que tienen esto y tendrá que asumirlo frente al partido con la humildad propia de un comunista”, zanjó.

    Lautaro CarmonaGobiernoDaniel JadueCamila VallejoMinistrosPCPartido ComunistaBalancePartidos

