Carolina Tello (FA): “Con la ministra Tohá no se genera la misma convocatoria o transversalidad que con Bachelet”

En medio de días de definiciones presidenciales, la diputada Carolina Tello se suma al coro de frenteamplistas que empujan una tercera candidatura de Michelle Bachelet para llegar a La Moneda el próximo año.

La parlamentaria -ex PC- apuesta por la otrora alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas al considerar que es la más capacitada para enfrentar a las cartas de la oposición. También dice que Bachelet es más transversal que Carolina Tohá -la otra carta que asoma con fuerza en el sector- y que si la expresidenta vuelve a decir “no”, el Frente Amplio tendrá que levantar una candidatura para las primarias.

¿Qué le parece una opción presidencial de Bachelet?

Es una opción que tiene mucha relevancia y que está muy acorde al momento político. Vemos una arremetida importante de la extrema derecha, en países como Argentina, Trump hace poquito. Hemos visto cómo se han ido instalando candidaturas en nuestro país que van en esa línea. Me preocupa profundamente lo que representa hace muchos años José Antonio Kast, y también lo que ha ido encarnando Johannes Kaiser. En ese sentido, una persona como la presidenta Bachelet obtiene un realce muy relevante. Ha sido capaz de generar un amplio espectro de trabajo, que va desde el centro hasta la izquierda. Ella ha sido capaz de encarnar esa convergencia que hoy día es tan necesaria en las fuerzas progresistas.

¿Hay arrepentimiento por haber tratado tan mal a la expresidenta?

Hemos sido capaces de ir conversando, acercando posiciones. Muchas de las críticas que mutuamente se hicieron han podido ir superándose.

No es que haya un arrepentimiento…

En mi caso particularmente no. Lo tomo como un proceso de ir tomando experiencias, aprendizajes, generando nuevas políticas, ideas, temas que a lo mejor antes no estaban tan en la palestra.

¿Pero cómo se puede entender este espaldarazo frenteamplista a Bachelet después de todos los cuestionamientos que se levantaron en contra de su administración?

Es que esto tiene que ver con la discusión presidencial que se está dando. En esa reflexión, que se hace en distintos espacios, surge dentro de los nombres el de la expresidenta Bachelet. En ese escenario claro que habría una convergencia y una transversalidad importante en el mundo de la centroizquierda.

¿Están aplicando pragmatismo con los números a la vista?

Creo que esta idea viene de hace mucho tiempo. Ha sido ella quien no ha estado disponible para aquello, lo mismo que nos pasa a nosotros con Tomás Vodanovic. Su nombre genera esos resultados que tú me mencionas, por los avances que hubo en su gobierno. Ella surge como una alternativa que permite seguir trabajando en los derechos sociales de las personas. Creo que no solo tiene que ver con pragmatismo en cuanto a lo que hoy día aparece en las encuestas, sino que tiene que ver también con un ideal de sociedad que nosotros también pregonamos y que, en esos puntos, nos encontramos con la presidenta.

7 AGOSTO 2024 DIPUTADA CAROLINA TELLO DURANTE COMISION. FOTO: DEDVI MISSENE

¿Por qué no priorizar una carta propia del FA?

Nosotros estamos en la discusión de proponer nombres desde nuestro partido. Eso es algo que se está cursando, pero si vemos que la presidenta se pone a disposición, ahí podríamos tener una conversación más amplia, incorporar a toda la centroizquierda para seguir trabajando con la mayor unidad posible. Evidentemente que nosotros también estamos trabajando en proponer nombres para la primaria que, eventualmente, existiría si es que en definitiva la presidenta decide no ser candidata.

¿A quiénes ve como presidenciables del FA?

Evidentemente a Tomás Vodanovic. Hay otras personas, han salido nombres como la ministra Antonia Orellana, el diputado Gonzalo Winter, Diego Ibáñez, Beatriz Sánchez.

¿Si ella se presenta, no debería haber una primaria?

Es una idea que debiera ser evaluada de manera seria en caso de que ella finalmente se ponga a disposición.

¿Una candidatura de ella podría ser considerada como una continuidad de este gobierno?

No lo tengo tan claro. Cada programa tiene su propia impronta, se construye con las problemáticas principales que tenemos que ir abordando. Cada gobierno tiene partidos, personas, movimientos.

¿La expresidenta está más cercana al FA que a otros partidos como el PPD?

Creo que la presidenta es muy transversal, en su trato y en su actuar. Es una característica que también la hace ser hoy día una carta que pueda competir. Tenemos una cercanía, por supuesto, pero no es exclusiva ni tampoco en la línea de que uno sea más que el resto. Ella es capaz de aglutinar, se hace competitiva por esas razones.

El Presidente Boric ha hablado de una curva de aprendizaje. ¿El revival de Bachelet se debe a la inexperiencia con la que este gobierno llegó a La Moneda?

Más que hablar de inexperiencia, es importante destacar el concepto que usó el Presidente. Uno en la vida nunca termina de aprender, aunque lleve muchos años. Hay que ser un poco realista al hablar de que un sector tiene toda la experiencia y otro no la tiene. Es más realista ver que uno nunca termina de aprender y que las experiencias siempre se tienen que ir renovando, pero también escuchando y aprendiendo de todo lo que han sido las experiencias anteriores.

Otra figura presidencial de su sector es Carolina Tohá. ¿Por qué no salir a abrazar una candidatura de la ministra del Interior?

A mí me parece que con la ministra Tohá no se genera la misma convocatoria, convergencia o transversalidad, que con la expresidenta Bachelet. Habría que ir a una primaria en caso de que la expresidenta dijera que no.