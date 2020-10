Caso puente Pío Nono: Presidenta UDI critica el rol “contradictorio” de la Fiscalía y afirma sobre carabinero imputado que “no creo que constituya un riesgo para la sociedad”

Este mediodía la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, junto al senador Juan Antonio Coloma, se reunieron con el ministro del Interior, Víctor Pérez (UDI), a almorzar en La Moneda.

Encuentro que se da como apoyo al secretario de Estado, luego de que sectores de la oposición reactivaran la acusación constitucional en su contra a raíz del caso del joven que el viernes pasado cayó al Río Mapocho, desde el puente Pío Nono, tras ser impactado por un funcionario de Carabineros.

En ese sentido, y tras reunirse con Pérez, Van Rysselberghe habló con los medios y criticó que se impulse el libelo contra el jefe de gabinete, además de cuestionar el rol que ha tenido la Fiscalía en el caso.

“Sin duda que tratar de sacar ministros a través de acusaciones constitucionales, ya tenemos una en el Congreso, no es el mejor camino. Acá claramente el gobierno y todos nosotros creemos que debemos tener una institución de Carabineros fuerte que nos ayude a poder cuidar la democracia y eso pasa por tratar de esclarecer situaciones donde pueda haber un uso excesivo de la fuerza. Y por lo mismo, esperamos que se espere la investigación, acá claramente hay una situación que es lamentable, pero lo que hay que determinar acá es si fue a propósito, un accidente, cuáles fueron las circunstancias y eso está en investigación. Y por lo tanto, comenzar a anunciar acusaciones constitucionales, más bien parece con una intencionalidad política que cualquier otra cosa”, sostuvo la timonel gremialista.

La senadora UDI añadió que "acá uno tiene que hacerse responsable de sus hechos, y por lo tanto, claramente hay que investigar cuál es la responsabilidad que existe. Nadie está libre de que exista un accidente. Por lo tanto, hay que esclarecer las condiciones en las que se produjo la caída de este joven en el Puente Pío Nono. Pero creo que tener un país en donde se ponen o sacan autoridades por presión de un sector políticos es el peor de los caminos para poder avanzar en unidad para sacar adelante al país”.

Consultada sobre la salida del General Director de Carabineros, Mario Rozas como una vía para que no avance la acusación contra Pérez, Van Rysselberghe aseguró que eso "es una decisión que tiene que tomar el gobierno. Pero me parece que lo que no puede suceder es que la izquierda amenace con acusaciones constitucionales para lograr fines políticos”.

Frente a la pregunta de la prensa sobre cómo ha visto el trabajo del Ministerio Público en este caso, la timonel UDI aseguró que “me parece que ha sido bastante contradictorio el rol que ha tenido la Fiscalía. Han salido declaraciones que son contradictorias. Y si bien es súper lamentable el hecho de que se produjo la caída de este joven, creo sinceramente que más allá de las circunstancias que lo pudo haber rodeado, no creo que el carabinero constituya un riesgo para la sociedad”.

"Sinceramente creo que puede ser un accidente con más o menos culpa, pero no creo que ese carabinero se haya levantado en la mañana diciendo ‘quiero hacerle daño a la sociedad’”, cerró la presidenta UDI.