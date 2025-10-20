Castro afirma que si se debe hacer una sesión especial para evaluar ley corta por rebaja en cuentas de luz, “se va a hacer”

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), abordó las declaraciones del biministro de Economía y Energía, Álvaro García, sobre la posibilidad de realizar una ley corta para adelantar la compensación en las cuentas de la luz, tras el error de cálculo que causó las alzas.

El secretario de Estado mencionó en radio Universo que “si hubiera un acuerdo transversal de procesar esto muy rápido, se podría considerar, pero la experiencia nos indica que es muy difícil” y añadió que está “abierto al diálogo y a recibir buenas ideas. Lo importante es el acuerdo transversal. Si todas las bancadas se pusieran de acuerdo en un trámite expedito, yo estaría dispuesto a considerarlo”.

Ante ello, el presidente de la Cámara Baja expresó que “si es necesario hacer una sesión especial, obviamente la vamos a hacer. La oposición en el sentido no va a quedar fuera de una discusión así. Aquí no hay defensa ni para el gobierno, ni para la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), ni para las empresas. Aquí a quien debemos defender y devolverle rápidamente los recursos son los ciudadanos y todo el país”.

En esa línea, el diputado Castro aseveró que darán “toda la garantía” de sesiones especiales, investigadoras e interpelaciones que se puedan hacer. “Pero, por sobre todas las cosas, llamamos al gobierno a presentar rápido una ley para poder entregarle estos recursos a las personas. No es justo que se sigan pagando o se pierdan intereses de esta plata que cada vez vale menos sin que nosotros respondamos rápidamente”, apuntó.

“Yo obviamente tomaré el guante y si es necesario hacer una sesión especial, también se va a hacer. Por lo demás, necesitamos saber cuáles son las acciones que va a tener también la SEC con respecto a las empresas que, obviamente, deberían haberse dado cuenta o creo yo se dieron cuenta de lo que estaba pasando”, agregó el presidente de la Cámara.