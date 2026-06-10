CEP: 39% tiene poca confianza de que Kast cumpla sus promesas y solo un 10% manifiesta mucha seguridad de que sí lo hará

La actual edición del Estudio Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos -conocida como encuesta CEP-, dada a conocer este miércoles, también midió la confianza de los entrevistados sobre las promesas del Presidente José Antonio Kast en su campaña.

El estudio, realizado entre el 18 de abril y el 27 de mayo 2026, fue aplicado en terreno a 1.469 personas en 122 comunas del país. El nivel de respuesta fue de un 62,2% en relación a la muestra original de 2.360 ciudadanos.

Según la medición, un 28% tiene nada de confianza en que el Mandatario cumpla sus promesas de campaña, un 39% manifiesta poca confianza, un 21% bastante y un 10% mucha. Un 2% o no sabe o no contesta.

La recolección de datos se hizo a través de entrevistas cara a cara, basadas en un cuestionario estructurado. Además, estima que el error muestral está en ± 2,8% considerando, varianza máxima, un nivel de confianza 95% y un efecto del diseño estimado de 1,2.