Chile Vamos por el Apruebo cierra campaña analizando estallido social y hechos violentos del 18-O

Como “una tremenda oportunidad” calificó el plebiscito de éste 25 de octubre la diputada RN Ximena Ossandón, durante el foro Chile Vamos por el Apruebo. La instancia dio por finalizada la campaña por el apruebo de los adherentes de Chile Vamos que están por votar por una nueva Constitución.

Participaron Ossandón, el presidente del PRI, Rodrigo Caramori; su vicepresidente, Camilo Jiménez, y el diputado Camilo Morán. También estaba contemplada la participación del alcalde de Las Condes Joaquín Lavín, quien se excusó de participar por razones de fuerza mayor, según explicó Jiménez.

Durante la conversación se trataron tres temas, el plebiscito, el estallido social y los hechos violentos de las manifestaciones de ayer.

“No es fácil ser de derecha y ser del apruebo”, expresó Ossandón al inicio de su intervención. Dijo que el estallido del 18 de octubre del año pasado “es un parto”. “Creo que el 18 de octubre es el inicio de un proceso de cambio, cambio profundo, como una nueva etapa, como un nacimiento, es un parto”. Agregó que cree que este plebiscito “va a llevar de alguna a que Chile converse, que asuma la realidad, las cosas buenas, las cosas malas”. “Hay un grupo de chilenos que está postergado”, agregó la legisladora.

En cuanto a propuestas constitucionales, Caramori habló sobre el “Estado Solidario” que debieran ser la clave para la “corrección del modelo político, social, económico y cultural” que requiere una nueva Constitución. La diputada Ossandón recalcó el papel de la mujer en la paridad del órgano constituyente en la elaboración de la Carta Fundamental y la importancia de la mirada femenina en la sociedad.

Para terminar, el diputado Morán manifestó la importancia de los “derechos sociales” en lo que será la “nueva hoja de ruta constitucional”, por ejemplo, respecto al acceso digno a la vivienda y la salud pública.

Morán afirmó que la del domingo se trata de “la elección más importante de Chile, mientras más gente participe es mucho mejor para Chile”. Caramori en tanto, concluyó diciendo que el plebiscito “es un triunfo de Chile, no es un triunfo de ningún sector político”.

En el foro también se refirieron al ataque a las dos iglesias y desmanes ocurridos el domingo. “Esas personas (los atacantes) me producen mucha pena", dijo Ossandón. "Tienen que estar muy mal ¿y por qué están muy mal? y es ahí donde debemos reflexionar. Porque esa violencia, hay gente que vive todos los días esa violencia (...) hay muchas personas que ahora rasgan vestiduras, pero no han reflexionado por qué esa persona llegó a esa violencia”.

A la par que criticó la violencia de ayer, Morán resaltó que había algo positivo, pues a su parecer, “con lo de ayer se separa a la paja del trigo. Hay violentistas que no están dentro de las normas democráticas, que no están por el apruebo”. Para Caramori en tanto, los ataques de ayer los calificó de hechos por “energúmenos”, que no estaban ni por el apruebo ni por el rechazo.

Aunque no estaba previsto originalmente, intervino brevemente el senador Manuel José Ossandón, quien consideró que la Constitución es una “herramienta” para hacer mejoras al país, y que había que enfrentar a la izquierda. “No le va a regalar la bandera de los temas sociales a la izquierda".