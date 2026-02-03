Cita de tres horas y compromiso de nueva reunión: Pérez Mackenna y Van Klaveren inician traspaso de mando de Cancillería

Minutos antes de las 10.00, y acompañado por la exasesora de los gobiernos de Sebastián Piñera, Teresa Mira, el futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna (Ind.), llegó hasta la sede del ministerio para reunirse con el actual titular de la cartera, Alberto van Klaveren (Ind.).

La reunión, que duró tres horas -y que se transformó en la más larga que se ha dado entre ministros entrantes y salientes - fue con el objetivo de iniciar el traspaso de mando de cara al 11 de marzo, cuando Pérez Mackenna asuma la cartera.

Pese a que a la salida de la cita -minutos antes de las 13.00- el futuro canciller aseguró que solo abordaron temas propios del traspaso de mando, entre ambas administraciones sigue rondando el conflicto que se desató por la inscripción de la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, concretada el lunes de esta semana por el Presidente Gabriel Boric.

Sobre eso, Pérez Mackenna insistió en que será un asunto que abordarán cuando la administración electa llegue a La Moneda, a partir del 11 de marzo.

“Es un tema del Presidente de la República en ejercicio, somos muy respetuosos de la institucionalidad vigente y para nosotros va a ser un tema a partir del 11 de marzo”, aseguró al respecto.

Sobre lo abordado con Van Klaveren, su sucesor afirmó: “Hablamos de muchos temas, desde cómo es organizarse desde el punto de vista del canciller, cosas prácticas del día a día, y también en los temas más importantes a tener en cuenta”.

Junto con ello, añadió que “es una primera reunión”, dando pistas de que vendrá un segundo encuentro con el jefe de la cartera de Relaciones Exteriores.

Consultado el equipo de la Oficina del Presidente Electo, confirman que Van Klaveren y Pérez Mackenna se reunirán antes de marzo para seguir con las conversaciones propias de la cartera .

El anuncio de la inscripción y la molestia de la OPE

La reunión entre el actual canciller y su sucesor viene antecedida por la fricción que se generó entre las administraciones Boric y Kast por el anuncio de la inscripción de Bachelet al estratégico puesto en la ONU y la molestia que se desató en la OPE por ello.

La estrategia, trabajada estos días por La Moneda, generó el malestar de la oposición, donde se esperaba que la ratificación de la nominación quedara en manos de Kast.

Esta decisión se tomó pese a que el grueso de la campaña internacional de Bachelet se realizará durante el próximo gobierno, de José Antonio Kast, acérrimo opositor de la dos veces mandataria durante sus gobiernos.

El presidente electo se enteró de la formalización de la candidatura de Bachelet mientras iba camino a una actividad en la Región de Valparaíso.

En su entorno afirman que la noticia los tomó por sorpresa. Si bien hace unas semanas Boric ya había adelantado que la presentación iba a ser durante febrero, pese a que no había un compromiso con la actual administración, en la Oficina del Presidente Electo (OPE) esperaban que la decisión se tomara en marzo una vez que asumieran en La Moneda.

Lo anterior, sobre todo considerando que será trabajo de su gobierno preparar la campaña para la candidatura y hacer las gestiones para su éxito.