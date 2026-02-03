SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cita de tres horas y compromiso de nueva reunión: Pérez Mackenna y Van Klaveren inician traspaso de mando de Cancillería

    Si bien, al término del encuentro, el futuro ministro aseguró que solo abordaron temas propios del traspaso de mando, entre ambas administraciones sigue rondando el conflicto que se desató por la inscripción de la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    28 Abril 2023 Junta Accionistas de Quiñenco que fue encabezada por Pablo Granifo, Director, Francisco Perez Mackenna, Gerente General y Rodrigo Hinzpeter, Gerente legal. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Minutos antes de las 10.00, y acompañado por la exasesora de los gobiernos de Sebastián Piñera, Teresa Mira, el futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna (Ind.), llegó hasta la sede del ministerio para reunirse con el actual titular de la cartera, Alberto van Klaveren (Ind.).

    La reunión, que duró tres horas -y que se transformó en la más larga que se ha dado entre ministros entrantes y salientes- fue con el objetivo de iniciar el traspaso de mando de cara al 11 de marzo, cuando Pérez Mackenna asuma la cartera.

    Pese a que a la salida de la cita -minutos antes de las 13.00- el futuro canciller aseguró que solo abordaron temas propios del traspaso de mando, entre ambas administraciones sigue rondando el conflicto que se desató por la inscripción de la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, concretada el lunes de esta semana por el Presidente Gabriel Boric.

    Sobre eso, Pérez Mackenna insistió en que será un asunto que abordarán cuando la administración electa llegue a La Moneda, a partir del 11 de marzo.

    “Es un tema del Presidente de la República en ejercicio, somos muy respetuosos de la institucionalidad vigente y para nosotros va a ser un tema a partir del 11 de marzo”, aseguró al respecto.

    Sobre lo abordado con Van Klaveren, su sucesor afirmó: “Hablamos de muchos temas, desde cómo es organizarse desde el punto de vista del canciller, cosas prácticas del día a día, y también en los temas más importantes a tener en cuenta”.

    Junto con ello, añadió que “es una primera reunión”, dando pistas de que vendrá un segundo encuentro con el jefe de la cartera de Relaciones Exteriores.

    Consultado el equipo de la Oficina del Presidente Electo, confirman que Van Klaveren y Pérez Mackenna se reunirán antes de marzo para seguir con las conversaciones propias de la cartera.

    El anuncio de la inscripción y la molestia de la OPE

    La reunión entre el actual canciller y su sucesor viene antecedida por la fricción que se generó entre las administraciones Boric y Kast por el anuncio de la inscripción de Bachelet al estratégico puesto en la ONU y la molestia que se desató en la OPE por ello.

    La estrategia, trabajada estos días por La Moneda, generó el malestar de la oposición, donde se esperaba que la ratificación de la nominación quedara en manos de Kast.

    Esta decisión se tomó pese a que el grueso de la campaña internacional de Bachelet se realizará durante el próximo gobierno, de José Antonio Kast, acérrimo opositor de la dos veces mandataria durante sus gobiernos.

    El presidente electo se enteró de la formalización de la candidatura de Bachelet mientras iba camino a una actividad en la Región de Valparaíso.

    En su entorno afirman que la noticia los tomó por sorpresa. Si bien hace unas semanas Boric ya había adelantado que la presentación iba a ser durante febrero, pese a que no había un compromiso con la actual administración, en la Oficina del Presidente Electo (OPE) esperaban que la decisión se tomara en marzo una vez que asumieran en La Moneda.

    Lo anterior, sobre todo considerando que será trabajo de su gobierno preparar la campaña para la candidatura y hacer las gestiones para su éxito.

    Más sobre:PolíticaFrancisco Pérez MackennaMinisterio de Relaciones ExterioresLa Tercera PMMichelle BacheletONUJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bolsa de Santiago extiende su alza y vuelve a acercarse a sus máximos históricos

    Presidente Boric evoca a Piñera a días del segundo aniversario de muerte del exmandatario: “La mejor manera de recordarlo”

    La destacada pianista Svetlana Smolina se presenta en Teatro CA660

    ProCultura: los descargos de Larraín para evitar la cárcel y cómo la Fiscalía trazó su vínculo con Orrego en el fraude

    Keanu Reeves es una estrella en problemas en el primer adelanto de Outcome

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano

    Lo más leído

    1.
    “No fuimos capaces de llegar de manera oportuna”: Kast reabre polémica por retraso en entrega de útiles escolares en Chile desde El Salvador

    “No fuimos capaces de llegar de manera oportuna”: Kast reabre polémica por retraso en entrega de útiles escolares en Chile desde El Salvador

    2.
    Libertarios debutan como oposición: Kaiser apunta contra equipo de Kast por rol en ley de reajuste

    Libertarios debutan como oposición: Kaiser apunta contra equipo de Kast por rol en ley de reajuste

    3.
    Squella y Ruminot discrepan sobre “deslealtad” del gobierno de Boric por respaldo a Bachelet

    Squella y Ruminot discrepan sobre “deslealtad” del gobierno de Boric por respaldo a Bachelet

    4.
    Comunistas rayan la cancha a Jeannette Jara: “En este partido no podría haber nadie que crea que Cuba es una dictadura”

    Comunistas rayan la cancha a Jeannette Jara: “En este partido no podría haber nadie que crea que Cuba es una dictadura”

    5.
    La Moneda responde a Kast: “Para ser gobierno se requiere caminar y masticar chicle al mismo tiempo”

    La Moneda responde a Kast: “Para ser gobierno se requiere caminar y masticar chicle al mismo tiempo”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el Permiso de circulación

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el Permiso de circulación

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes durante febrero

    Presidente Boric evoca a Piñera a días del segundo aniversario de muerte del exmandatario: “La mejor manera de recordarlo”
    Chile

    Presidente Boric evoca a Piñera a días del segundo aniversario de muerte del exmandatario: “La mejor manera de recordarlo”

    ProCultura: los descargos de Larraín para evitar la cárcel y cómo la Fiscalía trazó su vínculo con Orrego en el fraude

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Bolsa de Santiago extiende su alza y vuelve a acercarse a sus máximos históricos
    Negocios

    Bolsa de Santiago extiende su alza y vuelve a acercarse a sus máximos históricos

    Dipres apunta a los ingresos por impuestos a las empresas como la gran debilidad para proyectar cifras fiscales

    Viña Concha y Toro anuncia compra de una viña francesa

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia
    Tendencias

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    Quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU que competirán con Michelle Bachelet

    Celebra Joaquín Niemann: el LIV Golf sumará puntos para el Ranking Mundial que da acceso a los major
    El Deportivo

    Celebra Joaquín Niemann: el LIV Golf sumará puntos para el Ranking Mundial que da acceso a los major

    Sifup acusa a Colo Colo de vulnerar derechos laborales de sus jugadores con contrato profesional

    El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    La destacada pianista Svetlana Smolina se presenta en Teatro CA660
    Cultura y entretención

    La destacada pianista Svetlana Smolina se presenta en Teatro CA660

    Keanu Reeves es una estrella en problemas en el primer adelanto de Outcome

    Perreolandia 2026: todo lo que debes saber del festival de reggaetón

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano
    Mundo

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano

    Estados Unidos derriba un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln

    Presidenta mexicana defiende respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?