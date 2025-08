Coletazos del cónclave frenteamplista: Martínez baja candidatura a diputada y Brito no cede pretensión senatorial

Esta vez no hubo posteos en redes sociales.

Al menos hasta este lunes por la mañana, la dirigencia del Frente Amplio había acordado mantener un estricto silencio institucional de las resoluciones y deliberaciones de su último comité central.

El encuentro, convocado para tratar de delinear la parrilla de candidatos al Congreso, al parecer fue más tenso de lo esperado, al punto de que la presidenta de la colectividad, la exdelegada metropolitana Constanza Martínez, quien aspiraba a ser propuesta como candidata a diputada por el distinto 8 (Maipú, Estación Central y otras comunas del norponiente de Santiago), fue una de las que debieron sacrificar sus aspiraciones parlamentarias.

Si bien Martínez -quien viajó el domingo a México, para participar en actividades políticas- hasta el cierre de esta edición aún no se había pronunciado públicamente, envió una carta a la militancia comunicando su decisión.

Detrás de su determinación, que algunos calificaron como un gesto, estaba la irrupción de Gustavo Gatica, psicólogo, víctima de violencia policial en las manifestaciones del estallido social.

“Desde hace un tiempo mi nombre ha sido propuesto como candidata a diputada por el distrito 8, propuesta que había acogido con la convicción de contribuir a fortalecer nuestra bancada parlamentaria. El trabajo desarrollado durante el tiempo que encabecé la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana me permitió estar desplegada en cada una de sus comunas, promoviendo la seguridad, la atención ante emergencias y la recuperación de los espacios públicos de dicho territorio. Pero el honor que me entregaron los comunales y militantes de la Región Metropolitana no puede nublar las oportunidades que se presentan para nuestro partido, las que como presidenta me corresponde sopesar con responsabilidad. Es por ello que he decidido declinar mi candidatura parlamentaria, para facilitar las posibilidades de que Gustavo Gatica pueda ser candidato por nuestro partido ”, dice una carta enviada por Martínez al comité central, a la que tuvo acceso La Tercera.

Candidatura de Gatica

En su calidad de independiente, Gatica, quien perdió la visión producto de un disparo de perdigones, se había acercado en el último tiempo al Frente Amplio, partido al que le expresó su deseo de competir en las próximas elecciones parlamentarias, específicamente por el mismo distrito 8.

Su disposición fue acogida en el comité central del FA, que lo priorizó como carta por esa zona electoral, por el momento. “Se mandata a la directiva nacional, junto a miembros de la comisión de procesos electorales, a tener una conversación con él, respecto a los posibles diseños electorales, buscando el más conveniente para el partido y para sus posibilidades de ser electo. Si bien se definieron prelaciones internas en cada uno de los distritos, estas pueden ser modificadas para incluir a Gustavo Gatica como candidato en el distrito que se estime pertinente ”, dice la resolución del órgano colegiado del frenteamplismo.

Además, el partido ratificó la repostulación de casi todos sus diputados, entre ellos Claudia Mix, quien representa a la misma zona. Ello complicaba la presentación de una tercera o cuarta candidatura del FA en ese distrito, en vista de que las negociaciones del oficialismo para tratar de lograr una lista única han reducido los cupos de un pacto electoral unitario.

La contienda porteña

En el caso de la senatorial de Valparaíso, la contienda interna se dirimió por una encuesta vinculante, encargada por la directiva, para determinar quién será la carta de la tienda en la papeleta.

El ganador fue Diego Ibáñez, último timonel de Convergencia Social y primer presidente del FA, quien alcanzó un 25% de las preferencias. Él, ahora, será la carta frenteamplista para defender el escaño senatorial de Juan Ignacio Latorre, quien se quedó en segundo lugar, con el 23% de los apoyos en el sondeo.

Por ahora Ibáñez es el único con un cupo asegurado, ya que Latorre quedó a la espera de que las negociaciones del oficialismo otorguen un segundo espacio al Frente Amplio en la lista senatorial por la Quinta Región. En caso de que ello no sea posible, el actual senador dijo estar dispuesto a competir como diputado por la zona interior de Valparaíso.

Sin embargo, en tercer lugar de la encuesta quedó el diputado Jorge Brito (20%), quien podría buscar su reelección en su distrito. Su problema, sin embargo, es que él se encuentra en una suerte de punto de no retorno, ya que había cedido su cupo a otros aspirantes a diputados, como el abogado Jaime Bassa, la exconsejera regional Nataly Campusano y la panelista y asesora legislativa Valeria Cárcamo.

Este lunes, entrevistado por Radio Bío-Bío de Valparaíso, Brito no dio por cerrada la puerta de su aspiración senatorial y dijo que pretendía esperar el resultado de las tratativas del oficialismo, por si se abría un nuevo cupo para el FA.

“Esto se inscribe el 18 de agosto (la presentación de candidaturas al Servicio Electoral), y yo, hasta el 18 de agosto, puedo señalar que soy precandidato al Senado, porque es un trabajo en equipo que hemos desarrollado y que queremos llevar al Senado”, remarcó.

El legislador añadió que “los resultados del sondeo digital no necesariamente incorporan la visión de todas las comunidades por los sesgos que esto trae”.