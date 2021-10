Comisión de Constitución aprueba en particular proyecto de matrimonio igualitario

Hace poco más de un mes (9 de septiembre) la Comisión de Constitución de la Cámara Baja aprobó en forma unánime -con nueve votos- la idea de legislar sobre el proyecto que regula, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo.

Hoy 12 de octubre, la misma instancia -en su segunda sesión de revisión de la moción- visó la iniciativa en particular por unanimidad con 10 votos a favor, con la ausencia de los diputados UDI Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma, y RN Camila Flores y Gonzalo Fuenzalida.

Los 10 votos favorables fueron por parte de los diputados y diputadas Karol Cariola (PC), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Sebastián Torrealba (RN), Diego Ibañez (FA), Pamela Jiles (PH), Marcos Ilabaca (PS), Paulina Núñez (RN), René Saffirio (Ind.), Leonardo Soto (PS) y Matías Walker (DC).

Con todo, el proyecto de matrimonio igualitario fue despachado a la Comisión de Haciendo, y luego a la sala de la Cámara Baja para su tercer trámite constitucional. El diputado informante será Luciano Cruz-Coke.

El punto clave de la discusión de hoy, fue respecto de la filiación de los hijos de tal unión, aspecto que definió, entre otros aspectos, los deberes de los progenitores con los hijos e hijas en común, y el orden de los apellidos.

Las frases que marcaron la deliberación

Karol Cariola: “El matrimonio es una institución sumamente patriarcal a la que yo con muchas dudas suscribiría, pero toda persona que quiere hacerlo debe tener el derecho independiente de su orientación sexual, género o nacionalidad. Espero que este proyecto de ley se tramite lo más rápido posible y sea ley de la República”

Luciano Cruz-Coke: “Desde el año 2011 que nosotros venimos señalando que la importancia de este contrato civil se pueda realizar entre dos personas independiente de su orientación sexual. Es un paso adelante, y me alegra que estemos llegando en buenos términos para adecuar la ley de matrimonio civil y las otras que competen a esta unión de dos personas de forma voluntaria”.

Sebastián Torrealba: “Celebro que esta legislación por fin salga del Congreso y la podamos votar y dar a aquellos que se aman la posibilidad de poder casarse, que es el sueño de muchos independiente de su condición. Es un paso histórico que espero se vote luego en la Cámara para avanzar como sociedad”.

Diego Ibañez: “Es un buen salto que llega bastante tarde, debió haber sido sentido común hacer mucho rato. Creo que el empuje cultural de las distintas organizaciones -Iguales, Movilh, etc- las movilizaciones por la diversidad o la misma ola feminista, han puesto de relieve que esto es urgente. Y no es por la nobleza de un Presidente, si no por el empuje ciudadano y esas luchas que muchas veces han sido violentas y crueles con quienes por amor quieren estar juntos”.

Pamela Jiles: “El matrimonio no solo es retrógrada si no que además es heteropatricarla. Es una institución que lo que hace es reproducir una visión de mundo heteropatriarcal. Sin embargo acudo con entusiasmo a la votación de este proyecto básicamente porque lo que está en el fondo es la igualdad ante la ley”.

Paulina Núñez: “Concuerdo con la igualdad ante la ley, hay que avanzar con fuerza en aquello, sobre todo cuando las personas quieran suscribirlo y en este caso, unir sus vidas”.

Matías Walker: “Esperemos que se mantenga la suma urgencia y que una vez tramitado en la Comisión de Hacienda se discuta prontamente en la Sala”.

Marcos Ilabaca: “Cumplimos con una tremenda deuda que teníamos con las diversidades del país. (…) Es una igualdad de derechos que le hará muy bien a la sociedad. Agradezco la presencia de la subsecretaria Lorena Recabarren porque ha estado participando en todas las instancias de discusión de este proyecto. Cuando este Congreso se pone de acuerdo en temas relevantes como la igualdad de derechos, se hace bien la pega”.

Lorena Recabarren, subsecretaria de DD.HH.: “Desde el Ejecutivo agradecemos la riqueza del debate que sin duda consideramos muy relevante. Estamos convencidos de que es un proyecto de ley que había que avanzar, en ese sentido agradecer el impulso del Presidente Piñera a este proyecto que llevaba un tiempo en el Congreso. Para nosotros como subsecretaría ha sido una alegría participar de la tramitación de este proyecto”.

Un iniciativa con suma urgencia

El 21 de julio, a más de un mes de que el gobierno resolviera poner suma urgencia al proyecto -decisión que anunció sorpresivamente el Presidente Sebastián Piñera en su cuenta pública-, el texto fue aprobado en particular en el Senado por 28 votos a favor, 14 en contra y ninguna abstención, por lo que la iniciativa fue despachada a la Cámara de Diputados.

En dicha oportunidad, los 14 rechazos fueron de senadores UDI, RN e independientes afines al bloque oficialista y, posterior a la primera votación, el senador gremialista Juan Antonio Coloma -quien en principio no se manifestó- también emitió su voto en contra.

El proyecto de matrimonio igualitario fue ingresado al Parlamento en 2017, durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, descansaba en la Cámara desde mayo de 2020, tras su aprobación en general en la sala del Senado. La tramitación fue retomada en junio de este año respondiendo a la suma urgencia ingresada por el Ejecutivo.

Los aspectos clave del proyecto

La iniciativa redefine el concepto de matrimonio como “un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente”.

Esto implica que se modifican las obligaciones y deberes, estipulando que, independientemente de si se trata de personas de igual o de distinto sexo, ambos cónyuges deben proveer a las necesidades de la familia común, atendiendo a sus facultades económicas y al régimen de bienes que entre ellos exista.

Sobre el régimen de bienes, se entenderán separados totalmente los bienes, sin perjuicio de la facultad de optar por el régimen de participación en los gananciales en las capitulaciones matrimoniales, o de sustituirlo por éste durante la vigencia del matrimonio.

Respecto a la filiación, se indica que los progenitores de una persona son aquellas respecto de las cuales se ha determinado la relación de filiación, es decir, su madre y padre, sus dos madres, o sus dos padres. En el caso de una pareja de mujeres, se regula también la filiación del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida.

Otro punto clave es que aquellos matrimonios entre personas del mismo sexo que se hayan concretado en el extranjero, serán reconocidos en Chile.

Este proyecto modifica además una serie de legislaciones, entre ellas, la ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, la ley de Acuerdo de Unión Civil, la reforma sobre el Registro Civil, la ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, el Decreto que fija las normas sobre Sistema Único de Prestaciones Familiares y Sistema de Subsidios de Cesantía para los Trabajadores de los Sectores Privado y Público, y la ley sobre Adopción de Menores.