Cómo se preparan los partidos que están bajo la guillotina del Servel

Probablemente muchos dirigentes políticos tendrán que irse de Probablemente, muchos dirigentes políticos tendrán que irse de vacaciones sin tener certeza de la disolución de sus colectividades por no haber sacado el mínimo legal del 5% de los votos o no haber elegido a cuatro parlamentarios.

En todo caso, la mayoría de las 13 tiendas –ocho de ellas con representación en el Congreso- que hoy están al borde de su extinción legal ya tienen claro que el desenlace es irreversible, pues desde febrero de 2021 se impiden las fusiones para evitar la disolución. Solo Evópoli y la Frevs pretenden dar la pelea ante la justicia electoral.

Frevs: su resistencia y su pelea en el Tricel

En la elección pasada, el aviso de disolución, decretado por el Servicio Electoral (Servel) se realizó el 7 de febrero, por lo tanto, una apelación como lo pretende realizar la Federación Regionalista Verde Social (Frevs) recién podría iniciarse entonces.

Si bien la Frevs intentó generar una jurisprudencia previamente haciendo un requerimiento al Servel, la acción no prosperó. El servicio determinó que la única forma de evitar la disolución por no alcanzar el mínimo de votos era lograr cuatro parlamentarios en la última elección, por lo tanto, no podían ser contabilizados los senadores elegidos en 2021. El partido que lidera Jaime Mulet apeló al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que no acogió el recurso por razones de forma y no se pronunció sobre el fondo. El desenlace de este litigio quedó pospuesto.

Aunque esa resolución fue tomada como una señal negativa, en la Frevs lo vieron como una luz, por lo tanto, se resisten a aceptar su extinción y albergan la esperanza de que podrán doblegar la opinión del Servel.

Además, en la misma Cámara se ha comenzado a deslizar que en las reformas políticas se incluya una norma transitoria que zanje esa disputa interpretativa en favor de la federación, ya que ahora cuenta con un aliado importante de la derecha: Evópoli.

Evópoli: de la resignación a la negación

De cara al proceso de disolución, en Evópoli ya activaron una estrategia en derecho para apelar ante el Tricel.

Sin embargo, ya habían tomado algunas definiciones previas. Por ejemplo, el senador Sebastián Keitel -quien fue elegido como militante y luego renunció- volvió a afiliarse tras las elecciones, con el fin de reforzar la estrategia judicial y exigir que se cuenten los dos senadores elegidos en 2021. Con ello, se busca contradecir al Servel y demostrar que sí tienen cuatro legisladores, incluyendo a los dos diputados electos en 2025. Inicialmente, Evópoli había reaccionado con resignación al resultado de las elecciones, asumiendo una inminente extinción legal, sin embargo, al ver el plan de la Frevs, decidieron hacer propio el mismo argumento para negarse a desaparecer.

En el partido, presidido por Juan Manuel Santa Cruz, ya hay un equipo de abogados trabajando, que lo encabeza el exministro de la Segpres Juan José Ossa (RN). Además de su paso por el gobierno, Ossa fue parte del Comité de Expertos en el segundo proceso constituyente, por lo que se le considera un profesional con probado conocimiento jurídico en materia electoral y de legislación de partidos. Al no ser militante de Evópoli, explican, buscan darle un respaldo más amplio a la defensa jurídica de la colectividad.

Partido Radical: el patrimonio y la historia en juego

El Partido Radical representa una de las disoluciones de mayor complejidad. No solo por sus 162 años de historia. Precisamente por su trayectoria, tiene un patrimonio importante en inmuebles que ha ido acumulando con las décadas. El problema es que la ley obliga a liquidar sus activos.

Una opción sobre la mesa es vender. Sin embargo, los estatutos fijan una alternativa: traspasar los bienes muebles e inmuebles a la Gran Logia Masónica, organización ligada al radicalismo. Son 20 sedes, algunas de las cuales podrían venderse para pagar las deudas y el resto pasaría a la masonería.

No obstante, desde ya el partido planea su reinscripción. “Ya está resuelta por todas las instancias orgánicas y nacionales. Con el desafío que no sean las mismas caras, no sea la misma forma de hacer política que por décadas nos llevó a esta situación”, dijo el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos.

Con la reinscripción en mente, los radicales aprobaron una reforma al artículo 120 del estatuto, para que los bienes pasen a una comunidad fiduciaria que los custodie y administre, con prohibición de enajenar. Esta entidad los traspasaría a la nueva colectividad que suceda al actual Partido Radical.

Acción Humanista: seguir existiendo con o sin legalidad

La situación patrimonial de Acción Humanista (AH) es distinta a los radicales, aunque la colectividad que lidera el diputado y excandidato presidencial Tomás Hirsch proviene de una corriente política con raigambre histórico, al menos desde los años 70, y que se consolidó con la fundación del primer Partido Humanista de Chile en 1984.

“Los partidos que tienen inmuebles son otros, nosotros somos un partido donde lo que tenemos es gente. No tenemos propiedades, industrias, empresas, negocios, supermercados ni nada por el estilo”, bromeó Hirsch, quien dentro de los pasos a seguir no descarta volver a converger con aquellos militantes que se quedaron el actual Partido Humanista, también próximo a ser disuelto. En todo caso, no es la primera vez que son disueltos y vuelven a constituirse.

“El humanismo ha existido con legalidad y sin legalidad, con diputados y sin diputados, en el gobierno y en la oposición, en dictadura y en democracia. No dependemos de la legalidad para existir. El humanismo existe como proyecto de vida. Y la legalidad siempre viene bien, porque sirve para participar, pero no dependemos de ella”, precisó el legislador, quien detalló que el próximo 24 de enero tendrán un cónclave amplio en Santiago para resolver si volverán a inscribirse, si se unirán a otros grupos o se mantendrán solo como movimiento.

Demócratas: reinvención en un nuevo centro

El partido, presidido por la senadora Ximena Rincón, nació luego del reacomodo del mapa político en el contexto del primer plebiscito constitucional.

Sin embargo, en su primera medición electoral, tras constituirse en julio de 2023, Demócratas no alcanzó el mínimo legal exigido para seguir en vigencia. Solo eligieron a una diputada (Joanna Pérez) y a un senador (el independiente Enrique Lee), quien, si bien nunca tuvo mayor relación con Demócratas, fue incluido como carta segura para que reforzara la parrilla parlamentaria de Demócratas.

Estos últimos meses no fueron sencillos para el partido, dado que, en la negociación parlamentaria, Chile Vamos vetó la candidatura del desaforado diputado Miguel Ángel Calisto, quien fue electo como senador en un cupo de la Frevs.

Tras los resultados adversos, los partidos que fijan su domicilio en el centro político apuestan por una reorganización, posiblemente con una nueva colectividad.

La senadora Ximena Rincón afirmó que “vamos a proceder a reintentar un espacio político de centro, probablemente sumando fuerzas con otros que están en la situación nuestra”. Con ese diseño en mente, la senadora confirmó que ya ha habido conversaciones, por ejemplo, con Amarillos.

Amarillos: en busca de un espacio político

También fundado a raíz del plebiscito constitucional de 2022, el partido liderado por el diputado Andrés Jouannet se disolverá sin siquiera haberse constituido en todas las regiones de Chile.

Jouannet, elegido en un cupo del Partido Radical en 2021, es el único representante en el Congreso que tiene la colectividad y hoy ejerce su presidencia.

No obstante, en el pasado su principal rostro fue el escritor y comunicador Cristián Warnken.

Para los recientes comicios parlamentarios corrieron solos y no salió electo ningún representante del partido, por lo que ya están explorando los caminos a seguir de cara al futuro político de la militancia.

Aunque, por ahora, no hay intenciones de reinscribir el mismo partido con el fin de salvar la “marca”.

Es más, hay bastante piso para ser parte de un nuevo esfuerzo para reagrupar a las fuerzas del centro político, aun cuando ello puede estar tensionado por la incorporación de algunos dirigentes al gobierno del Presidente José Antonio Kast (republicano), que obviamente tendrá un sello de derecha.

El diputado Jouannet agregó que “en el futuro cercano hay que reagrupar las fuerzas de centro para formar un nuevo conglomerado, que tiene que mostrar un relato claro, valiente y con liderazgos jóvenes”.

Partido Social Cristiano: refichaje de militantes en curso

La colectividad de vocación cristiana quedó cerca del umbral legal, pues eligió solo a tres diputados.

Aunque por ahora los legisladores socialcristianos serán parte de otro comité partidario, ya iniciaron los trámites para su proceso de refichaje.

“Hemos presentado las bases, estatutos y los principios que queremos seguir manteniendo como partido”, afirmó la diputada y presidenta del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha, quien fue reelegida junto a Francesca Muñoz y Roberto Arroyo.

Este revés, sin embargo, no es nuevo, ya que, en la elección de 2021, Concha lideraba el extinto Partido Conservador Cristiano (PCC), que tampoco alcanzó el mínimo legal para su subsistencia.

A inicios de 2022 se hizo oficial la disolución de esa otra tienda, por lo que fundaron una nueva colectividad con exmilitantes de RN, del PDG y del Partido Republicano.

En su mayoría eran miembros de iglesias evangélicas, con inquietudes políticas, aunque también se asociaron a ellos algunos católicos.

La nueva apuesta, al menos, estuvo más cerca de la meta legal.

Pese a ello, una de las fortalezas de la colectividad es su articulación territorial, en base a principios compartidos. “Tenemos todo el apoyo de la militancia”, agregó la diputada Concha.

PEV, PH e Igualdad: experiencia para reciclarse

No es la primera vez que el Partido Ecologista Verde, que lidera el diputado Félix González, pasa por esto. Desde 2008, la tienda (que buscaba unir a los desaparecidos partidos Ecologista y Los Verdes), en cada elección ha sido disuelta y ha vuelto a reagruparse. La última constitución, de julio de 2025, duró poco. Este año bajaron a un 0,83% y no sacaron ningún diputado. González, sin embargo, que no logró su reelección, ya comenzó la reinscripción. “El 13 de diciembre, en Concepción, se dio inicio, en notaría, a la refundación del partido que se va a llamar Ecologista Verde Animalista. Pretendemos de aquí a las municipales estar en todo Chile”, dijo.

Además, hay otros cinco partidos, sin representación parlamentaria, que inexorablemente serán disueltos. Entre ellos, figura el Partido Humanista (PH), que en las ocho elecciones en que ha participado desde 1989 casi siempre ha terminado disuelto, salvo en 2017, cuando lograron cinco diputados, entre ellos Pamela Jiles y Gabriel Boric, quien corrió como independiente en cupo de esta tienda. Al igual que el PEV, el PH está acostumbrado al trance de volver a legalizarse.

Ante una inminente desaparición o, al menos, discontinuidad, también figuran Igualdad (han sido disueltos tres veces antes), el Partido de Trabajadores Revolucionarios, el Partido Popular y la la Alianza Verde Popular.