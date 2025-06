Con banderazo en Plaza de Armas: Jaime Mulet cierra su campaña y afirma que le ha ido “muy bien” en los debates

El candidato de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), el diputado Jaime Mulet, realizó un banderazo en Plaza de Armas como parte de su cierre de campaña en donde indicó que estaba “feliz” con el desempeño de su campaña.

El acto fue acompañado por los adherentes del partido, quienes tenían banderas con el logo del candidato. Mulet habló con la prensa, en donde señaló que “me ha ido muy bien en los debates”.

“Siempre aparezco primero o segundo en las encuestas que hacemos nosotros en el desenvolvimiento, he marcado diferencias porque no somos lo mismo, y yo lo digo una y otra vez, estamos apostando al crecimiento económico, a los temas verdes, a un plan de vivienda, a bajar los impuestos en algunos aspectos” , manifestó.

Añadiendo que: “Creo que hemos ido logrando colocar temas diferentes y he tenido, así me lo han dicho las encuestas y los asesores, un muy buen desempeño, además ha gustado mucho nuestra franja que ha sido muy propositiva también ”.

“He ido dando una señal como de unidad, y me fijo en eso en todas las regiones, he visitado todo Chile, y cada día más dicen, usted es el hombre que pone temas, usted es el hombre que de alguna manera une, la gente no quiere un país polarizado, la gente quiere unidad, y creo que nuestra propuesta va representando eso y la vamos encaminando hacia eso”, finalizó Mulet.