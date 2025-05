Con críticas y llamados de urgencia a proyectos: las expectativas de parlamentarios antes de la última cuenta pública del gobierno

Quedan pocas horas para la última cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, donde dará cuenta en el Congreso Nacional de Valparaíso el avance de su gestión y de los proyectos que quedarían por presentar en estos últimos meses.

En este contexto, este sábado, parlamentarios de distintos partidos políticos reaccionaron respecto a la última cuenta pública que realizará este domingo el Presidente Gabriel Boric.

Partido Socialista

El jefe de bancada diputados del Partido Socialista, Juan Santana, mencionó que “esta es la última cuenta pública del Presidente Boric, en el último año de su gobierno y también en un año electoral, por tanto es importante hacer un balance y reconocer los avances, como la reforma a las pensiones o el pago de la deuda histórica a los profesores, ambos son logros que deben enorgullecernos como país".

“Al mismo tiempo, esperamos que esta cuenta marque un rumbo claro para lo que queda de gestión. El gobierno ha aprendido que las ganas de transformar no siempre se ajustan al ritmo que impone la realidad, pero que eso no significa renunciar al programa de gobierno” subrayó Santana.

Terminó con que “por eso, las expectativas están puestas en una hoja de ruta clara, con diálogos, proyectos de ley, urgencias y otras medidas legislativas que permitan cerrar este ciclo con las tareas cumplidas. Entre ellas, temas clave como el aborto, la eutanasia y la reforma al sistema político, entre otros”.

Partido Comunista

La jefa de bancada del PC, Lorena Pizarro, indicó que “quedan pocos meses del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Primero quiero denunciar que hemos tenido una derecha más refractaria, reaccionaria y negacionista. Por lo tanto, hemos tenido muy pocas posibilidades de avanzar con un parlamento en esas condiciones”.

“Pero también quiero señalar que nuestro comité parlamentario presentó hace una semana, siete proyectos de ley que buscan a avanzar en materia de justicia social y que apuntan a construir un Chile que sea un poco más justo (...)”, dijo Pizarro.

Democracia Cristiana

El jefe de bancada de la DC, Héctor Barría, señaló que “en este última cuenta pública esperamos que se concentre en los temas que unen a Chile tales como, el crecimiento económico, seguridad, avanzar en las listas de espera y en el plan de emergencia habitacional”.

“Y dejar de lado, temas que no tienen consenso ni en la ciudadanía ni el mundo político, me refiero al aborto legal o libre hasta las 14 semanas. El Presidente debe hablarle a la mayoría que lo eligió como Presidente, no a aquella minoría que lo hizo pasar a segunda vuelta. Cuando el Presidente se acerca a las mayorías, le va bien a nuestro país”, concluyó.

Bancada PPD-Independientes

Desde la bancada PPD-Independientes, realizaron un llamado a “priorizar la seguridad, las listas de espera y el crecimiento económico en la cuenta pública”.

El Jefe de Bancada PPD-Independientes, Héctor Ulloa, señaló que “esperamos que el Presidente Boric aborde los temas que le afectan realmente a las personas y que podrían mejorar su calidad de vida. Creo que más allá de anunciar nuevas medidas, es necesario que el Ejecutivo le ponga urgencia a proyectos que se encuentran en el Congreso”.

“La seguridad es muy importante, sobretodo reducir la criminalidad y sacar adelante el proyecto sobre el uso de la fuerza para Carabineros, PDI y las Fuerzas Armadas que está en Comisión Mixta”, indicó Ulloa.

“Asimismo, es relevante disminuir las listas de espera en salud. El año pasado presentamos un proyecto que está en la Comisión de Salud, que obliga a los médicos a atender por Fonasa bajo la modalidad de libre elección, y que beneficiaría principalmente a las regiones donde hay escasez de especialistas", continuó.

Además, recalcó que “es necesario impulsar la reactivación económica para que el país siga creciendo, y de paso se puedan financiar los programas sociales (...) es necesario simplificar los procesos burocráticos y dar mayor certeza a los inversionistas”.

Respecto al aborto, el diputado Ulloa sostuvo que “creemos que Chile está en condiciones de legislar en esta materia, sin tener que descuidar otras prioridades que requiere el país. Aquí no estamos hablando de aborto libre sino que de generar condiciones seguras para las mujeres, y respetar sus derechos sexuales y reproductivos. En otras palabras se trata de avanzar en un tema de salud pública, en el cual nos hemos quedado muy atrás respecto a otros países”, concluyó.

Demócratas

Por su lado, la diputada Joanna Pérez, jefa de bancada Demócratas indicó que “esta cuenta es un porrazo a la realidad que finalmente este gobierno no cumplió con muchas expectativas, con muchas promesas incumplidas, porque también ha ido cambiando las urgencias, y hoy día nuestra primera urgencia es la seguridad, la reactivación, pero también la prioridad de la transparencia, porque creo que este gobierno hizo mucho daño en eso con sus figuras (...)”.

“Entonces, en nuestra región del Biobío, con las emergencias, no se ha cumplido ni con el 30% de lo que el gobierno comprometió hace 30 años, solo un ejemplo, y entonces claramente la gente tiene mucha decepción y esta es la última cuenta, y la gente lo que quiere es que termine pronto este mandato”, finalizó.

UDI

Por su lado, la Unión Demócrata Independiente (UDI) publicó un video en redes sociales donde critica duramente al gobierno de no haber cumplido sus principales compromisos.

En el video, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que “para mí, la palabra es algo serio, sobre todo si se le está dando a todos los chilenos. El presidente Boric incumplió todas las promesas que acaba de señalar. ¿Cuál es el verdadero legado del presidente Boric?”.

“Estamos frente al peor gobierno que hemos tenido. Que ha dejado más decepciones y frustraciones que avances", aseveró por su parte el secretario general del partido, Juan Antonio Coloma, y agregó que “por suerte, esta será su última cuenta pública, porque Chile ya no aguanta más”.

Finalmente el parlamentario gremialista aprovechó de impulsar a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, asegurando que ella dirigirá las siguientes cuentas públicas “pensando en enfrentar de verdad los desafíos que Chile necesita”.

Partido Social Cristiano

Por su lado, el jefe de bancada del PSC, Roberto Arroyo, comentó que “seré honesto y realista. No espero nada de este gobierno. Boric y compañía llegaron a La Moneda a destruir un país que ya estaba bien encaminado, y claramente a privilegiar a sus amigos y cercanos".

“Exigirle algo a este pésimo Gobierno es un error de parte nuestro. Es un error, porque uno crea expectativas, y las expectativas es para cuando tenemos algo de confianza, de que Gabriel Boric pueda solucionar algún problemas. Ya no lo hizo y no lo hará, si hacemos un zoom a estos años de Gobierno, veremos que nunca busco soluciones verdaderas a nada. Solo se dedicó a trabajar para su ideología y no para el país", señaló Arroyo.

“Lo que sí espero es que no empeore más”, terminó.