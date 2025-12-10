VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    “Con ese nivel de improvisación es difícil”: Jara releva “contradicciones” de Kast en torno a materias laborales y de migración

    La carta oficialista señaló que "me parece increíble que mi situación con el TAG sea objeto de un debate nacional", y descartó que haya pagado la infracción hace pocos días, como se planteó en el espacio televisivo.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    La candidata presidencial oficialista del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, relevó las “contradicciones” presentes en el programa de gobierno de su contendor José Antonio Kast donde plantea modificaciones en materia laboral, como una posible suspensión de la aplicación de la ley de las 40 horas en pymes, frente a lo dicho en el último espacio de intercambio.

    Durante el debate de Anatel de esta noche, en que se vieron por última vez previo a la segunda vuelta, Jara consultó a Kast por las modificaciones que plantea realizar en torno a la reducción de la jornada laboral, medida que fue aprobada durante su gestión en el Ministerio del Trabajo.

    “Respecto del tono del debate y los contenidos del mismo, uno queda con dudas, ¿no? Porque se dice una cosa en el debate, por ejemplo, las 40 horas que no se va a retroceder, pero en el programa se dice que sí se van a suspender para las pymes, entonces, en el debate dice una cosa, por escrito está puesta otra. Y la semana pasada, en el debate de Archi, dijo otra distinta, entonces la ciudadanía debe juzgar eso", planteó Jara.

    En ese sentido, Jara también destacó los cambios de Kast en torno a la materia migratoria, donde se pasó del término “expulsión” de migrantes, a la “invitación” a dejar el país.

    “Lo importante es que la gente sepa qué se va a hacer, cómo se va a hacer, qué lo va a financiar. Y en materia migratoria por lo menos creo que meridianamente a la mayoría de los chilenos y chilenas les ha quedado claro que pasamos desde que ‘los íbamos a expulsar a todos’, a luego ‘invitarlos a irse’, a luego a que ‘se paguen ellos su pasaje’, a luego que ‘le paguen los pasajes los empleadores’ y hoy día vimos una quinta versión que es que ‘se le van a suspender los beneficios sociales’”, señaló Jara.

    “Entonces con ese nivel de improvisación creo que es complejo”, afirmó.

    Deuda del TAG

    Asimismo, Jara cuestionó que se volviera tema haber sido deudora del TAG cuando aspira a dirigir el país, esto ya que en el programa televisado se le consultó por cuánto tiempo tardó en pagar las multas, dado que, según sus palabras, debió desembolsar entre $600 mil a $ 800 mil pesos en infracciones.

    Durante el espacio, explicó que se debió a la compra de un auto nuevo, al cual no le implantó el dispositivo y luego transitó por las autopistas concesionadas. Asimismo, descartó que la deuda se haya pagado hace pocos días y llamó a la rectificación del dato dado durante el debate de Anatel.

    “Y sobre el debate y las preguntas, a mí me habría gustado poder usar más tiempo todavía en poder poner propuestas sobre la mesa y no estar explicando cosas como que el TAG lo pagué hace cinco años, realmente. O sea, es que además, creo que no le importa a nadie cuándo pagué el TAG, pero bueno...”, afirmó Jara.

    Y agregó que “me parece más increíble es que mi situación con el TAG sea objeto de un debate nacional. En segundo lugar, lo que me parece más complejo es que se instale, que lo habría pagado hace no sé cuántos días, un mes, algo así, siento que esto fue hace años. Y, en tercer lugar, como expliqué, era un auto nuevo y no lo puse en forma y tiempo como debía el TAG, asumí mi responsabilidad y pagué completa la multa”.

    “Maduro es un dictador”

    En su aparición ante la prensa, Jara también fue requerida por sus palabras en torno a María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz.

    Durante el debate, Jara apuntó sobre Machado que “sé que ha tenido intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres”, lo que llevó a una discusión con Kast, quien defendió el rol de la venezolana.

    Así, Jara fue consultada si se cuadra con las declaraciones de Nicolás Maduro, quien ha señalado que Machado “es una criminal y que conspira” contra su régimen.

    De manera breve, Jara respondió que “no, no apunto para nada a lo que ha dicho Nicolás Maduro. No tengo ninguna vinculación con Maduro, y es más, lo considero un dictador. Y espero que en Venezuela vuelva pronto la democracia”.

