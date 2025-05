Con foco en prescindencia: el diseño de Matthei y Chile Vamos para enfrentar relación Tohá-Marcel

Apuntar a presidencia durante la campaña. Ese es el diseño de la abanderada de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, para enfrentar la relación entre la candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), y el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

El vínculo sentimental entre los dos, que fue dado a conocer públicamente por la exministra del Interior en entrevista con La Tercera, no pasó desapercibido en la derecha y, de hecho, durante esta mañana la UDI y los abanderados del sector José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), se refirieron al tema.

Y si bien, aunque Matthei se ha mantenido en silencio, al interior de su comando ya tienen definida una postura para cuando la exalcaldesa sea consultada al respecto.

Así, según explican, el foco más que centrarse en una relación que, recalcan, es privada y eso se respetará, será respecto al rol que cumpla -de ahora en adelante- Marcel como ministro y si se involucra o no en la campaña para favorecer a Tohá.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En el bloque son enfáticos. En el último tiempo, Marcel ha sido uno de los ministros que más ha salido a enfrentarse a Matthei, lo que recalcan que si quiere seguir haciendo, debería hacerlo fuera del gobierno y no utilizando su rol en el gabinete.

Al respecto, recuerdan episodios como el de la semana pasada, en el que el titular de Hacienda salió a responderle a la abanderada de Chile Vamos tras asegurar que “este gobierno va a entregar el país totalmente quebrado”. “La visión que hay respecto de Chile es que es cualquier cosa menos quebrado”, apuntó Marcel y aseguró que la campaña electoral “inevitablemente lleva a exagerar ciertas cosas”.

En ese contexto, recalcan, será clave, el rol que cumpla el Presidente Gabriel Boric -quien ya le ha solicitado a sus ministros que no se involucren en la campaña- en insistir en la prescindencia de su gabinete y también la Contraloría General de la República (CGR). Sobre esto último, algunos en Chile Vamos no descartan que de ser necesario se recurra al organismo.

Así, durante este lunes, la UDI fue el primer partido del bloque en dar cuenta de este diseño.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

“No me voy a meter en las relaciones personales de Carolina Tohá y Mario Marcel, pero quizá esto sirve para poder ejemplificar o entender los virulentos ataques de Mario Marcel al programa económico de Evelyn Matthei. Obviamente, tiene cercanía personal con la campaña de Carolina Tohá y esto en parte podría explicar los ataques virulentos a ratos injustos que el ministro Marcel ha lanzado de forma reiterada y persistente”, aseguró el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma.

En esa línea, planteó que si es que Marcel “va a seguir en el cargo, eso depende del Presidente Boric. Pero al menos uno le pediría prescindencia porque hasta el momento hemos visto ataques directos a la candidatura de Evelyn Matthei probablemente porque sabe, y sabe en el gobierno, que es la campaña que los va a derrotar en la segunda vuelta a presidencia”.

Al respecto, el propio Marcel salió a referirse al tema y afirmó que “ el Presidente ha sido claro respecto de la prescindencia de los ministros en la campaña electoral. Yo no he participado en ninguna actividad de campaña, no he emitido ninguna declaración en favor de ninguna candidata".

Luego de que habló la UDI, las directivas se dirigieron al nuevo comando de Matthei -ubicado en Enrique Foster 203, en la comuna de Las Condes- para sostener la reunión de coordinación semanal con la abanderada, en la que se abordó muy brevemente el tema.

En la coalición de centroderecha, en todo caso, no son los únicos que han definido una bajada respecto a la relación entre Tohá y Marcel.

Hoy en la mañana por ejemplo -en un punto de prensa en el Partido Republicano- José Antonio Kast recalcó que “nosotros hemos planteado en reiteradas ocasiones que las finanzas públicas no están siendo bien manejadas (...). La vida privada nosotros no la vamos a cuestionar, pero si de ello se desprendiera un activismo político como el que vimos del ministro Carlos Montes (...), no vaya a ser cosa que al ministro de Hacienda también le ocurra una situación como esa se abanderice por una candidata presidencial. Con lo cual, al igual como lo hicimos con el ministro Montes, le pediríamos la renuncia“.

Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

El presidente del partido, Arturo Squella, en tanto, aseguró que “en este caso quizás durante mucho tiempo existió un conflicto de interés al interior del gabinete y a quien correspondía poner las reglas del juego era precisamente al Presidente de la República. Él tendría que haber dicho o se transparente o esto no puede seguir así”.

El candidato presidencial libertario, Johannes Kaiser, por su parte, enfatizó en que “el Partido Nacional Libertario no se mete en la cama de la gente. Más allá de las tremendas críticas que nosotros tenemos respecto del ministro Marcel, respecto su pésima gestión como ministro de Hacienda, no creo que pueda hacerlo peor por razones electorales”.