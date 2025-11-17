Con mensajes emplazando a Kast: Cariola y parlamentarios electos de Valparaíso entregan respaldo a Jara para segunda vuelta

La senadora electa, Karol Cariola (PC), conjunto a otros parlamentarios oficialistas que lograron un cupo en el Congreso para representar a la Región de Valparaíso realizaron un punto de prensa para entregar su respaldo a la candidata Jeannette Jara, apuntando que “ lo que está en riesgo es la democracia. José Antonio Kast representa todo lo que Chile no necesita”.

Los diputados y senadores oficialistas se reunieron con el gobernador de la región, Rodrigo Mundaca, para dar un “gesto de unidad” ante lo que se viene en la carrera presidencial.

Cariola indicó que: “Vamos a seguir trabajando por la elección de Jeannette Jara como presidenta. Lo que está en riesgo es la democracia. José Antonio Kast representa todo lo que Chile no necesita. Es una persona que quiere retroceder en derechos sociales, es una persona que quiere retroceder en los derechos de las mujeres, es una persona que votó en contra de leyes tan importantes como por ejemplo la gratuidad a la educación o la ley Cholito”.

En esa línea, la actual diputada apuntó que el abanderado republicano es “un peligro” e hizo un llamado a la unidad. “Estamos iniciando una nueva etapa, la segunda vuelta no se puede calcular en función de la primera. Nadie es dueño de los votos y yo creo que en ese sentido nosotros por lo menos estamos convencidos de que tenemos que salir a conversar, a hablar”, señaló.

Por su parte, Diego Ibáñez (FA), actual diputado y ahora senador electo, coincidió con Cariola planteando que “vamos a salir a conquistar una segunda vuelta que está completamente abierta. Aquí los votos no son propiedad de ningún candidato o candidata, los votos se salen a conquistar y la segunda vuelta está absolutamente abierta”.