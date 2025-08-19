SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Con propuestas contra la inmigración ilegal y dardos contra La Moneda: Matthei inicia su gira por Chile

Desde el paso fronterizo Chacalluta, la abanderada de Chile Vamos partió con su despliegue regional. En el lugar afirmó que "hoy parte nuestra campaña", presentó medidas para el control de la frontera y mantuvo en duda un eventual respaldo a José Antonio Kast en el balotaje.

Pedro RosasPor 
Pedro Rosas
Con propuestas contra la inmigración ilegal y dardos contra La Moneda: Matthei inicia su gira por Chile.

Desde el paso fronterizo Chacalluta en la Región de Arica, la abanderada presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, inició este lunes formalmente su despliegue territorial de campaña y lo que será su gira por Chile, donde presentará parte de sus propuestas para llegar a La Moneda en las distintas regiones del país.

Esto, después de que durante el sábado inscribiera formalmente su candidatura en el Servicio Electoral (Servel), donde presentó el pacto con el Partido Demócratas y destacó que la alianza busca consolidar un futuro de “unidad, seguridad y desarrollo para el país”.

Así, durante la jornada, la exalcaldesa recalcó que “hoy parte nuestra campaña, nuestra gira por todo Chile para decirle a los chilenos y las chilenas que nos vamos a preocupar especialmente de las fronteras”.

En esa línea, agregó que “el paso fronterizo es un símbolo de la crisis que afecta al país en materia de inmigración y el crimen organizado”.

El despliegue regional de la abanderada, según plantean fuentes del comando, busca -en medio del ruido por eventuales descuelgues de candidatos y parlamentarios- dar un nuevo aire a la contienda electoral, dejar atrás los traspiés que mantienen a la exalcaldesa fuera de la segunda vuelta en las encuestas de opinión y focalizar la contienda en el programa.

Y es que en la coalición de centroderecha no esconden que la estrategia que, hasta el momento, había definido la campaña no ha permitido que la candidatura se vuelva a encaminar y, por lo mismo, junto con algunos ajustes en el comando -como los fichajes del senador Juan Antonio Coloma (UDI), Juan Sutil y María Irene Chadwick- la apuesta es reordenar el despliegue.

Así, que la Región de Arica haya sido elegida como la primera parada de Matthei no fue coincidencia, pues explican que, tal como dijo la candidata, representa una de las principales crisis que afecta al país.

En ese contexto, aseguró que de salir electa, “el día 11 de marzo, cuando asuma el gobierno, en la noche voy a estar acá y va a ser un símbolo para todo Chile, que vamos a controlar nuestras fronteras, que no vamos a permitir ni un solo inmigrante ilegal más en Chile”.

Con propuestas contra la inmigración ilegal y dardos contra La Moneda: Matthei inicia su gira por Chile.

“Quiero decirle a los chilenos claramente, si nosotros no somos capaces de controlar la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, no vamos a tener inversión, no vamos a tener más empleo. La gente va a seguir viviendo en forma asustada todo el tiempo con miedo. Miedo de los turbazos, miedo de los abordazos, miedo de todo lo que tienen hoy día los chilenos. Así que aquí empieza la seguridad de todo nuestro país”, afirmó.

De esa forma, adelantó parte de sus propuestas para el control de la frontera. Por ejemplo, aseguró que invertirán más de 2.500 millones de dólares en seguridad. “Esto significa 10.000 carabineros más, significa una policía fronteriza, significa muchísima tecnología, cámaras de Arica a Punta Arena,140.000 cámaras. Para que nadie se nos cuele”, planteó.

Al mismo tiempo, afirmó que su propuesta considera aviones no tripulados para controlar la frontera desde el aire, junto con un trabajo conjunto entre Carabineros, PDI, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público para controlar la frontera marítima.

También propuso la creación de una Policía Militar Fronteriza, con dedicación exclusiva al control de la frontera y dependiente de las FF.AA.

En todo caso, no todo fueron propuestas. En la instancia aprovechó de cuestionar al gobierno por la crisis de seguridad y en particular por la situación en la frontera.

Al respecto, aseguró que el paso fronterizo de Chacalluta “debió haber sido renovado completamente durante el año 2024, se han caído dos licitaciones, pero generalmente se hacen las licitaciones para que se caigan. Nosotros vemos filas inmensas de camiones, un solo camión scanner. Vemos que el SAG tiene muy poca gente, además poco entrenada”.

Y agregó: “Hace falta una estructura mucho más grande, que funcione además las 24 horas del día y no de 9.00 a 17.00 horas. Hace falta muchos más escaner, mucho más tecnología. Y esto es como de alguna manera el símbolo de cómo ha funcionado de mal Chile en los últimos cuatro años”.

Eventual apoyo a Kast en el balotaje

En la actividad, la candidata también fue consultada sobre la posibilidad de respaldar al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, en una eventual segunda vuelta.

Al respecto, afirmó que “en primer lugar, hay una segunda vuelta. Nosotros llamamos a primarias amplias, obviamente que no quisieron varios sectores que ustedes conocen. Y yo no me pongo en ese lugar, yo voy a pasar a segunda vuelta”.

De esa forma, hizo un llamado por las negociaciones entre Chile Vamos y republicanos para alcanzar pactos por omisión en el Senado. En esa línea, recalcó que “necesitamos muchos diputados y senadores para poder tener las leyes necesarias para luchar en contra del crimen organizado, y eso obviamente que se logra mucho mejor cuando estamos totalmente organizados”.

Más sobre:Evelyn MattheiEarly AccessChile VamosEleccionesCampaña

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tras negociación que le quitó cupo por el distrito 8: PR anuncia que Jazmín Aguilera postulará al Senado por Valparaíso

Intensas lluvias y fuerte viento obligan a suspender clases este martes en comunas de la Región de Atacama

Las posiciones de los candidatos a la presidencia boliviana frente a Chile

Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Las cuatro acciones del Ipsa cuya rentabilidad supera el 50% en 2025

Programa económico: Jara reformula ingreso vital de $750 mil y pone énfasis en la inversión, pero mantiene negociación ramal

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

4.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

5.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

Tras negociación que le quitó cupo por el distrito 8: PR anuncia que Jazmín Aguilera postulará al Senado por Valparaíso
Chile

Tras negociación que le quitó cupo por el distrito 8: PR anuncia que Jazmín Aguilera postulará al Senado por Valparaíso

Intensas lluvias y fuerte viento obligan a suspender clases este martes en comunas de la Región de Atacama

Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Las cuatro acciones del Ipsa cuya rentabilidad supera el 50% en 2025
Negocios

Las cuatro acciones del Ipsa cuya rentabilidad supera el 50% en 2025

Programa económico: Jara reformula ingreso vital de $750 mil y pone énfasis en la inversión, pero mantiene negociación ramal

PIB sube sobre lo esperado en el segundo trimestre por fuerte alza de la inversión y se consolidan expectativas en torno a 2,5% para 2025

Apple Arcade lanza 4 nuevos juegos
Tendencias

Apple Arcade lanza 4 nuevos juegos

¿Adiós al iPhone 11? Estos son los modelos que no podrán actualizarse a iOS 26

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon

Carlo Ancelotti piensa en el retorno de un goleador histórico de Brasil para medirse a Chile por las Eliminatorias
El Deportivo

Carlo Ancelotti piensa en el retorno de un goleador histórico de Brasil para medirse a Chile por las Eliminatorias

¿Peligra el Monumental para el Superclásico? El duro informe de Cristian Garay sobre el duelo entre Colo Colo y la UC

“Trabajamos todo el año para esto”: Los Diablos Junior se quedan con el bronce en Asunción

Congreso celebra los 50 años de Terra Incógnita con concierto y vinilo de edición especial
Finde

Congreso celebra los 50 años de Terra Incógnita con concierto y vinilo de edición especial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

Desde $3 mil: vuelve la Venta de Vestuario del Teatro Municipal

George Harris no olvida su fracaso y arremete contra el Festival de Viña: “Quedaron muy mal por permitir un ataque xenofóbico”
Cultura y entretención

George Harris no olvida su fracaso y arremete contra el Festival de Viña: “Quedaron muy mal por permitir un ataque xenofóbico”

Ben Stiller se margina de la dirección de la tercera temporada de Severance

Un viaje psicodélico en IA: mira el video de El Glitch de Carmen Ruiz

Las posiciones de los candidatos a la presidencia boliviana frente a Chile
Mundo

Las posiciones de los candidatos a la presidencia boliviana frente a Chile

Zelensky califica de “buena” y “constructiva” las reunión con Trump

Hamas acepta plan de alto el fuego durante negociaciones en Egipto

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?