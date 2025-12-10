Conmutación de penas a pedófilos y emplazamientos por migración: los cruces que protagonizaron Kast y Jara en el último debate

Tal como se esperaba, el último cara a cara presidencial previo a la segunda vuelta de este domingo 14 de diciembre estuvo lleno de momentos tensos entre los abanderados José Antonio Kast (republicano) y Jeannette Jara (PC).

Luego de referirse a la gobernabilidad en sus eventuales mandatos y de que ambos candidatos afirmaran que renunciarán a sus militancias en caso de llegar a La Moneda, la discusión fue subiendo de tono.

A los 15 minutos, uno de los temas que marcaron la conversación política durante los últimos días, se instaló en el debate.

Se trata de los polémicos y cuestionados dichos del diputado y vocero del comando de Kast, José Carlos Meza, quien se mostró a favor de conmutar penas a los reos de edad avanzada con enfermedades terminales, incluyendo a quienes han sido condenados por delitos como abuso sexual infantil.

En ese marco, ambos contendores fueron consultados sobre si indultarían a determinados presos en caso de llegar a la Presidencia. Jara respondió que no y tras ello, emplazó a su rival: “Es importante dar señales claras en contra de la delincuencia. Y por eso no me parece correcto que aquí el candidato y su partido esté promoviendo conmutación de penas para violadores de niños y para pedófilos. La gente tiene que cumplir con sus penas. Y lo que aquí se está haciendo es algo muy grave”.

Kast, por su lado, respondió con una arremetida hacia Jara: “Nosotros no vamos a liberar a ningún preso por delitos de ley de drogas, como lo propuso la candidata de la continuada, Jeannette Jara.

Dicho eso, aseguró: "Hay una discusión en el Senado de la República y el diputado Meza habló sobre eso. De que alguien quiera extraer una frase de ahí y decir, este señor va a liberar a pedófilos. A esto, a lo otro. Los únicos que le han dado pensión de gracia a pedófilos son ellos (...) “No está en el programa. No lo vamos a hacer. Y no se preocupe Jeannette Jara. Todos los que cometan delitos graves van a permanecer en la cárcel. Lo que sí tenemos algo un poquito más humanitario (...) Si hay una persona que no tiene conciencia, no sabe dónde está, que está ahí parado esperando la micro ¿usted lo dejará ahí preso? Entonces la humanidad de la que usted habla no la aplica”.

Migración

El otro tópico que crispó el diálogo fue la migración irregular. Todo comenzó cuando a Kast se le pidió claridad sobre qué ocurrirá con los 330 mil migrantes irregulares que hoy se encuentran en Chile, siendo cuestionando por Jara por sus declaraciones “contradictorias” en debates previos.

“Primero los ibas a expulsar, después los ibas a invitar y ahora les vas a negar beneficios”, lanzó Jara sobre las medidas que propone Kast para combatir este tema.

Kast respondió: “Todas las anteriores ahora juntas” , elevando la tensión en el estudio.

“Puerta giratoria fronteriza. Esa es la nueva propuesta”, remató Jara más tarde.

Por su parte, el exdiputado apuntó al Presidente Boric y sostuvo que el actual gobierno no habría gestionado un corredor humanitario. Jara reaccionó tajante: “Ten un poco de respeto, estás hablando conmigo y tranquilízate un poquito”, a lo que Kast retrucó pidiéndole que transmitiera su reclamo al Presidente.

40 horas

Llegado el bloque de las preguntas cruzadas, Jara le planteó lo siguiente a su contendor: “¿Te has preguntado a veces si el tono divisorio que pones en el país, poniendo a los buenos de un lado y a los malos del otro, nos hace realmente bien?, ¿te has preguntado a lo mejor que la ciudadanía lo que espera de ti como candidato son propuestas y no solamente críticas y denostaciones de orden personal, familiar, o de amistades como lo haces permanentemente?“.

Acto seguido, la exministra del Trabajo emplazó a Kast a pronunciarse respecto a la ley de reducción de jornada laboral a 40 horas, acusando a su vez que voceros de Kast han planteado que se debe eliminar la medida, pese a no señalar cómo.

“Tu programa lo dice explícitamente, que las vas a suspender en las pymes. ¿Por qué quieres hacer eso? Si la gente quiere más tiempo con sus familias, ¿cuál es la idea?“, cuestionó la comunista.

Luego de consultar en qué parte de su programa estaba dicho punto, respondió: “Yo me pregunto todos los días, ¿cómo convencer al gobierno de que trabaje por la seguridad de Chile?, ¿cómo convencerlos de que persigan a los delincuentes y no los indulten?, ¿cómo convencerlos de que recubren el control de las cárceles? ¿cómo convencerlos de que cierren las fronteras? ¿cómo convencerlos de algo así?“.

Santiago 9 de diciembre 2025. Los candidatos Jeannette Jara y Jose Antonio Kast participan el debate presidencial, organizado por la Asociacion Nacional de Television. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“¿Has visto cómo viven las personas en los sectores populares? El susto que tienen ahí en los Cesfam, donde van a rematar a un miembro de una banda que llega herido. Y lo matan a él y matan a las personas que atienden”, agregó.

Luego respondió a la pregunta planteada por Jara: “No vamos a tocar las 40 horas. Lo que vamos a hacer es mejorar lo que usted hace en esas 40 horas, porque va a tener más oportunidades. Y le vamos a garantizar que después de esas 40 horas usted va a llegar a su casa. No va a tener que tener temor de que lo asalten, de que le quiten el auto, de que lo asesinen”.