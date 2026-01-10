Constanza Schonhaut: “La primera tarea del FA es defender los avances sociales del gobierno del Presidente Boric”

Fue una de las líderes del Frente Amplio (FA) en la Convención Constitucional y es proyectada como uno de los nombres más relevantes de la futura bancada de diputados de la colectividad.

A dos meses de debutar en el Congreso, Constanza Schonhaut identifica en su partido un rol articulador dentro de la oposición a José Antonio Kast, con el objetivo de alcanzar la mayor unidad posible en la izquierda y la centroizquierda. El carácter del bloque, adelanta, dependerá -en buena parte- del tono y las propuestas del próximo mandatario.

La abogada también reconoce que el FA pagó altos costos por su rol en el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Pero lo desdramatiza. “Se tuvo que dar pasos al costado para proteger algo más grande”, plantea. Junto con eso, sugiere que los liderazgos caídos durante la actual administración podrán volver a “espacios importantes”.

¿Qué se puede esperar del FA como oposición?

La vocación del FA es representar un proyecto de izquierda moderna y democrática. Y también la unidad, entendiendo que la posibilidad de construir una mayoría social y política excede lo que hoy representa solo el FA: requiere de todas las fuerzas con las que compartimos orientaciones comunes. Yo miro el FA para este periodo con un rol articulador de toda la oposición y de impulsar la profundización política de la unidad, para tener una fuerza que nuevamente sea capaz de convocar una mayoría ciudadana.

Ustedes tienen el peso de la prueba por haber sido una oposición dura con Sebastián Piñera. ¿Cómo proyecta al FA en ese sentido? Se habla de ser dialogantes, firmes, vigilantes. Una serie de adjetivos.

Las oposiciones también se configuran en atención a cómo se configuran los gobiernos. Va a ser distinta la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo si tenemos un gobierno avasallador o uno dialogante. Uno de la motosierra o uno constructivo. Vamos a ser una oposición muy disponible a avanzar y muy firme en aquellos aspectos que busquen retroceder.

Hasta el momento, ¿cómo ha visto al presidente electo?

Ha dado señales que pueden ser confusas... O muy claras también. El candidato Kast decía abiertamente que Chile era un país más pobre que antes. Y la encuesta Casen nos dice que Chile es menos pobre que antes. ¿Era desconocimiento o una estrategia para ganar electoralmente? Lo mismo respecto a esta invocación permanente al apego a las normas. Cuando se trata de Trump violando el derecho internacional, esas normas parecen matizarse.

¿Y en cuanto a los nombres que ha escogido para integrarse a su gabinete?

Quiroz como ministro de Hacienda va a ser un emblema del conflicto de interés que va a atravesar este gobierno. Él, cuando ocurrió la crisis de las colusiones, estuvo del lado de la ilegalidad y los empresarios, no de las familias abusadas económicamente. Cabe preguntarse si como ministro va a hacer una autocrítica.

Dice que la forma de ser oposición depende del gobierno, pero el PC llamó a movilizarse antes de que Kast asuma. ¿Se espera, entonces, que el FA sea una oposición distinta al PC?

El PC y el FA son partidos distintos. Hoy cada uno en la centroizquierda y la izquierda está en sus propios procesos internos de balance de lo que han sido los últimos cuatro, cinco, diez años en Chile, para después poner esas conclusiones en común y ver en el marco de la construcción de unidad cuáles son aquellos aspectos que nos unen y aquellos que vamos a tener que seguir discutiendo.

En el sector se abrió la discusión sobre si ser una o dos oposiciones. ¿Cómo se para el FA en este debate?

Estoy convencida de que una oposición responsable y coherente es una que apuesta por la unidad y el valor de la diferencia. Ser categórico respecto a cuántas oposiciones vamos a hacer es adelantarse a la conversación seria respecto al tema. Lo que nos pide la ciudadanía, sobre todo aquellos que votaron por nuestra opción, es que les otorguemos un camino que dé certezas de que vamos a defender los avances sociales valorados por la ciudadanía.

¿No ve que hoy el FA está más cerca del PS que del PC? Con los comunistas compartieron coalición en Apruebo Dignidad.

Las alianzas políticas son dinámicas y el escenario político también lo es. La alianza FA-PC se configura en un momento de búsqueda de una alternativa a una coalición que estaba conformada, que fue la ex-Concertación. Hoy tenemos una coalición que fue la alianza de gobierno y, además, conformamos una más amplia que estuvo detrás de la candidatura de Jara. Por tanto, esos límites han ido variando. A mí me gustaría que la conformación de las alianzas esté menos definida por las siglas y más definida por el proyecto político.

¿Será una tarea del FA defender el legado del Presidente Boric?

Por supuesto. Hoy Chile es un país más justo que el que tuvimos cuando llegamos. Y lo puedo decir en términos de la medición de la pobreza, el aumento del sueldo mínimo, el aumento real sostenido de los salarios y de la reforma de pensiones. Es un deber, para efectos de cuidar esa justicia, ser firmes defensores de aquello que se hizo bien en nuestro gobierno. Y hacer también los balances críticos de aquello que nos faltó.

¿Identifica en esa tarea un rol protagónico del FA? No se ve a los demás partidos en la misma sintonía.

El FA tiene distintas tareas durante este periodo. La primera de ellas es defender los avances sociales en materia de democracia y de justicia que hemos tenido durante el gobierno del Presidente Boric. Espero que sea una tarea de todo lo que fue la alianza de gobierno, porque los logros y los errores que tuvimos, para mí, son de todos. Como segunda tarea, tenemos que ver cómo los principios de nuestro proyecto se expresan en un programa que haga sentido a la ciudadanía. Los resultados de la primera y segunda vuelta dan cuenta de que hay necesidades sociales que no están terminando de conectar con lo que nosotros estamos planteando.

Todo esto que menciona, imagino, lo proyecta como el relato del FA.

Es parte de lo que yo quiero incorporar en la conversación del FA.

Espera que toda la alianza defienda el legado, pero muchas veces el Socialismo Democrático habla del gobierno en tercera persona. ¿Ve posible que asuman esa tarea?

Sé que en este momento cada actor, cada individualidad, está planteando sus puntos de vista, pero espero que, en el momento en que los partidos de la alianza lleguen a sus conclusiones, seamos capaces de actuar en base a las definiciones orgánicas. Parte de entregarles certezas a Chile y a nuestro sector es que como oposición seamos consistentes y coherentes al momento de actuar. Ahí los liderazgos de este proyecto van a ser clave para legitimar o deslegitimar lo que vamos a estar construyendo.

El paso por el gobierno fortaleció y formó algunos liderazgos en el FA, pero sacó del mapa otros. Crispi, Pérez, Jackson, Ríos, por nombrar algunos. ¿Cuál fue el costo que pagó el FA?

De los nombres que plantea, hay que hacer una distinción en aquellos que tuvieron que dar un paso al costado por costos o responsabilidades políticas y otros por responsabilidades penales. Respecto a las responsabilidades políticas, por supuesto que el FA asumió costos. Es parte de haber sido el partido del Presidente. Nuestro deber es siempre poner el gobierno y el Presidente por delante. Se tuvo que dar pasos al costado para proteger algo más grande. Es parte de lo que caracteriza al FA.

¿Es algo reversible? En el caso de quienes pagaron responsabilidades políticas.

En política los caminos son largos y dan vueltas. Yo espero que nuestros buenos liderazgos puedan volver a espacios importantes.

¿Espera que Boric, una vez fuera de La Moneda, tenga un rol activo en la interna partidaria?

El Presidente nunca ha renegado de su militancia, ha sido parte de la construcción orgánica desde el inicio de nuestro partido. Él siempre ha manifestado su vocación no solo contribuir, sino de estar en coordinación y colaborar en que el proyecto del FA, y el proyecto del progresismo en general, puedan avanzar.