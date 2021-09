Constituyente César Valenzuela informa que está contagiado con la variante Delta del coronavirus

El constituyente César Valenzuela, del Colectivo Socialista y representante del Distrito 9, informó esta tarde que fue notificado que está contagiado con la variante Delta del virus Sars-CoV-2, linaje que, según estudios, representa un mayor aumento de transmisibilidad y la capacidad de causar una forma más grave del Covid-19.

“Hoy fui notificado que estoy contagiado con la variante Delta. No han sido días fáciles. Me siento bien y sigo sesionando, pero el encierro y cambio de rutina pasan la cuenta”, indicó Valenzuela en su cuenta de Twitter.

Esto, el mismo día en que fue confirmado el tercer caso positivo por Covid-19 al interior de la Convención Constitucional: Matías Cox, el secretario ejecutivo de la instancia. Valenzuela y un asesor de su mismo colectivo habían sido los primeros en dar positivo en el examen PCR.

La noticia del contagio de Valenzuela con Covid-19 ya se conocía desde el pasado viernes, cuando su condición causó que se suspendiera la sesión de ese día en la Convención Constitucional, cuando se votaban en particular las enmiendas presentadas al reglamento del órgano encargado de elaborar la nueva Constitución.

En ese entonces, Valenzuela ocupó sus redes sociales para dar cuenta de su estado de salud. “Ayer en la tarde me hice un test antígeno y resultó positivo. Esta información se confirmó con un PCR. Ya informé a la autoridad sanitaria de todos mis contactos estrechos”. En la ocasión, agregó que “estoy vacunado y tengo las dos dosis (...) La dosis de refuerzo por calendario aún no me corresponde”.