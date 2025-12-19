Contrataciones de última hora: UDI inicia ofensiva contra “amarre” de cargos en al menos 8 ministerios de gobierno de Boric

Un total de 26 oficios de fiscalización, incluyendo a la Presidencia de la República, presentará la bancada de diputados la UDI con el fin de detectar y frenar concursos para cargos públicos que quedarían sellados antes del 11 de marzo de 2026.

En un levantamiento preliminar, se detectaron 16 concursos, en al menos ocho ministerios, para llenar jefaturas de sección y de departamentos, con remuneraciones que van desde los $ 3 millones hasta los $ 11 millones. Sin embargo, la mayoría fluctúa en el orden de los $ 4,2 millones.

Lo llamativo para la UDI es que todos los procesos de selección finalizan entre 31 de diciembre y el 23 de febrero , a días del traspaso de mando presidencial.

Los cargos mejor remunerados son tres concursos del Ministerio de Relaciones Exteriores para el jefe del Departamento Económico de Chile en Los Ángeles, Estados Unidos, con una renta de $ 11.645.721 (US$ 12.490); para el jefe del Departamento Económico de la Embajada de Chile en Ciudad de Panamá, con $ 10.390.341 (US$ 11.144), y para el jefe del Departamento Económico del Consulado General de Chile en la Paz, Bolivia, con $ 9.688.956 (US$ 10.391).

En la Cancillería, además, hay otros dos cargos vacantes que están en procesos de selección, con remuneraciones entre $ 3,6 a $ 5 millones. Sin embargo, desde el mismo Minrel explican que uno de los concursos, para el cargo de jefe del Departamento de Infraestructura ($3.605.702) se trata de una vacante por fallecimiento. Los otros, de mayor remuneración, corresponden a funciones de ProChile que tenían un mandato de 5 años y que venían, incluso, del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Amarre general en sector público

Dado que se trata de un levantamiento preliminar, los diputados gremialistas ampliarán su fiscalización, más aún tras la molestia que generó el acuerdo alcanzado por el gobierno con los empleados fiscales para incluir una norma, en el reajuste del sector público, que restringirá el despido de trabajadores.

Ese entendimiento fijó un alza del 3,4% nominal en dos tramos para las remuneraciones de los empleados públicos: uno en diciembre de este año y otro en junio del 2026. Sin embargo, los parlamentarios de oposición apuntaron especialmente contra la norma de estabilidad laboral que incorporó el acuerdo, que calificaron “de amarre”.

“Exigimos formalmente al Presidente Gabriel Boric que, por razones éticas, suspenda en forma inmediata estas contrataciones truchas para apernar operadores políticos en los ministerios. La forma en que lo están haciendo, contradice todo el relato de este gobierno de transparencia y probidad, el de no más pitutos. Le pedimos al Presidente que actúe en consecuencia y ordene que se paralice esta forma tan grosera para perpetuar en el aparato estatal a estos activistas políticos que el único mérito que tienen es pertenecer a un partido de izquierda”, dijo el diputado Jorge Alessandri (UDI).

Cargos de carrera

Según el catastro realizado por el equipo de la bancada gremialista, en el Ministerio de Defensa hay tres concursos en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, para los jefes de departamentos de Políticas Institucionales; de Adquisiciones; y de Estudios y Análisis. Todos, con remuneraciones de $ 4.275.689, tienen como requisito ser funcionario de planta o a contrata.

En respuesta, desde Defensa señalaron que “se trata de cargos vinculados a la carrera funcionaria, no son cargos de confianza política”.

“En este caso, la autoridad aperturó concursos en los Departamentos de Adquisiciones y de Políticas Institucionales debido a que las jefaturas que allí se desempeñaban dejaron sus cargos para asumir nuevos desafíos profesionales... En el caso del Departamento de Estudio y Análisis, tras completar el período de la anterior jefatura, se dio paso a un nuevo concurso que inició hace más de 3 meses”, añadieron.

“Este tipo de concursos son usuales. A modo de ejemplo, la actual gestión de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas asumió en marzo del 2022 con 14 jefes de tercer nivel jerárquico seleccionados a través de concursos desarrollados por la anterior gestión”, concluyeron desde el Ministerio de Defensa.

Otros ministerios

La misma exigencia de ser funcionario de planta o a contrata, tiene otro concurso del Ministerio de Obras Públicas, en la Dirección de Contabilidad y Finanzas, para el jefe del Departamento de Finanzas, con una renta de $ 4.681.496.

En el recién creado Ministerio de Seguridad Pública hay tres concursos abiertos para jefaturas de los departamentos de Gestión y Desarrollo de Personas; de Administración; y de Orden Público y Eventos Masivos, con ingresos de $ 4,2 a $ 4,6 millones.

En el Ministerio de Educación hay una plaza para el jefe del Departamento de Finanzas, cuya remuneración es de $ 5.050.000.

En el Ministerio de Hacienda, en la Dirección de Compras y Contratación Pública, están vacantes las jefaturas de los departamentos de Desarrollo de Personas ($ 5.415.378) y de Desarrollo de Software ($ 6.613.967).

En el Ministerio de Medio Ambiente, particularmente en su subsecretaría, se llamó a concurso para la jefatura de la Sección de Operaciones y Transformación Digital, que -de todas las vacantes que se han detectado- tiene el sueldo más bajo: $ 2.996.801.