Convención Constitucional ratifica en su Reglamento el quórum de 2/3 para la aprobación de normas constitucionales y confirma los plebiscitos dirimentes

Tras tres días de discusión -y una jornada suspendida por casos Covid-, la Convención Constitucional (CC) logró debatir y votar las 343 indicaciones presentadas al proyecto de Reglamento General, aprobando en su totalidad la normativa interna que regirá al órgano encargado de redactar una nueva Constitución.

Así, la instancia ya tiene un marco normativo sobre el cual regirse. Ahora, el Pleno deberá avanzar en los otros tres textos de reglamentos ya visados en general: Ética, Participación Popular y Participación y Consulta Indígena.

Dentro de los puntos más importantes resueltos durante esta jornada está la ratificación del quórum de 2/3 para la aprobación de normas constitucionales y los plebiscitos dirimentes.

Sobre el primer punto, el Pleno ratificó que sean necesarios 103 convencionales para aprobar las normas constitucionales tras rechazar -por 63 votos a favor, 90 en contra y 1 abstención- una indicación al artículo 94 de los convencionales de Chile Digno, pueblo Constituyente, Movimientos Sociales y Escaños Reservados que buscaba modificarlo a 3/5. Punto a destacar aquí fueron los rechazos que vinieron de parte de convencionales del Frente Amplio, pese al pacto con el PC.

Tras desechar dicha enmienda, se votó el articulado 94 en su forma original (donde se contenían los 2/3), el cual fue visado por 96 votos a favor, 54 en contra y 1 abstención. Es decir, se aprobó por poco más de 3/5 de sus integrantes.

Así se resolvió uno de los puntos más polémicos que había marcado el debate durante las últimas semanas en la Convención y ratifica lo establecido en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre.

Por otro lado, el Pleno también confirmó -por propuesta del FA, PS, INC y Colectivo del Apruebo- que cualquier cambio a los artículos que rigen el quórum de votación, el rechazo de normas constitucionales y el de modificación del Reglamento deberán ser visados por 2/3 de sus integrantes en ejercicio (A favor 93, en contra 59 y 1 abstención).

Reacciones

Tras ratificarse la votación, la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, quien votó a favor de los 2/3 explicó su postura. “Los 2/3 fue una votación difícil para mí, pero voté a conciencia como Presidenta de la CC. Mi voto es un llamado al gobierno, acá respetamos la palabra y la Constitución, esperamos de su parte la misma reciprocidad, que cumplan con el mandato de colaborar a la CC”, escribió la representante mapuche.

Agregó que “mi voto es un llamado a construir grandes acuerdos, plurales y diversos, al interior de la Convención. Lo hemos logrado antes, lo podemos seguir haciendo. El país nos exige construir desde la heterogeneidad de miradas”.

“Por cierto, nos debemos honestidad. El cambio de 2/3 a 3/5 no significaba grandes cambios en las correlaciones de fuerzas internas, no al menos de forma definitoria. Todavía es posible tejer mayorías transformadoras en la CC”, complementó.

En ese sentido la presidenta del órgano constituyente aseguró que “tenemos un hermoso desafío. Edificar un país plural, con diversas voces, desde los territorios y en armonía con la naturaleza. Construyamos esas mayorías heterogéneas. Comienza ahora una bella conversación sobre los contenidos del futuro Chile”.

Pero la ratificación de los 2/3 y el rechazo de los 3/5 también generó repercusiones en el resto de convencionales constituyentes.

Para Jorge Baradit (Ind., PS) “finalmente, la Convención Constitucional se dio un quorum votado por mayoría. Los que queríamos 3/5 en vez de los 2/3 perdimos, pero eso no significa salir a deslegitimar el voto de mayoría con pataletas que solo dañan a la CC. Si no gana tu propuesta, no culpes al resto”.

Su par, Claudio Gómez (Ind., PS) “independientemente del famoso acuerdo de noviembre, la Convención de forma democrática deliberó que el quórum para aprobación de normas constitucionales es de 2/3, dejemos de lado la conspiraciones y avancemos”.

El convencional Ruggero Cozzi (RN) aseguró que esta votación era una “buena señal” y que “ganó el realismo, espíritu de lograr acuerdos y respeto a las reglas que nacen del 15-N y que fueron validadas en el plebiscito. Bien por Chile”.

Mientras que Guillermo Namor (INN) afirmó que “la Convención en su carácter autónomo ratificó el quórum de 2/3 por 96 votos. Hoy gano la fuerza normativa de la democracia que busca transformar (no reformar) nuestra Institucionalidad. La historia constitucional no empezó en 1980″.

Por su parte, Tania Madriaga (exLDP) sostuvo que “hoy votamos bajar el quórum a 3/5 lo que fue rechazado. Es claro que los creadores del 15N solo ven una ‘transformación en la medida de lo posible’. Es inminente riesgoso una salida elitaria de la crisis. No renunciaremos a que los pueblos sean protagonistas del nuevo Chile”.

Su par Hugo Gutiérrez (PC) declaró, en tanto, que “la derecha y el FA logran aprobar los 2/3 por 96 votos, y queda claro que nunca tuvieron los 2/3 del Pleno para aprobar el quórum 2/3 y que en definitiva se le allanó el camino para que lo aprobaran”.

Mientras que Bárbara Sepúlveda (PC), declaró: “No será nuestro sector político el que busque imponer un quórum, el pleno es soberano y ha decidido mantener los 2/3. Siempre hemos respetado los procesos democráticos y esta no será la excepción”.

La convencional Janis Meneses (MSI) manifestó al respecto que “no logramos cambiar el quórum, pero debemos focalizarnos: no hemos perdido nuestras luchas históricas, ni las más importantes. Tenemos la responsabilidad de construir los 2/3 para plasmar en el Proyecto de Nueva Constitución, los cambios q los pueblos nos han mandatado ¡Adelante!”.

Plebiscito dirimente

Por otro lado, el Pleno confirmó el concepto de “plebiscito dirimente”. Primero, al incorporarlo dentro de las funciones que tendrá la Comisión de Armonización y que quedaron establecidas en el Reglamento General. Esto tras aprobar ayer la enmienda 294 de Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales, Chile Digno y Escaños Reservados.

Y segundo, luego de que este miércoles se aprobara otra enmienda del mismo colectivo al artículo 95, relativo al rechazo de las propuestas de normas constitucionales. El texto visado por el Pleno establece que en caso de que una norma no consiga los 2/3 se entenderá por rechazada “con la sola excepción de aquellas que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento específico correspondiente para ser sometidas a plebiscito dirimente”.

Estos dos puntos aprobados fueron duramente criticados por convencionales de Vamos por Chile. Para Marcela Cubillos (Ind, UDI) “es irrelevante ahora la aprobación de 2/3 al aceptarse plebiscito intermedio. Lo que no tenga 2/3 se plebiscita. Violación flagrante a normas que regulan la CC. Constitución señala que la CC no puede alterar quórum ni ‘procedimientos para su funcionamiento y para adopción de acuerdos’”.

“Triunfo claro del PC. Frente Amplio hace como que respeta los 2/3 pero les dan el apoyo a plebiscito intermedio que deja en irrelevancia esa norma”, complementó tras la ratificación de los plebiscitos dirimentes.

Para Ricardo Neumann (Ind, UDI) “nos pagan por ponernos de acuerdo con mayoría de 2/3, pero si no lo logramos le devolvemos la pelota a los que nos eligieron a través de “plebiscitos dirimentes”. Con esta trampita los 2/3 caen en la irrelevancia y se pierde todo incentivo al diálogo y acuerdos”.

Misma postura tuvo Rocío Cantuarias (Ind, Vamos por Chile): “Hoy se quebrantó el orden institucional, así de simple. Se saltaron las reglas que dieron paso a este proceso. Se aprobó por mayoría la norma de los 2/3 y los plebiscitos dirimentes. Lamentable seguir saltándose las reglas”.

Reglamento Asignaciones

También se aprobaron -por 129 votos a favor, 6 en contra y 17 abstenciones- una serie de modificaciones al Reglamento de Asignaciones que fueron impulsadas por la mesa directiva.

Sin embargo, su discusión no estuvo exento de polémicas, ya que algunos convencionales de Vamos por Chile, como Teresa Marinovic y Rocío Cantuarias, cuestionaron que la mesa haya puesto en votación dichas enmiendas. Sin embargo, hubo otros integrantes del bloque que sí respaldaron la decisión de votar las enmiendas presentadas.

“Convencionales pidiendo más plata porque no les alcanza, y después diciendo que no están pidiendo más plata”, aseguró Marinovic.

Una opinión distinta expuso el RN, Luciano Silva: “No entiendo cuál es el objeto de obstruir un proceso que es por el bien de todos, cuestiones lógicas. No se está pidiendo un peso más, solo mejorar las condiciones para hacer bien nuestro trabajo”, indicó apuntando a su sector.