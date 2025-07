Coordinación parlamentaria entre Partido Republicano y Chile Vamos ingresa a “punto muerto”

Ante un oficialismo que impulsa una lista única, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se comunicó esta semana -por celular- con sus pares de la UDI y de Renovación Nacional, para testear una posible “omisión” o “competencia inteligente”, en las cuatro circunscripciones que eligen dos senadores -Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama y Aysén-. Esto, con el objetivo de minimizar el riesgo de posibles derrotas.

Pero el asunto ha tenido traspiés.

El domingo 13 de este mes la tienda de José Antonio Kast formalizó la lista parlamentaria que tiene con los Nacional Libertarios y Social Cristianos, lo que no fue bien evaluado por Chile Vamos, pues se consideró como un cierre de puertas a los permanentes llamados a la unidad. Incluso ese día, el diputado Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI, previendo el escenario que se avecinaba, sostuvo que “hoy más que nunca debemos hacer el mayor de los esfuerzos para lograr la unidad de la oposición. Esto no se trata de cupos, es la unidad de la oposición para derrotar a la izquierda en las próximas elecciones parlamentarias".

FOTO: LUIS SEVILLA FAJARDO JUAN ANTONIO COLOMA ALAMOS - ABOGADO - UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE - UDI - RETRATOS - PLANO MEDIO - ENTREVISTA LUIS SEVILLA FAJARDO

Desde la tienda de José Antonio Kast se asegura que ellos lograron -como “Derecha Unida”- acordar una plantilla; que lo propio debe hacer Chile Vamos con Demócratas, y que, como bloque, una vez terminada esa fase, tienen disposición para llevar adelante una suerte de coordinación en aquellas zonas donde van dos senadores.

Pero el diálogo está, por ahora, en “punto muerto”; con cuestionamientos de lado y lado.

El propio Squella afirmó que su postura no tuvo una buena recepción. “Me puse en contacto con los presidentes de Chile Vamos para decirles que estamos disponibles para avanzar. Recibí un portazo (...). Yo creo que están más entusiasmados con la estrategia comunicacional que están montando más que verdaderamente lograr una competencia inteligente y una omisión si fuera necesario”, sostuvo en CNN.

En republicanos se confidencia que desde la UDI, partido que preside Guillermo Ramírez, les hicieron ver que tenían poco espacio, cosa que atribuyeron a que el gremialismo tiene representantes en tres de las cuatro circunscripciones binominales y, por tanto, no debe ser fácil para ellos decirle a algunos de sus senadores que no van a la reelección.

Chile Vamos: “No hay portazos”

Las declaraciones de Squella generaron una fuerte molestia en Chile Vamos. El diputado UDI Henry Leal sostuvo que “aquí no ha habido ningún portazo; eso no es efectivo”.

Indicó que desde el día uno Chile Vamos ha estado abogando -sin éxito- por una lista única frente a republicanos, para garantizar una mayoría parlamentaria y que siempre han tenido la disposición de avanzar en esa dirección.

“Efectivamente hubo una llamada al presidente del partido, Guillermo Ramírez, pero él -con la responsabilidad que le da su cargo- no podía entregar una respuesta instantánea ni decidir en solitario. Es obvio que tenía que conversar el tema al interior del partido, con la directiva, con la comisión política, con las bancadas. Porque además de tratarse de una decisión política, implica sacrificar candidatos; hay personas detrás, muchos de ellos incumbentes. Eso no es dar portazos“, dice Leal.

Una postura todavía más crítica tiene Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional.

“Nosotros no hemos pegado portazo alguno, pero sí hemos recibido muchos desde el Partido Republicano. Rechazaron las primarias y luego una lista única, a pesar de los innumerables llamados que les hicimos a una lista conjunta. Eso da cuenta que ellos solo están pensando en fortalecer a su partido más que poner por delante el bien de Chile. Y ahora, con la propuesta de omisiones, a la que nosotros siempre hemos estado disponibles, sin conversar siquiera con nuestras instancias partidarias, nos acusan de supuestos portazos. Y no solo eso. El presidente del Partido Republicano afirma que prácticamente la mayoría de los parlamentarios de Chile Vamos no debería ir a la reelección, porque aprobaron la reforma de pensiones. ¿Eso es unidad? Lo que se observa es más bien una estrategia comunicacional“, enfatiza Longton.

Valparaiso, 10 de enero de 2024 Punto de prensa de los diputados Diego Schalper y Andres Longton Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Efectivamente faltan conversaciones. De hecho, el propio presidente de ese partido, Rodrigo Galilea, confirmó que Squella lo llamó; que en ese minuto no pudo atender; que él trató de comunicarse de vuelta y que no fue posible.

“Al menos conmigo no ha tenido una conversación. Nosotros públicamente hemos señalado desde RN que creemos que hay espacios de coordinaciones con todos los partidos que hoy son parte de la oposición y que son una clara mayoría social del país. En lo personal le dejé mensajes, espero que se pueda concretar la conversación”, afirmó.

En paralelo, con Evópoli no ha habido ningún contacto, ni con el presidente de ese partido, Juan Manuel Santa Cruz, ni con nadie de esa mesa directiva. Esto, porque los republicanos aseguran que acusaron recibo -en el verano- que ese partido no estaba dispuesto a ir en una lista con ellos.

Hasta ahora, está descartada una plantilla única entre Chile Vamos y Republicanos. De hecho, en la tienda de Kast provocó molestia que el exconvencional constituyente y militante de esa colectividad Martín Arrau, publicara el lunes un video llamando a un consenso parlamentario. “Sin lista única o sin una mínima coordinación, la probabilidad de regalar o facilitar la mayoría parlamentaria de izquierda aumenta. Si todos compiten, todos pierden”, planteó en sus redes sociales. Pese a ello, Squella descartó un conflicto, diciendo que la postura de Arrau -destinada a obtener el mejor resultado- no va por un carril distinto al fijado por el partido.

Demócratas y tensión entre los Walker

Junto a este debate entre republicanos y Chile Vamos, desde Demócratas hacen ver que sus conversaciones con la coalición base de Evelyn Matthei, que incluye a la UDI, RN y Evópoli, de cara a un pacto parlamentario, están en buen pie y cerca de ver la luz.

Están cerrando la última parte de la negociación, por lo que las dos semanas que se avecinan se califican de claves.

11/04/2025 - XIMENA RINCON - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Se confidencia, incluso, que Ximena Rincón ha tenido conversaciones personales con la exalcaldesa; que se han juntado a cenar y que ambas tienen interlocución directa.

Las negociaciones parlamentarias con Chile Vamos las lleva adelante el exministro Carlos Maldonado, junto a los integrantes de la directiva.

La relación entre CHV y Demócratas se ha ido estrechando. Prueba de ello es que los principales liderazgos de la tienda de Rincón salieron a defender a la exalcaldesa de Providencia luego de que Ignacio Walker (independiente, exmilitante DC) dijera en CNN que a la candidata se le “arranca la moto”.

Rincón, quien preside el partido, planteó a través de su cuenta de X que “como mujer y política, me molestaron sus palabras (de Walker) (...). La falta de respeto indigna”. Mientras, el vicepresidente de la colectividad, Gabriel Alemparte, escribió que “fui opositor de Matthei en 2013. Con los años, hemos sostenido conversaciones, amistad y respeto que me ha hecho valorar profundamente su liderazgo”.

El gesto más significativo provino del senador Matías Walker, también vicepresidente de Demócratas y hermano de Ignacio. “Con coincidencias y diferencias, (Matthei) siempre me ha parecido una mujer con una tremenda capacidad, carácter y determinación (...). Espero que en esa campaña el respeto y las propuestas vayan por delante”, publicó en su cuenta de X.