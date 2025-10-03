Cordero advierte que si denuncias por el caso de Bernarda Vera son concertadas para afectar a hija sería “un negacionismo vergonzoso”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó esta jornada la denuncia ingresada por el diputado UDI, Jorge Alessandri, al Ministerio Público por presunto delito de omisión de denuncia ante el caso de Bernanda Vera, chilena que figura como detenida desaparecida pese a que estaría viviendo en Argentina.

Consultado sobre la denuncia, el secretario de Estado hizo hincapié en que entiende que esto “es una denuncia de hechos constitutivos de delito”.

Y en este sentido, recordó, cuando se denuncia un hecho que no es constitutivo de delito, es decir, “si se utiliza el sistema penal con un propósito distinto, eso a su vez constituye un delito que se llama denuncia calumniosa”.

“Entiendo que no es la única presentación (de denuncia en su contra). Yo no tengo mucho más que agregar salvo que espero que esas acciones no sean concertadas con el propósito de afectar la situación de la hija, que es una víctima, que ha desconocido el paradero de su madre históricamente y que, a través de esta vía se trate de poner entre dicho el contenido del Informe Rettig y el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda”, señaló el titular de Seguridad.

En esto, advirtió, “si acciones de esas características, como la que presentó el diputado Alessandri el día de hoy, con otras, son evidentemente concertadas, a mi me parece un negacionismo vergonzoso”.

Durante esta jornada desde el Partido Nacional Libertario también presnetó una querella criminal por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales respecto a Bernarda Vera, también una acción criminal en contra del ministro Cordero, y contra de la jefa del programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.