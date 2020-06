Crece tensión: Presidenta del Senado responde a críticas de parlamentarios y acusa “displicencia” de algunos diputados frente a proyecto para combatir femicidios

La declaración que hizo la semana pasada la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), respecto a que prefería “cometer un sacrilegio con la Constitución y ser destituida que pasar por sobre una demanda urgente de las madres” a raíz del proyecto de postnatal, sigue generando repercusiones.

A las críticas de Chile Vamos, cuyos representantes en la Cámara Alta enviaron esta jornada una carta a Muñoz, del gobierno y de la misma oposición, se sumó hoy la realizada por parte de los impulsores del proyecto de postnatal.

A juicio de los diputados, las palabras de la presidenta del Senado complicaron más la situación del proyecto, que tiene reserva de constitucionalidad por parte del Ejecutivo, desde donde se niegan -por dicho motivo-, a patrocinarlo. Los parlamentarios también difirieron de la estrategia de la senadora PPD de enviar la iniciativa a la Comisión de Trabajo, acusando que se dilata innecesariamente la tramitación.

Uno de los críticos fue el diputado Marcelo Díaz (Unir), quien sostuvo a La Tercera PM que la iniciativa “hoy está en el peor de los mundos porque no se mueve a ninguna parte”.

Para agregar que “defendí la admisibilidad del proyecto en la Cámara y sigo pensando que es plenamente admisible, entonces no creo que sea necesario pasar por encima de la Constitución para aprobarlo... Si la presidenta tiene la convicción de que el proyecto es admisible, esta frase estuvo demás. En la Cámara no dimos argumentos políticos, dimos argumentos jurídicos”.

Y fue justamente en la sesión de la Comisión del Trabajo, donde comenzó a abordarse el tema, que llegó la respuesta de la presidenta del Senado hacia Díaz, incluyendo críticas a la Cámara de Diputados.

“Esto ha sido una tramitación muy compleja. Por cierto que es de la máxima importancia para miles de mujeres madres que hoy no pueden conciliar el cuidado de sus hijos con la necesidad de trabajar, pero yo creo que entre las cámaras debemos tener cierto buen trato. De verdad, la semana pasada para mí, que soy presidenta del Senado, es muy difícil declarar inadmisible una iniciativa. Ustedes han visto la reacción que ha habido", comenzó diciendo la presidenta de la Cámara Alta.

“Entonces he leído la declaración liderada por el señor Marcelo Díaz, en que sencillamente esto es un mar de equivocaciones y que poco menos la decisión que tomamos de traer este proyecto a la comisión retarda, es poco menos un flagelo a la situación dramática que están viviendo miles de mujeres hoy día y que estamos plenamente conscientes de aquello”, agregó.

Luego, y apuntando sus dardos a la Cámara Baja, sostuvo: “Yo quisiera decir el máximo respeto que hemos tenido con la Cámara de Diputados que lleva más de tres años en un proyecto de ley que establece un sistema telemático para hacer seguimiento del control de las medidas cautelares. Son asesinadas más de 40 mujeres al año. Entonces, hay también displicencia por iniciativas que se toman acá en el Senado y que, por distintas razones, que yo no voy juzgar ni a hacer una inserción en la prensa para condenar a los integrantes de la Cámara, al presidente de la Cámara o a los integrantes de la Comisión de Familia, por no dar celeridad a una iniciativa que permitiría disminuir el número de femicidios en el país”.

“Lamento el trato que me ha dado personalmente el diputado Marcelo Díaz y los integrantes de la comisión que han patrocinado este proyecto porque saben muy bien que nos hemos jugado por visibilizarlo”, concluyó la senadora.

“No doy certeza que la oposición vote la admisibilidad”

Por otro lado, Muñoz también ahondó respecto a los pasos que siguen en la tramitación del proyecto, asegurando que no puede dar certeza que en la sala cuenten con los votos de toda la oposición para aprobar la admisibilidad de la iniciativa.

“Nosotros tenemos que llevar un debate nuevamente a la sala, dónde votaremos la admisibilidad o no. La admisibilidad se puede perder, va a ir a una comisión Mixta; en dicha instancia también se puede perder la admisibilidad. Entonces, son distintos escenarios. Y no entiendo por qué condenamos los procesos. Entiendo que esto es urgente, todos los sabemos y buscamos insistentemente, y aquí hay una recriminación porque nos demoramos dos semanas en insistir ante el gobierno que patrocinara, eso parece un sacrilegio como me gusta decir a mí, el haber insistido ante el gobierno que patrocinara y no haber tenido estas dificultades; las tuvimos, el gobierno no asintió a patrocinar esto y hoy estamos en esta situación que la sala mandató", comenzó señalando la parlamentaria.

Para agregar que “no doy certeza de que todos los senadores de oposición den su voto favorable a la admisibilidad, yo conté los votos la semana pasada y no los teníamos. Bueno, se va a (comisión) mixta, tampoco se puede garantizar que se va a ganar la mixta. Entonces, quiero decir que tengamos respeto en el trato entre nosotros, nadie lo está pasando bien en las tensiones que hoy día enfrentamos para llevar a cabo proyectos ciudadanos que el gobierno se niega a patrocinar e impulsar”.