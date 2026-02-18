SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cristián Labbé (PNL): “Lo peor que le puede pasar a un partido es que se asocie al rostro de una persona y no a un proyecto político”

    En medio del debate por el rol del PNL frente al gobierno de Kast, el diputado plantea que Kaiser debería evaluar ceder espacios dentro del partido para proyectar la tienda libertaria más allá de su figura.

    Por 
    Franco Cicchetti
     
    Josefa Sciammaro
    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    No es un secreto que el diputado Cristián Labbé ha sido una voz disidente dentro del Partido Nacional Libertario (PNL) respecto de la decisión de no sumarse al Ejecutivo. Es esa postura la que lo ha distanciado del excandidato presidencial y timonel Johannes Kaiser, de quien fuera su jefe de campaña.

    El exmilitante de la UDI advierte sobre los costos políticos de marginarse de la administración entrante y abre la puerta a asumir un rol más activo en la conducción del partido.

    En esa línea, plantea la necesidad de fortalecer la institucionalidad interna, evitar personalismos y preparar nuevos liderazgos, en un escenario donde el PNL deberá ordenar sus referentes y definir quiénes encabezarán su proyección en el próximo ciclo político.

    Raúl Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    ¿Cómo cree que debería comportarse el PNL con el futuro del gobierno?

    Ha estado muy claro cuál es el lineamiento que ha dado la directiva. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que debería hacer todo partido de derecha es buscar aportar al gobierno en experiencia y temas políticos para ir en ayuda de los chilenos. El llamado es a ser propositivo y tener una acción positiva con respecto a este gobierno, al menos en sus primeros cien días.

    ¿Qué consecuencias puede traer para los libertarios no formar parte del próximo gobierno de José Antonio?

    Nada en la vida es tan fatal, menos en política, pero lo que más afecta es no tener la experiencia de gestión desde el Estado. Eso daña la formación de futuros líderes de opinión al interior del partido y de candidatos para las municipales o regionales. Eso es lo que puede afectar a los militantes y a sus líderes al no ser miembros de un gabinete.

    Desde el PNL se ha argumentado que el ofrecimiento recibido para el ministerio de Minería no permitiría una real incidencia en el gobierno. ¿Cree que esto es así?

    Todo ofrecimiento debe recibirse con gratitud. No participé en la negociación, pero el Ministerio de Minería es una cartera relevante desde la que se puede incidir mucho. Creo que ahí se perdió una oportunidad.

    En el pasado usted ha afirmado que, si le ofrecen integrar el gobierno, aceptaría. ¿Mantiene esa postura incluso si eso pudiera traerle consecuencias dentro de su propio partido?

    Para mí está Chile por sobre todo. A mí lo que me ofrezcan, que sea para el gobierno de Chile, estoy a disposición (...). Hoy día nadie debería estar en la condición de decir que no. Chile nos necesita después del gobierno de Gabriel Boric, que ha sido un desastre en seguridad, economía y educación. Cuando uno ama a su patria y a sus compatriotas, siempre tiene que estar a disposición del llamado.

    Y de ser así, ¿renunciaría o congelaría su militancia dentro del partido, como hizo la subsecretaria Ana Victoria Quintana?

    No quiero renunciar al partido. Las diferencias existen, pero es momento de dejar la discusión de verano atrás y enfocarnos en marzo. Hay que estar a la altura.

    Hace algunos días Kaiser señaló que si no le gustaban las estrategias del partido, le invitaba a cambiarlas. ¿Le gustaría en un futuro disputar la presidencia del partido?

    Johannes es un tremendo candidato, tiene ideas muy claras, pero insisto: él tiene que evaluar, tal como lo hizo José Antonio Kast, el dejar de lado la presidencia para que él no sea “el partido”. Lo peor que le puede pasar a un partido es que se asocie al rostro de una persona y no a un proyecto político en conjunto.

    ¿Pero a usted le gustaría en un futuro dirigir el partido?

    No creo que a ninguna persona que participe en política no le gustara ser presidente de su partido, todos quisiéramos serlo. Pero para eso hay que evaluar el contexto en el momento adecuado. Hoy existe una directiva que respeto, aunque difiera en algunas cosas y hay que dejar que ellos den los lineamientos. Veremos qué pasa cuando llegue la hora de las elecciones.

    ¿Cree que es eso lo que le está pasando hoy al PNL, que se vea más como el partido de Johannes Kaiser?

    No me atrevería a afirmarlo porque el partido es muy joven. La verdadera prueba de fuego será la “política dura” que parte con el gobierno de José Antonio Kast. Es sencillo ser oposición a Gabriel Boric, pero ser un partido de derecha bajo una administración de derecha es el verdadero desafío. Ahí estará el secreto de cómo se den las cosas. Más que personalismo, hoy vemos un proyecto que fue formado por una persona y que ahora debe definir su rumbo bajo estas nuevas condiciones.

    Usted ha acusado un autoritarismo por parte de Johannes. ¿A qué se refiere exactamente con esto?

    Tiene que ver con que si no te gusta la decisión de la directiva, “escoge la militancia o ándate”. Creo que eso de “aquí se toman mis decisiones y al que no le gusta, que agarre sus cosas”, no le hace bien a la democracia interna de un partido.

    Se ha hablado mucho de que su relación con Kaiser está quebrada. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Es verdad que ya no hay mucha relación con el excandidato?

    La verdad es que todo esto ha ido pasando en el periodo de vacaciones. Tras una campaña intensa. Ahora estoy descansando y planificando marzo. Más allá de que exista un distanciamiento, es algo natural porque estamos en tiempos más lentos.

    Más sobre:PNLCristian LabbéJohannes Kaiser

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Una docena de jefes de Estado ya confirmó su asistencia al cambio de mando de Kast

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo

    Vecinos protestan por lenta reconstrucción en zonas afectadas en el incendio de Penco

    Banco de huellas genéticas y más recursos: las propuestas de la mesa de trabajo al gobierno por adopciones irregulares

    Tras el rechazo a su desafuero: Orrego arremete contra Fiscalía e insta a la derecha a no instrumentalizar la justicia

    Pasajeros internacionales marcan récord en enero en Chile, pero domésticos caen y arrastran a la baja tráfico aéreo total

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Una docena de jefes de Estado ya confirmó su asistencia al cambio de mando de Kast
    Chile

    Una docena de jefes de Estado ya confirmó su asistencia al cambio de mando de Kast

    Vecinos protestan por lenta reconstrucción en zonas afectadas en el incendio de Penco

    Cristián Labbé (PNL): “Lo peor que le puede pasar a un partido es que se asocie al rostro de una persona y no a un proyecto político”

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo
    Negocios

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo

    Pasajeros internacionales marcan récord en enero en Chile, pero domésticos caen y arrastran a la baja tráfico aéreo total

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, cuestiona que haya espacio para 4 actores en el mercado y evalúa uso de marca Tigo

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años
    Tendencias

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    El encomiable esfuerzo de O’Higgins tiene premio: le gana a Bahia y saca leve ventaja para seguir en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    El encomiable esfuerzo de O’Higgins tiene premio: le gana a Bahia y saca leve ventaja para seguir en la Copa Libertadores

    En vivo: Alejandro Tabilo se mide ante Francesco Passaro por los octavos de final del ATP de Río de Janeiro

    Club Brujas rescata un empate como local ante Atlético de Madrid en uno de los partidazos de la Champions

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante
    Cultura y entretención

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Rey del Ring llega al streaming: dónde ver la película con Marko Zaror y Benjamín Vicuña

    Bad Bunny a la pantalla: protagonizará su primera película dirigida por Residente y con Edward Norton y Javier Bardem

    Congreso peruano se alista para elegir al próximo presidente del país y Jerí se prepara para responder a la justicia
    Mundo

    Congreso peruano se alista para elegir al próximo presidente del país y Jerí se prepara para responder a la justicia

    Zuckerberg defiende a Meta en un juicio histórico por adicción a las redes sociales

    La agenda de nueve puntos entre Chile y Bolivia tras la asunción de Kast

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones