Criteria: Jara al primer lugar, Matthei sube tres puntos y sigue tercera detrás de Kast

Este viernes 20 de septiembre se dieron a conocer nuevos resultados de la Encuesta Criteria. Con resultados obtenidos entre el 15 y el 17 de septiembre, previo a Fiestas Patrias, se muestra una leve alza de la candidata oficialista, Jeannette Jara, en el primer lugar. Mientras tanto, Kast sufre un leve descenso y Matthei sube tres puntos.

Así las cosas, frente a la pregunta "Si la elección presidencial fuese este domingo, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votarías?", la exministra del Trabajo del gobierno de Gabriel Boric alcanzó un 29% de las preferencias.

En tanto, la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast, perdió dos puntos y registró un 25%. Por su lado, Evelyn Matthei logró un alza de tres puntos hasta marcar un total de 16%.

Más atrás se encuentran los candidatos del Partido de la Gente (PDG) y del Partido Nacional Libertario (PNL), Franco Parisi y Johannes Kaiser, ambos con un 8% de las preferencias.

Cierran la lista los candidatos independientes Harold Mayne Nicholls (con un 3%), Marco Enríquez-Ominami (con un 1%) y Eduardo Artés (también con un 1%).

Encuesta Criteria

Preferencias de segunda vuelta

En el instrumento también se realizó una evaluación respecto a eventuales escenarios en segunda vuelta.

Frente a la pregunta "En caso de que este domingo hubiese una segunda vuelta presidencial entre las siguientes candidaturas, ¿por quién votarías?“, la encuesta evaluó escenarios entre Kast y Jara; Matthei y Jara; Parisi y Jara; y Kaiser y Jara.

Respecto a la comparativa entre Kast y Jara, no existió mayor variación respecto a la semana anterior. Según lo registrado, Kast triunfaría con un 46% de las preferencias contra un 35% de la candidata oficialista, además de 19% de votos nulos.

En la comparativa con Matthei, la exalcaldesa de Providencia también triunfaría frente a Jara con un 41% de las preferencias contra un 33% de Jara.

En una segunda vuelta entre Parisi y Jara, la carta oficialista ganaría al fundador del PDG por un 35% contra un 30% de Parisi.

En un escenario de Jara contra Kaiser también triunfaría la militante del PC con un 36% frente a un 32% del candidato del PNL.

Encuesta Criteria

Desciende tres puntos desaprobación al gobierno de Boric

Por otro lado, durante el período se registró un descenso de tres puntos en la desaprobación al presidente Gabriel Boric.

El mandatario registró la semana del 20 de septiembre una aprobación del 32% y una desaprobación del 57%.

Durante el período también se registró un descenso en la desaprobación al gobierno, que llegó al 60%. Mientras tanto, su aprobación se mantuvo en el 30%.