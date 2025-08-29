SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Cubillos se alinea con programa de Kast y cuestiona a Chile Vamos: “No sorprende que desde la política tradicional hayan salido a decirle que no se puede”

La exministra de Educación destacó medidas como el fin de la tómbola en educación y la propuesta que busca modificar la reforma previsional y que ha desatado las críticas del oficialismo y Chile Vamos. También apuntó contra los sectores de la derecha que negocian con la centroizquierda.

Pedro RosasPor 
Pedro Rosas
28/02/2020 RENUNCIA LA MINISTRA DE EDUCACIÓN, MARCELA CUBILLOS Y ASUME LA CARTERA EN FORMA INTERINA EL SUBSECRETARIO RAÚL FIGUEROA Mario Tellez/La Tercera mario tellez

En medio de los descuelgues a la candidatura de Chile Vamos, Evelyn Matthei, este viernes exministra de Educación, Marcela Cubillos, se alineó públicamente el programa del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En el programa de streaming Mirada Crítica, de El Líbero -en el que entrevistó a la nueva incorporación de los republicanos, Bernardo Fontaine- la también exconvencional constituyente apuntó contra la política de los acuerdos de Chile Vamos con el oficialismo y aseguró que “cuando la izquierda aconseja a la derecha no la guía, la engaña“.

En ese sentido, no dudó en criticar a sus pares de la coalición de centroderecha.

“Ese afán por dar consejos e intentar pautear está trascendiendo las fronteras ideológicas. Vimos los últimos días a dos presidentes de Chile Vamos diciéndole a quién va ganando, con quien puede y no puede gobernar. Es evidente que independiente del dolor de guata, del presidente de Evópoli y las desafortunadas declaraciones de Galilea, nadie con independencia de su militancia, que tenga sentido de país y que comparta las ideas y reformas que se quieren impulsar, se va a restar de trabajar por Chile si es convocado”, afirmó.

En esa línea, cuestionó que las trampas de la izquierda “encuentran eco en parte de la derecha”.

Santiago 27 de octubre 2024 La candidata Marcela Cubillos vota en el colegio Sagrado del Corazon de Apoquindo en la comuna de las Condes Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

“Algunos siguen sus consejos para que si la izquierda escriba columnas y mensajes halagando su buena conducta. Y son los mismos que parecen creer que los debates zanjados por la izquierda no se pueden volver a tocar. El programa de José Antonio Kast se aleja de esos vicios”, planteó.

Así, por ejemplo, destacó alguna de sus propuestas como el fin de la tómbola en educación y también la que busca modificar la reforma previsional y terminar con el préstamo al Estado, medida que ha generado críticas tanto en el oficialismo como Chile Vamos.

En ese contexto, recalcó que “las medidas de Kast marcan un gobierno de emergencia para los próximos cuatro años (...)” y aseguró que “concluye defendiendo el cambio radical. Por eso no sorprende que desde la política tradicional hayan salido inmediatamente a decirle que no se puede”.

Y recalcó: “Si la idea es corregir el rumbo de Chile, se necesita claridad y decisión para hacerlo, y darle los votos necesarios para que lo pueda hacer.

Las críticas de la exministra se dan en medio de los descuelgues en favor de Kast en desmedro de Matthei. Ayer, de hecho, se sumaron a su candidatura los exsubsecretarios de Sebastián Piñera, Jorge Atton, Álvaro Cruzat (ex-UDI) y Ricardo Irarrázabal.

Un día antes, el exministro Rodrigo Álvarez (ex-UDI) -cercano a Cubillos- había dado el mismo paso.

Más sobre:José Antonio KastMarcela CubillosEvelyn MattheiElecciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Dardo a Matthei, “negacionismo” en el Congreso y compromiso por sitios de memoria: Boric en Día del Detenido Desaparecido

Las razones tras el declive de la vida nocturna en Reino Unido

Sondeo Descifra: 49% cree que Nicolás Grau no está preparado para encabezar el Ministerio de Hacienda

La teleserie del Hospital San José suma otro capítulo: director del servicio contraataca y acusa filtración de documentos

Suprema complica al fiscal Valencia: ordena investigar si reunión con Chadwick y Hermosilla se ajustó a ley de Lobby

RM: autoridades regionales entregan cámaras corporales a inspectores de más de 51 municipios

Lo más leído

1.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

2.
Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

3.
Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

4.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

5.
Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso

Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso

Dardo a Matthei, “negacionismo” en el Congreso y compromiso por sitios de memoria: Boric en Día del Detenido Desaparecido
Chile

Dardo a Matthei, “negacionismo” en el Congreso y compromiso por sitios de memoria: Boric en Día del Detenido Desaparecido

La teleserie del Hospital San José suma otro capítulo: director del servicio contraataca y acusa filtración de documentos

Sondeo Descifra: 49% cree que Nicolás Grau no está preparado para encabezar el Ministerio de Hacienda

Tras denuncia de Contraloría: licencias médicas acentúan baja y marcan en julio su mayor caída interanual en dos años
Negocios

Tras denuncia de Contraloría: licencias médicas acentúan baja y marcan en julio su mayor caída interanual en dos años

Instancia ambiental da luz verde a proyecto solar en Atacama por US$250 millones

Desde el organigrama hasta las contrataciones: lo que revelan las primeras actas del Fondo Autónomo Previsional

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago
Tendencias

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago

Expo MascotasF: adopciones, charlas y novedades

Cómo Europa construye una “cortina de hierro” para protegerse de un potencial ataque de Rusia

Historia, valor de mercado y estadísticas: Vidal y Aránguiz lideran los duelos que marcarán un tenso Superclásico
El Deportivo

Historia, valor de mercado y estadísticas: Vidal y Aránguiz lideran los duelos que marcarán un tenso Superclásico

Con insultos contra la U: el masivo arengazo de Colo Colo en la previa del Superclásico

“La próxima vez, no te preguntes por qué te golpeé”: Stefanos Tsitsipas explota por los saques bajo el brazo de su rival

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria
Cultura y entretención

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria

Don Francisco se reúne con colaboradores históricos de Sábados Gigantes para conmemorar los 10 años del fin del programa

Supergrass en Chile: cómo ser encantador

Las razones tras el declive de la vida nocturna en Reino Unido
Mundo

Las razones tras el declive de la vida nocturna en Reino Unido

Alemania retoma el servicio militar y se suma a otros países de Europa ante amenaza rusa

El Ejército israelí recupera en Gaza el cuerpo sin vida del secuestrado Ilan Weiss y los restos de otro rehén

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura
Paula

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador