Cubillos se alinea con programa de Kast y cuestiona a Chile Vamos: “No sorprende que desde la política tradicional hayan salido a decirle que no se puede”

En medio de los descuelgues a la candidatura de Chile Vamos, Evelyn Matthei, este viernes exministra de Educación, Marcela Cubillos, se alineó públicamente el programa del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En el programa de streaming Mirada Crítica, de El Líbero -en el que entrevistó a la nueva incorporación de los republicanos, Bernardo Fontaine- la también exconvencional constituyente apuntó contra la política de los acuerdos de Chile Vamos con el oficialismo y aseguró que “cuando la izquierda aconseja a la derecha no la guía, la engaña“.

En ese sentido, no dudó en criticar a sus pares de la coalición de centroderecha.

“Ese afán por dar consejos e intentar pautear está trascendiendo las fronteras ideológicas. Vimos los últimos días a dos presidentes de Chile Vamos diciéndole a quién va ganando, con quien puede y no puede gobernar. Es evidente que independiente del dolor de guata, del presidente de Evópoli y las desafortunadas declaraciones de Galilea, nadie con independencia de su militancia, que tenga sentido de país y que comparta las ideas y reformas que se quieren impulsar, se va a restar de trabajar por Chile si es convocado”, afirmó.

En esa línea, cuestionó que las trampas de la izquierda “encuentran eco en parte de la derecha”.

La candidata Marcela Cubillos vota en el colegio Sagrado del Corazon de Apoquindo en la comuna de las Condes

“Algunos siguen sus consejos para que si la izquierda escriba columnas y mensajes halagando su buena conducta. Y son los mismos que parecen creer que los debates zanjados por la izquierda no se pueden volver a tocar. El programa de José Antonio Kast se aleja de esos vicios”, planteó.

Así, por ejemplo, destacó alguna de sus propuestas como el fin de la tómbola en educación y también la que busca modificar la reforma previsional y terminar con el préstamo al Estado, medida que ha generado críticas tanto en el oficialismo como Chile Vamos.

En ese contexto, recalcó que “las medidas de Kast marcan un gobierno de emergencia para los próximos cuatro años (...)” y aseguró que “concluye defendiendo el cambio radical. Por eso no sorprende que desde la política tradicional hayan salido inmediatamente a decirle que no se puede”.

Y recalcó: “Si la idea es corregir el rumbo de Chile, se necesita claridad y decisión para hacerlo, y darle los votos necesarios para que lo pueda hacer.

Las críticas de la exministra se dan en medio de los descuelgues en favor de Kast en desmedro de Matthei. Ayer, de hecho, se sumaron a su candidatura los exsubsecretarios de Sebastián Piñera, Jorge Atton, Álvaro Cruzat (ex-UDI) y Ricardo Irarrázabal.

Un día antes, el exministro Rodrigo Álvarez (ex-UDI) -cercano a Cubillos- había dado el mismo paso.