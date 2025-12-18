SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Daniel Jadue abre discusión en el PC sobre la responsabilidad de Gabriel Boric en la derrota

    El exalcalde arremetió contra la actual administración por el resultado del domingo. A su juicio, pesó que se haya traicionado el programa con que se llegó a La Moneda. En la antesala del comité central de los comunistas, otros dirigentes se han sumado a la reflexión. "Hubo una renuncia al ideario prometido que sin duda afectó", sincera el diputado Ramírez.

    Cristóbal Fuentes 
    Cristóbal Fuentes
    Facilitada por el equipo del candidato.

    En la recta final de la campaña, Daniel Jadue destacó por cuidar sus palabras en relación a la elección presidencial vivida el 14 de diciembre. Con resultados en mano, no se guardó nada.

    La tarde del miércoles, el exalcalde de Recoleta -desafiliado del Partido Comunista (PC) por motivos legales- protagonizó el penúltimo episodio del año de su programa de streaming, Sin Maquillaje. Ahí hizo un balance de la elección del domingo, en la que José Antonio Kast se impuso como el próximo Presidente de Chile. Identificó un gran responsable: el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

    El gobierno de Boric es el mayor responsable (...). Es responsable de haber rechazado el quinto retiro después de haber aprobado cuatro (…), de haber eliminado las ayudas sociales (...) por esta enfermedad tecnocrática de cuidar la responsabilidad fiscal (...). Es un gobierno que prometió transformaciones y que terminó siendo el gobierno del doble desistimiento (...), traicionó su programa”, dijo. Todo eso, sugirió, le puso un techo a la candidatura de Jeannette Jara, militante PC.

    Luego del sinceramiento de Jadue, más voces al interior del PC -aunque con matices- se sumaron a la discusión. Esto en la antesala del comité central de la colectividad, su máxima instancia de decisión partidaria, que se realizará este fin de semana.

    Por ejemplo, el diputado Matías Ramírez planteó: “No cabe duda que hay responsabilidad del gobierno y de la coalición en la derrota electoral. En particular, cuando se desvía el cumplimiento de un programa que ofrecía transformaciones y soluciones reales para la gente versus una administración del modelo neoliberal. Se dio prioridad a un agenda de seguridad que no era propia, se renunció a una reforma integral al sistema de salud para salvar a las Isapres. En cada una de esas decisiones, independiente de la oposición en el parlamento, hubo una renuncia al ideario prometido que sin duda afectó en las pasadas elecciones”.

    La diputada María Candelaria Acevedo, también militante PC, reconoce que “hay algo de responsabilidad, sin duda, porque incluso en los debates y también voces de la derecha apuntaban a Jara como la candidata de la continuidad. Sabemos que, pese logros importantes de esta administración, como lo son el Copago Cero, la reforma de pensiones (...), la evaluación de la ciudadanía al Ejecutivo no es buena, y ahí nuevamente entran en juego las mentiras que se han levantado”.

    De todas formas, Acevedo enfatizó que “la derrota del pasado domingo no se puede explicar por un solo factor (...). Como sector, no logramos llegar con nuestro mensaje al votante obligatorio, uno que está alejado del debate político-público y al que en el día a día le genera mucho más ruido los temas de empleo o seguridad, y que pide mano dura ante situaciones complejas como puede ser el narcotráfico".

    Foto: Dedvi Missene

    Lufín: “Hay áreas en las que nos gustaría haber avanzado más”

    La presidenta de las Juventudes Comunistas, Catalina Lufín, es de la idea de que “es momento para que, como izquierda, realicemos una autocrítica profunda de nuestro programa y proyecto de sociedad. Dentro de ese análisis, por supuesto que está nuestra participación en el gobierno”.

    Sin embargo, la dirigente acota que “endosarle la responsabilidad de los resultados al gobierno es algo apresurado y no recoge a completitud la crisis de confianza y desafección que atraviesa el país. Aunque sin duda hay muchas áreas en las nos gustaría haber avanzado más para mejorar la vida de las personas“.

    Eric Campos, secretario general de la CUT y militante PC, por su parte, se limitó a decir que “la izquierda debe hacer un profundo análisis de las causas de la derrota, que están principalmente vinculadas a la lejanía de nuestra narrativa con una mayoría social importante”.

    10.01.2024 ERIC CAMPOS FOTO: BASTIAN SEPULVEDA

    De cara al comité central, el presidente del PC, Lautaro Carmona, dijo en Desde la redacción, de La Tercera, que “hay un análisis de nuestro partido este fin de semana. Van a estar todas las variables, ojalá todas o casi todas, que inciden sobre el resultado (...)”. La Tercera consultó a la directiva sobre las declaraciones de Jadue, pero optaron por no pronunciarse.

    Por razones distintas, Jadue coincide en su planteamiento con partidos como el PPD, que también delegan responsabilidad en el Ejecutivo por el resultado del domingo. Por ejemplo, el senador Jaime Quintana, quien preside esa colectividad, planteó en radio Pauta que “el gobierno es un factor relevante, siempre lo es, y querámoslo o no, la ciudadanía terminó quedándose con una imagen negativa”.

    En contraste, el Frente Amplio, el partido en que milita Boric, se ha esforzado por instalar que su administración no incidió en el resultado. “No hay sola una causal. Nosotros al menos, estamos muy contentos, conformes, con el trabajo que se ha desarrollado (en el gobierno). Nosotros entregamos un país mejor que el que encontramos”, dijo este martes la presidenta de la colectividad, Constanza Martínez.

