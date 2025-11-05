OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Política

Daniel Melo (PS): “Los ciudadanos se están inclinando por las ideas de derecha, pero las elecciones se juegan hasta el último día”

El diputado por el distrito 13 va a la reelección. Dice que está confiado en que este 16 de noviembre aumentará la representatividad de los socialistas en la Cámara, aunque reconoce que estas elecciones se realizan en un escenario de crecimiento de la derecha.

Nicolás QuiñonesPor 
Nicolás Quiñones

A once días de las elecciones, el diputado Daniel Melo se muestra cauto en términos de proyecciones, particularmente en materia presidencial.

El representante del distrito 13 va a la reelección por esa circunscripción, que comprende las comunas de El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, Lo Espejo, San Miguel y San Ramón.

Aunque asegura que la bancada del PS debería aumentar su representación en la Cámara de Diputados, no se arriesga a establecer un número de diputados.

Lo que sí tiene claro es cómo los socialistas deberían plantearse ante un eventual gobierno de derecha. “Lo primero que vamos a hacer es defender las conquistas sociales que ha tenido la gente“, asegura.

“Es muy distinto a tener un gobierno que quiera imponer, a como dé lugar, una agenda regresiva. En eso no van a contar con los votos socialistas”, agrega, en relación a las disputas que se puedan desatar al interior del Parlamento con ese hipotético gobierno.

Existe la posibilidad de que la derecha gane en las dos cámaras. ¿En qué pie queda su sector frente al próximo periodo legislativo?

Esperamos que los avances y los cambios que benefician a la gente en materia de seguridad ciudadana, seguridad social y derechos, se puedan consolidar en el tiempo. Y, por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo para que el mundo progresista consolide una mayoría que permita a Jeannette Jara poder seguir avanzando en esos cambios.

Pero la gente se está inclinando por ideas de derecha...

Efectivamente, existe una arremetida de una agenda conservadora, de extrema derecha. El tema es que los ciudadanos se están inclinando por las ideas de derecha. Pero las elecciones se juegan hasta el último día y esperamos tener un triunfo que sea contundente en el Parlamento.

¿Cuál es el piso de parlamentarios tanto para el PS como para la alianza de partidos más la Democracia Cristiana?

Yo creo que nosotros, al menos como socialistas, aspiramos a mantener y aumentar nuestra bancada y presencia en el Parlamento.

¿Es proyectable esta alianza para una eventual coalición?

Que el mundo progresista primero se haya puesto de acuerdo en una primaria, a preferir el candidato presidencial, creo que es algo muy positivo. Tuvimos la capacidad, con diálogo y con acuerdos, de poder desarrollar una primaria. En el mundo progresista nadie sobra y nosotros aspiramos, en el marco de las cosas comunes que defendemos, poder tener una coalición de gobierno que permita todos los cambios que la gente está esperando.

Pero la DC no estaba en la primaria...

La Democracia Cristiana llegó un poco tarde a la primaria, pero tomó la decisión política de sumarse en un principio a respaldar la opción de Carolina Tohá, luego de respaldar la opción del mundo progresista que respalda a Jeannette Jara. Y, a mi modo de ver, una alianza de centroizquierda como la que nos interesa poder representar, por cierto, debe incluir a la Democracia Cristiana y a todo el arco diverso que se expresa en el mundo de la centroizquierda.

¿Cómo deberían enfrentarse en el Parlamento en un eventual gobierno de José Antonio Kast?

Al menos los socialistas siempre tienen una vocación de poder contribuir a grandes acuerdos que beneficien a la gente. Y, por cierto, que en una eventualidad de un gobierno de derecha, lo primero que vamos a hacer es defender las conquistas sociales que ha tenido la gente. Por ejemplo, el avance en la mejora de las pensiones, en la emergencia habitacional, así como también el avance de la gratuidad en la educación, los derechos de las mujeres, a propósito de los derechos sexuales y reproductivos.

¿Por ejemplo, no le cerrarían la puerta a un hipotético ministro de la Segpres de Kast?

Es muy distinto a tener un gobierno que quiera imponer, a como dé lugar, una agenda regresiva. En eso no van a contar con los votos socialistas.

En los últimos dos periodos legislativos se han presentado 18 acusaciones a autoridades de gobierno. En el caso de que sean oposición, ¿será una herramienta de primera mano para ustedes?

Hay que hacer un buen uso de los instrumentos de fiscalización que tiene el Parlamento. Y, por cierto, una de ellas es la acusación constitucional. Uno lo que debería hacer es mantener en su mérito el uso de estos instrumentos de fiscalización. Si nos toca hacer oposición, la verdad es que uno debería analizar mejor en su mérito para que tenga sentido.

¿Cuál será su agenda para el próximo periodo legislativo? ¿Alguna comisión en particular que le interese integrar?

A mí me interesa mucho seguir impulsando la agenda en materia de cuidado del medioambiente, pero también poner mucho énfasis en la política en materia de vivienda. Hay un tema que tiene en nuestro país mucho tiempo, y por cierto también, de cómo hacemos que la salud pública vuelva a estar en el centro de las decisiones del próximo periodo legislativo.

¿La bancada del Partido Socialista va a seguir manteniendo el sello de libertad de acción o deberían apostar a un mayor orden para enfrentar las votaciones?

No me cabe la menor duda que los socialistas vamos a estar con nuestro voto para aquellos proyectos de ley que impliquen mejorar la vida de la gente. Como, por ejemplo, agrandar el sueldo mínimo, o en el caso por ejemplo del sistema de cuidado.

Usted me marcaba la agenda sectorial, pero en votaciones como la reforma política, ha habido desmarques del PS...

Pero todo esto se ha analizado en su mérito. Y, por lo tanto, en el caso de las reformas políticas nosotros no hemos sido consultados por el fondo de los proyectos. Nos enteramos por la defensa de los titulares de la verdad. Uno también espera un poco más de diálogo.

Más sobre:PolíticaEleccionesDaniel MeloPartido SocialistaOficialismo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Video de Matthei contra Kast y dichos de jefe de campaña de Kaiser complican el día después de las derechas

Las ausencias notables que marcan la cumbre UE-CELAC en Colombia

Megatoma suma nuevo episodio con fallo judicial que da 30 días a gobierno y municipio de San Antonio para desalojar

Cristhian Moreira (UDI): “Enfrentamos un escenario auspicioso, en que podemos liderar las dos cámaras del Congreso bajo un gobierno del sector”

El rol protagónico de los alcaldes del FA en el cierre de campaña de Jara

Ganancias de CCU se reducen a la mitad en el tercer trimestre

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

3.
Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

4.
Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

5.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Video de Matthei contra Kast y dichos de jefe de campaña de Kaiser complican el día después de las derechas
Chile

Video de Matthei contra Kast y dichos de jefe de campaña de Kaiser complican el día después de las derechas

Megatoma suma nuevo episodio con fallo judicial que da 30 días a gobierno y municipio de San Antonio para desalojar

Daniel Melo (PS): “Los ciudadanos se están inclinando por las ideas de derecha, pero las elecciones se juegan hasta el último día”

Ganancias de CCU se reducen a la mitad en el tercer trimestre
Negocios

Ganancias de CCU se reducen a la mitad en el tercer trimestre

SEA recomienda aprobar megalínea de transmisión Kimal-Lo Aguirre que cruza 5 regiones del país

Paz Corp anota fuerte alza en sus ganancias ante mayores escrituraciones en Chile y Perú

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja
Tendencias

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cómo fue la intercepción de un narcosubmarino que transportaba cocaína en el Atlántico

Gustavo Álvarez y su continuidad en la U: “Cuando termine la temporada sacaré conclusiones y miraré para adelante”
El Deportivo

Gustavo Álvarez y su continuidad en la U: “Cuando termine la temporada sacaré conclusiones y miraré para adelante”

Antonia Vergara sigue rompiendo marcas en Tucumán con 18 años: se mete por primera vez en cuartos de final de un WTA 125

Los azules se sacan la frustración: la U vence a Everton y vuelve a los festejos luego de tres derrotas seguidas

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena
Cultura y entretención

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”

Diplo encabezará primera edición de Summer Dance

Las ausencias notables que marcan la cumbre UE-CELAC en Colombia
Mundo

Las ausencias notables que marcan la cumbre UE-CELAC en Colombia

Cómo se vive el cierre del gobierno federal más largo en la historia de EE.UU.

Trump achaca las derrotas electorales republicanas al “shutdown” y arremete contra los demócratas

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso