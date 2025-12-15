Daniel Núñez y triunfo de Kast: “No creo que Chile se haya convertido en un país ideológicamente de derecha”

El jefe estratégico de la campaña de Jeannette Jara y senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, abordó esta jornada el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales celebradas ayer domingo, así como también lo que será ahora el futuro de la coalición a partir de marzo, cuando ocurra el cambio de mando.

Consultado en Radio ADN sobre cuál era su diagnóstico de los resultados electorales, el senador expresó que fue una “derrota i napelable”.

“No hay ningún tipo de relativización de eso”, expresó tajante. “Es el porcentaje más bajo que hemos obtenido en el progresismo, pero -esto hay que decirlo también- este porcentaje se da en el contexto de algo que tampoco habíamos vivido antes, que es el voto obligatorio. Creo que es bueno preguntarse qué hubiese pasado si hubiésemos tenido voto voluntario, probablemente el resultado hubiese sido más estrecho. De todas maneras, a mí me parece que fue un resultado digno”.

Para su sector, indica, “lo peor” que podría habar ocurrido es que bajaran del 40% de los votos. “En el análisis de la campaña, en la segunda vuelta, en algún minuto corrimos ese riesgo, y también hay que destacar que llegamos a más de 5.200.000 votos”.

“Yo no creo que Chile se haya convertido en un país ideológicamente de derecha”, apuntó. “A mí me parece que esa es como la clave de la elección”.

Sí, indicó, lo que gana a su parecer en esta elección, “fue la habilidad que tuvo el candidato de la ultraderecha de instalar esta idea de querer actuar con emergencia y atender con mucha fuerza el problema de seguridad ciudadana asociado a la migración, a la delincuencia. Yo creo que ese mensaje fue al final lo que primó”.

“Nosotros como izquierda tenemos que hacernos la autocrítica, y yo me lo hago también con mi responsabilidad en la conducción de la campaña, de que no fuimos capaces de ofrecer una alternativa que fuera creíble para la ciudadanía, en términos de cómo resolver estos problemas de seguridad ciudadana que han destacado mucho en los últimos dos, tres años”, indicó.

Eso, sostuvo el senador, “es como una de las principales claves del resultado electoral de ayer, considerando también, por supuesto, el escenario del voto obligatorio que cambia radicalmente cómo se proyectaban las elecciones”.

“Vamos a trabajar por esa unidad de las fuerzas democráticas”

Consultado sobre las responsabilidades, Núñez hizo hincapié en que no fue ni la candidata ni el gobierno de Boric.

“Creo que Jeannette fue una candidata impecable y en una primaria que se legitimó por el voto (...) en el comando nosotros, quienes estuvimos en la conducción, tenemos que hacernos una autocrítica profunda y analizar cuáles fueron los errores que cometimos, qué aspectos hubiésemos tenido que mejorar desde la campaña”.

Asimismo el gobierno del Presidente Boric, señaló, “ha hecho un esfuerzo tremendo”.

“Los resultados no son los que nosotros esperamos en materia de reconocimiento ciudadano. El apoyo en las encuestas es bajo, obviamente eso repercutió, pero no son los responsables de esta derrota electoral”, afirmó.

El elemento o el cuadro político que más los perjudica en esto, expresó, “es que tuvimos una derrota en un proceso constitucional que era producto de una movilización o de un estallido social histórico en los últimos 30 años en Chile”.

“Para mí ahí está el punto de quiebre de qué es lo que está pasando hoy día con la sociedad chilena. Es decir, 6 años atrás teníamos movilizaciones sociales masivas que querían cambios profundos y expresaban un malestar profundo con el modelo, con el sistema, con las pensiones. Ese camino de cambio se frustra (...) tenemos que hacernos la autocrítica de qué pasó ahí, por qué perdimos ese proceso constituyente. y en 5 años la gente eligió la otra cara, un cambio en un sentido radicalmente distinto", indicó.

Por otra parte, consultado sobre cuál es el futuro de la coalición, el senador PC expresó que previo a los resultados, estaban todos conscientes de que si el resultado era adverso no debían cometer “los errores que cometimos cuando triunfó el expresidente Piñera en su segunda elección”, en donde se vivió “una diáspora” de las fuerzas democráticas.

“Por lo tanto, la unidad del mundo progresista, unidad en la diversidad, unidad con proyectos distintos pero que se encuentran y que tienen puntos en común, para nosotros es algo fundamental y vamos a trabajar por esa unidad de las fuerzas democráticas”, afirmó. “Veo que hay buen ánimo y buena disposición”.

En esto el senador indicó que no cree que haya un líder específico, sino que habrán muchos liderazgos, ya que las fuerzas progresistas y democráticas son diversas.

“Vamos a ser, como lo dijo muy bien Jeannette Jara ayer, una oposición propositiva. Nosotros estamos convencidos que hay propuestas nuestras que son fundamentales para que Chile mejore hoy día, y las vamos a llevar al debate del Parlamento y vamos a estar dispuestos a escuchar, a conversarlas y también, por supuesto, a las propuestas que tenga el candidato ganador, pero vamos a ser muy firmes para actuar con total convicción en defensa de las conquistas sociales alcanzadas por el pueblo de Chile”,concluyó.