Darío Quiroga envía carta a Jara y aborda su remoción como jefe estratégico: “El ruido mediático que esta situación ha provocado distrae”

Este jueves, el comando de Jeannette Jara informó que la candidata del oficialismo le pidió la renuncia a su jefe estratégico, Darío Quiroga, luego de que en los últimos días reflotara una polémica generada por un enfrentamiento que tuvo este último en abril con Franco Parisi en Sin Filtros, a raíz de fuertes palabras que el sociólogo emitió en “Ultrasolo” en contra de la hermana del líder del PDG, Zandra Parisi.

“Esa es la que se llama Zandra, pero con Z, no sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío. Pero se llama Zandra con Z”, dijo Quiroga en abril, aunque con posterioridad ofreció disculpas a la excarta del Partido de la Gente y a su hermana.

Pese a esto, la polémica resurgió justo en momentos en que Jara ha llenado de elogios y gestos a los PDG y agregó medidas de su programa a la propuesta de segunda vuelta, además de abrirse a la idea de asistir al programa “Bad Boys” que Parisi transmite en varias plataformas online.

Y tras su salida, Darío Quiroga escribió una carta a la abanderada del pacto Unidad por Chile , en la que coincide con la necesidad de sumar nuevas caras al comando, con el fin de que la polémica generada por sus dichos no causes mayores distracciones a su campaña.

En la misiva, donde Quiroga se dirige a Jara como “futura Presidenta de Chile”, el sociólogo afirma que “en los últimos días se han vuelto a viralizar algunos fragmentos de programas de streaming en los que he participado, especialmente uno en que, en tono festivo, soy inusualmente burlesco y descalificador con Franco Parisi y con su hermana, la diputada electa Zandra Parisi”.

En este marco, sostiene que tales opiniones “fueron realizadas en el tono ácido y satírico que ocupo con alguna frecuencia en diversos podcast y programas en los que he participado, como La Cosa Nostra, Ultrasolo o Sin Filtros, por mencionar solo algunos”.

Agrega que en el caso particular de las expresiones contra los Parisi, “tuve la oportunidad hace varios meses de ofrecer mis excusas a Franco y tiempo después hice lo propio con Zandra Parisi. De hecho, durante estos meses de campaña en que nos hemos topado constantemente en debates y otros espacios, hemos compartido siempre con respeto y trato ameno”, aseguró.

“Sin embargo -agregó-, el ruido mediático que esta situación ha provocado, distrae las tareas que deben estar 100% abocadas a los desafíos de la segunda vuelta, por ello solo puedo coincidir con tu decisión de reestructurar el equipo para las ultimas tres semanas de campaña y por tanto dejar el espacio en que he estado aportando en la elección primaria y la primera vuelta”.

Finaliza señalando a que seguirá involucrado “intensamente” en la campaña de la abanderada oficialista, “desde los espacios en que se pueda aportar”.