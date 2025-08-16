SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

DC extiende negociaciones con oficialismo

El distrito del norponiente de Santiago y los dos de la Región de Valparaíso seguían siendo los principales nudos de las tratativas en la alianza gubernamental. Ante los titubeos, el diputado Jaime Mulet ofreció cupos a la Falange. Otra de las grandes incógnitas, que recién se despejará el lunes, es qué va a pasar con el exalcalde Daniel Jadue.

José Miguel WilsonPor 
José Miguel Wilson
Presidentes del oficialismo y de la DC, reunidos en la sede del Partido Socialista. JAVIER SALVO/ATON CHILE

Inicialmente, la idea de los siete partidos de la lista mayoritaria del oficialismo era inscribir su pacto a las 12.00 del pasado jueves. Sin embargo, el trámite formal ante el Servicio Electoral se postergó hasta este sábado.

Si bien hay plazo hasta el lunes para afinar la nómina de candidatos, la razón de la demora para formalizar la nueva alianza electoral -que debe hacerse dos días antes- eran las dudas y exigencias de la Democracia Cristiana.

El miércoles en la noche, el partido que preside el senador Francisco Huenchumilla (DC) avisó que se restaría de la negociación al día siguiente. Los democratacristianos querían dar una señal política y traspasar la responsabilidad de los nudos a los otros partidos (el Frente Amplio, el PS, el PPD, el PC, liberales y radicales).

En otras tiendas admitían incomodidad por las exigencias del Frente Amplio (FA), que surgió de la fusión de tres partidos: Comunes, Convergencia y Revolución Democrática. A pesar de ello, la colectividad en la que milita el Presidente Gabriel Boric, ha continuado solicitando cupos como si fueran tres partidos en vez de uno.

Al menos la ausencia de los negociadores democratacristianos en el encuentro de la mañana sirvió para presionar.

Norponiente de Santiago

En la DC existe especial interés porque les den dos cupos en el distrito 8 (Maipú, Estación Central y Cerrillos): uno para el animador de televisión Juan Carlos “Pollo” Valdivia y el otro para Claudia Atenas.

A pesar de que la salida de Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social (Frevs) ayudó a descomprimir, el distrito 8 sigue siendo uno de los nudos, porque el FA, el PC, los liberales y los radicales también están exigiendo dos cupos para cada uno. Con ello suman 10 candidaturas y solo caben nueve en ese territorio. Ello obligaría a uno de los partidos a postular un solo candidato, que quedaría en desventaja ante dos competidores de las otras colectividades.

En otras tiendas creían que el gesto debía provenir del PC, que postulará por esa zona al psicólogo independiente y activista de DD.HH. Gustavo Gatica.

El jueves, Huenchumilla mantuvo contacto a través del teléfono con algunos de los negociadores del oficialismo congregados en el PS. Cerca de las 17 horas le dieron señales de que el acuerdo estaba próximo a ver la luz. Por eso, decidió retomar la negociación y se fue desde la sede de la DC hasta el PS, donde se reunieron los presidentes de partidos la noche del jueves.

Las reuniones continuaron en el mismo lugar este viernes, sin embargo, al cierre de esta edición aún no había acuerdo, a pesar de que la DC bajó sus pretensiones de 26 a 23 cupos en la lista en la que caben 183 candidaturas en todo el país.

Ante los titubeos del oficialismo, el diputado Jaime Mulet (Frevs) ofreció cupos. “Estamos en disposición de colaborar si la DC, los radicales o los liberales quieren estar con nosotros en esta lista alternativa. Imagínense que nosotros no hubiéramos abierto la posibilidad de otra lista. O sea, esto, como lo dijimos desde un principio, era imposible”, dijo.

Además de las comunas del norponiente de Santiago, los distritos de la Región de Valparaíso (6 y 7) también tensionaban la discusión, porque también varias tiendas pedían dos cupos para competir en igualdad de condiciones.

Al menos la senatorial de Valparaíso ya estaba relativamente resuelta: cada candidato correría sin compañero de partido. Los diputados Diego Ibáñez (FA), Karol Cariola (PC) y Carolina Marzán (PPD) y el senador José Miguel Insulza (PS) eran las cartas ya confirmadas para la Cámara Alta en esa circunscripción, a la espera de que la DC definiera a su postulante. Ello igual dejaría un cupo abierto que podría servir de comodín para que una tienda optara por llevar un segundo candidato, pero otorgando una importante compensación en otras zonas.

Hasta el jueves en la tarde, había varios territorios senatoriales y 11 distritos “calzados”. Eso significaba que las aspiraciones de los partidos coincidían con los cupos disponibles en esas zonas.

Duda por Jadue

Sin embargo, una de las grandes incógnitas, que recién se despejará el lunes, es qué va a pasar con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, acusado en el denominado caso Farmacias Populares. En su contra, la Fiscalía pide 18 años de presidio y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El PC tiene dos cupos pedidos en el distrito 9 (norte de Santiago), uno de ellos para Jadue.

Hasta el momento, nadie se ha opuesto, pero en el oficialismo es extendida la idea de que no sería conveniente que compita por el riesgo de que sea condenado o se objete su postulación por el mero hecho de estar acusado por pena aflictiva. Ello impactaría no solo al pacto que perdería un candidato, sino que también afectaría a la candidatura presidencial de Jeannette Jara.

Más sobre:PolíticaDCOficialismoEleccionesNegociación electoral

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Vía decreto o vía legal?: El camino de las propuestas económicas presidenciales

Un ex ejecutivo del Citi y ex autoridad delinea las propuestas de Kast para el mercado de capitales

Las millonarias indemnizaciones en juego tras la intoxicación y muerte de decenas de mascotas en 2021

El consumo de vino blanco crece en el mundo de la mano del cambio climático

Cadena de hoteles Explora buscará un socio minoritario

El antes y hoy de Parisi

Lo más leído

1.
En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

2.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

3.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

4.
Cumbre en Alaska: Trump y Putin no logran un acuerdo sobre Ucrania, pero reconocen “avances” y que negociaciones fueron “productivas”

Cumbre en Alaska: Trump y Putin no logran un acuerdo sobre Ucrania, pero reconocen “avances” y que negociaciones fueron “productivas”

5.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Servicios

Temblor hoy, sábado 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, sábado 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Día de los Patrimonios: la fiesta cultural de las infancias

Sin Calisto, Chile Vamos sella pacto con Demócratas

¿Vía decreto o vía legal?: El camino de las propuestas económicas presidenciales
Negocios

¿Vía decreto o vía legal?: El camino de las propuestas económicas presidenciales

Un ex ejecutivo del Citi y ex autoridad delinea las propuestas de Kast para el mercado de capitales

Las millonarias indemnizaciones en juego tras la intoxicación y muerte de decenas de mascotas en 2021

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación
Tendencias

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

4 claves del caso Diego Fernández, el joven desaparecido hace 40 años cuyo cuerpo fue hallado en un jardín

“Apropiación cultural”: las disculpas de Adidas por el modelo Oaxaca inspirado en sandalias mexicanas

Entrevista con Juan Tagle: “El Claro Arena ayudará a retomar la senda de triunfos que inició en 2016”
El Deportivo

Entrevista con Juan Tagle: “El Claro Arena ayudará a retomar la senda de triunfos que inició en 2016”

Colo Colo y la UC buscan consuelo en el clásico

Vidal vs. Medel: cara a cara en el torneo local después de 18 años

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Spike Lee: “No voy a criticar sólo a Estados Unidos; en todo el mundo estamos perdiendo el control”
Cultura y entretención

Spike Lee: “No voy a criticar sólo a Estados Unidos; en todo el mundo estamos perdiendo el control”

Crítica de discos: The Doors y The Black Keys brillan; Jonas Brothers palidece

John Fogerty, Creedence y Los Beatles: en sus marcas

Alison Gopnik: “Los padres han reducido cada vez más el rango de cosas que los niños pueden hacer”
Mundo

Alison Gopnik: “Los padres han reducido cada vez más el rango de cosas que los niños pueden hacer”

De empresarios, militares y cocaleros a la política: Los candidatos que se disputan la presidencia de Bolivia

Zelensky anuncia reunión con Trump en Washington y respalda propuesta de encuentro trilateral con Rusia

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi