SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

De Calisto al “Pollo” Valdivia: los candidatos del oficialismo (y la DC) que no se quieren tomar fotos con Jeannette Jara

Al interior del Partido Liberal y de la Democracia Cristiana hay postulantes al Congreso que, para lograr apuntar al centro político o destacar su independencia en la elección, apuestan por marcar distancia con la exministra y militante del PC. Por lo mismo, reconocen, participar de una sesión fotográfica con ella no está en sus planes.

Cristóbal FuentesPor 
Cristóbal Fuentes
Foto: Andres Perez Andres Perez

En cada elección parlamentaria, es una costumbre que los candidatos, tanto al Congreso como al Senado, participen de una sesión de fotos junto al abanderado de su respectivo sector. La imagen luego es reproducida en flyers, palomas y subida a redes sociales.

Jeannette Jara, la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), está dispuesta a tomarse fotos con los postulantes al Parlamento de los dos pactos parlamentarios que apoyan su postulación a La Moneda: Unidad por Chile y Verdes, regionalistas y humanistas.

“Voy a apoyar a todos los candidatos, voy a respaldar a los candidatos y candidatas de la coalición”, dijo la semana pasada, consultada sobre si tomaría fotos con los postulantes.

Pese a su disposición, e incluso antes de que la sesión se organice, algunos de los candidatos de los pactos ya tienen decidido que quieren mantener sus respectivas postulaciones lejos de la figura de Jara, militante del Partido Comunista (PC).

El actual diputado Sebastián Videla (independiente, de la bancada del Partido Liberal) es uno de los que tiene decidido mantener su candidatura a la reelección alejada de la exministra del Trabajo.

Yo, como independiente, me enfoco en mi candidatura como diputado, no en apoyo a otras candidaturas”, explicó el parlamentario, quien repostula por el distrito 3 (Antofagasta, Calama, Tocopilla).

Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Una postura similar tiene el exmilitante de Amarillos por Chile Eugenio Tuma, quien postula al Senado por La Araucanía a través de un cupo del Partido Liberal. Él ha manifestado que su intención es relevar su independencia.

Eugenio Tuma, candidato a gobernador regional por la Araucanía.

El asunto va más allá de los independientes. Al interior del Partido Liberal, que preside Juan Carlos Urzúa, hay candidatos que, en privado, sinceran que cada postulante debería tener el derecho de hacer campaña cómo le parezca. En ese sentido, y sin desconocer que institucionalmente la candidata del partido es Jara, existen voces que advierten que no se tomarán la foto con ella para mantener una campaña coherente.

Foto: Juan Farias / La Tercera

Otro caso es el del animador de televisión Juan Carlos “Pollo” Valdivia, quien postula como diputado por el distrito 8 (Maipú, Cerrillos, Estación Central) como independiente, a través de un cupo de la DC, partido que proclamó a Jara como su candidata presidencial hace exactamente un mes.

En conversación con este medio, Valdivia planteó que la foto con ella “es una opción y el que la quiere tomar, que la tome. Pero yo soy independiente. Como tal , yo decido con quién salgo en la foto. Mi independencia no la voy a transar. Formo parte de una lista, de un pacto, pero en calidad de independiente, en un cupo que me cedió la DC. Lo agradezco, pero siempre se mantuvo la línea de que yo me presentaría como independiente”.

Consultado sobre si aceptaría el ofrecimiento de una foto con Jara su ella se lo ofrece, Valdivia respondió que “no creo, no ando en esa. No pretendo vincularme. Voy como independiente absoluto. Entonces, con nadie”. Y, ante la pregunta de si hoy tiene un candidato presidencial, el ex-Así Somos dijo que está “en reflexión” y “estudiando el tema, porque las inscripciones fueron recientes. No tengo mi voto decidido”.

Pollo Valdivia Vale la-cuarta

En la militancia DC también hay quienes prefieren mantenerse al margen de la imagen de la exministra del Trabajo. Uno de ellos es el expresidente de la Cámara y actual diputado Ricardo Cifuentes.

Él manifestó que la foto con Jara debería ser algo que eso debería “ser una cosa que evalúa cada uno de los candidatos, según la postura que han sostenido. En el caso mío, en la junta nacional, yo fui un disidente, un voto de minoría. Por tanto, yo espero ir más allá de la candidatura de Jara, tengo un electorado de centro que me puede apoyar a mí, pero difícilmente a Jara. Entonces, hay que evaluar bien si ella es un activo o un pasivo en la campaña”.

En su caso personal, el parlamentario que repostula por el distrito 5 (La Serena, Coquimbo, Ovalle) reconoció que, por ahora, prefiere no tomarse una foto junto a la exministra del Trabajo.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

La candidata a diputada por el distrito 8 Claudia Atenas -dupla de Valdivia- también fue una de las militantes DC que, en la junta nacional de fines de julio, apostó por no respaldar a Jara y levantar una candidatura propia.

Pese a que ella reconoce a Jara como su candidata a la Presidencia -así como del resto de la DC-, planteó que “es necesario conversar y debatir (la idea de tomarse fotos con ella), porque hoy la DC lleva varios candidatos independientes. Es un tema que no está debatido, que está abierto, y la libertad de acción (con respecto a la foto) se deberá debatir, sin duda”.

Otro que también prefiere mantenerse al margen de la sesión de fotos es el actual diputado Miguel Ángel Calisto, quien postula al Senado, en representación de la región de Aysén, por un cupo de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), en el pacto que esa colectividad formó junto a Acción Humanista.

Su caso es especial, pues su apuesta inicial era postular a través de Demócratas, un partido que institucionalmente está con Evelyn Matthei (UDI). Él, además, se ha caracterizado durante todo el último período legislativo por ser un diputado de oposición al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Calisto ha transmitido que nunca se ha tomado fotos junto a abanderados, y que menos quiere hacerlo ahora, cuando compite a través de un partido que tiene a Jara como candidata presidencial.

Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE
Más sobre:Elecciones 2025La Tercera PMPolíticaJeannette JaraPartido ComunistaPC

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ministra Vallejo cuestiona que ex DINA José Zara Holger terminó condena “sin contribuir” con búsqueda de desaparecidos

“Yo creo que hemos tenido una demora excesiva en el Senado”: Cordero por proyecto de ley de seguridad municipal

Obligada a intervenir: peleas internas del comando hacen crujir diseño de campaña y Jara llama la atención a su equipo

Sin libreto definido: debate sobre dictadura militar vuelve a complicar a Matthei

Víctor Ramos y resistencia oficialista a consulta indígena: “No acomodamos los tiempos de diálogo a calendarios electorales”

Pobreza, sexo y escándalos: el nuevo documental de Madonna que retrata el ascenso de una estrella

Lo más leído

1.
Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

2.
El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

3.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

4.
Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

5.
Exbrigadier José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

Exbrigadier José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Servicios

Tren Santiago-Batuco: revisa el recorrido y las comunas donde pasará

Tren Santiago-Batuco: revisa el recorrido y las comunas donde pasará

Metro de Santiago anuncia cambios en la circulación de pasajeros de la estación Baquedano

Metro de Santiago anuncia cambios en la circulación de pasajeros de la estación Baquedano

Últimos días de postulación a la Admisión Escolar 2026: ¿Quiénes deben hacer el trámite?

Últimos días de postulación a la Admisión Escolar 2026: ¿Quiénes deben hacer el trámite?

Ministra Vallejo cuestiona que ex DINA José Zara Holger terminó condena “sin contribuir” con búsqueda de desaparecidos
Chile

Ministra Vallejo cuestiona que ex DINA José Zara Holger terminó condena “sin contribuir” con búsqueda de desaparecidos

Tren Santiago-Batuco: revisa el recorrido y las comunas donde pasará

“Yo creo que hemos tenido una demora excesiva en el Senado”: Cordero por proyecto de ley de seguridad municipal

Adopción de IA: ¿cómo movilizarnos de forma exitosa y oportuna?
Negocios

Adopción de IA: ¿cómo movilizarnos de forma exitosa y oportuna?

Caso Factop comienza su cierre: Fiscalía pedirá procedimiento abreviado para Rodrigo Topelberg y Ariel y Alberto Sauer

Ganancias de ILC se duplican hasta los $114 mil millones

Por qué Elon Musk demandó a OpenAI y Apple por supuesta conspiración
Tendencias

Por qué Elon Musk demandó a OpenAI y Apple por supuesta conspiración

Cómo fueron los ataques incendiarios en Australia que llevaron al país a expulsar al embajador de Irán

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Dónde y a qué hora ver a Celta vs. Betis por la liga española
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Celta vs. Betis por la liga española

Caso Independiente: la denuncia por racismo de la Conmebol que atormenta a la U y que involucra a Marcelo Díaz

Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev en el US Open

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha
Finde

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Pobreza, sexo y escándalos: el nuevo documental de Madonna que retrata el ascenso de una estrella
Cultura y entretención

Pobreza, sexo y escándalos: el nuevo documental de Madonna que retrata el ascenso de una estrella

Taylor Swift y Travis Kelce: una de las parejas más mediáticas del mundo anuncia su matrimonio

Paz López, ensayista: “Lo que nos molesta no es tanto la diferencia sino que el otro se parezca demasiado a uno”

Valerii Zaluzhnyi, el exgeneral ucraniano que Washington sondea para reemplazar a Zelensky
Mundo

Valerii Zaluzhnyi, el exgeneral ucraniano que Washington sondea para reemplazar a Zelensky

Israel defiende el ataque contra el hospital Nasser ante la presencia de una cámara colocada por Hamas

Israel defiende el ataque contra hospital en Gaza ante la presencia de una cámara colocada por Hamas

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo