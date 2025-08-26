De Calisto al “Pollo” Valdivia: los candidatos del oficialismo (y la DC) que no se quieren tomar fotos con Jeannette Jara

En cada elección parlamentaria, es una costumbre que los candidatos, tanto al Congreso como al Senado, participen de una sesión de fotos junto al abanderado de su respectivo sector. La imagen luego es reproducida en flyers, palomas y subida a redes sociales.

Jeannette Jara, la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), está dispuesta a tomarse fotos con los postulantes al Parlamento de los dos pactos parlamentarios que apoyan su postulación a La Moneda: Unidad por Chile y Verdes, regionalistas y humanistas.

“Voy a apoyar a todos los candidatos, voy a respaldar a los candidatos y candidatas de la coalición”, dijo la semana pasada, consultada sobre si tomaría fotos con los postulantes.

Pese a su disposición, e incluso antes de que la sesión se organice, algunos de los candidatos de los pactos ya tienen decidido que quieren mantener sus respectivas postulaciones lejos de la figura de Jara, militante del Partido Comunista (PC).

El actual diputado Sebastián Videla (independiente, de la bancada del Partido Liberal) es uno de los que tiene decidido mantener su candidatura a la reelección alejada de la exministra del Trabajo.

“Yo, como independiente, me enfoco en mi candidatura como diputado, no en apoyo a otras candidaturas”, explicó el parlamentario, quien repostula por el distrito 3 (Antofagasta, Calama, Tocopilla).

Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Una postura similar tiene el exmilitante de Amarillos por Chile Eugenio Tuma, quien postula al Senado por La Araucanía a través de un cupo del Partido Liberal. Él ha manifestado que su intención es relevar su independencia.

Eugenio Tuma, candidato a gobernador regional por la Araucanía.

El asunto va más allá de los independientes. Al interior del Partido Liberal, que preside Juan Carlos Urzúa, hay candidatos que, en privado, sinceran que cada postulante debería tener el derecho de hacer campaña cómo le parezca. En ese sentido, y sin desconocer que institucionalmente la candidata del partido es Jara, existen voces que advierten que no se tomarán la foto con ella para mantener una campaña coherente.

Foto: Juan Farias / La Tercera

Otro caso es el del animador de televisión Juan Carlos “Pollo” Valdivia, quien postula como diputado por el distrito 8 (Maipú, Cerrillos, Estación Central) como independiente, a través de un cupo de la DC, partido que proclamó a Jara como su candidata presidencial hace exactamente un mes.

En conversación con este medio, Valdivia planteó que la foto con ella “es una opción y el que la quiere tomar, que la tome. Pero yo soy independiente. Como tal , yo decido con quién salgo en la foto. Mi independencia no la voy a transar. Formo parte de una lista, de un pacto, pero en calidad de independiente, en un cupo que me cedió la DC. Lo agradezco, pero siempre se mantuvo la línea de que yo me presentaría como independiente”.

Consultado sobre si aceptaría el ofrecimiento de una foto con Jara su ella se lo ofrece, Valdivia respondió que “no creo, no ando en esa. No pretendo vincularme. Voy como independiente absoluto. Entonces, con nadie”. Y, ante la pregunta de si hoy tiene un candidato presidencial, el ex-Así Somos dijo que está “en reflexión” y “estudiando el tema, porque las inscripciones fueron recientes. No tengo mi voto decidido”.

Pollo Valdivia Vale la-cuarta

En la militancia DC también hay quienes prefieren mantenerse al margen de la imagen de la exministra del Trabajo. Uno de ellos es el expresidente de la Cámara y actual diputado Ricardo Cifuentes.

Él manifestó que la foto con Jara debería ser algo que eso debería “ser una cosa que evalúa cada uno de los candidatos, según la postura que han sostenido. En el caso mío, en la junta nacional, yo fui un disidente, un voto de minoría. Por tanto, yo espero ir más allá de la candidatura de Jara, tengo un electorado de centro que me puede apoyar a mí, pero difícilmente a Jara. Entonces, hay que evaluar bien si ella es un activo o un pasivo en la campaña”.

En su caso personal, el parlamentario que repostula por el distrito 5 (La Serena, Coquimbo, Ovalle) reconoció que, por ahora, prefiere no tomarse una foto junto a la exministra del Trabajo.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

La candidata a diputada por el distrito 8 Claudia Atenas -dupla de Valdivia- también fue una de las militantes DC que, en la junta nacional de fines de julio, apostó por no respaldar a Jara y levantar una candidatura propia.

Pese a que ella reconoce a Jara como su candidata a la Presidencia -así como del resto de la DC-, planteó que “es necesario conversar y debatir (la idea de tomarse fotos con ella), porque hoy la DC lleva varios candidatos independientes. Es un tema que no está debatido, que está abierto, y la libertad de acción (con respecto a la foto) se deberá debatir, sin duda”.

Otro que también prefiere mantenerse al margen de la sesión de fotos es el actual diputado Miguel Ángel Calisto, quien postula al Senado, en representación de la región de Aysén, por un cupo de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), en el pacto que esa colectividad formó junto a Acción Humanista.

Su caso es especial, pues su apuesta inicial era postular a través de Demócratas, un partido que institucionalmente está con Evelyn Matthei (UDI). Él, además, se ha caracterizado durante todo el último período legislativo por ser un diputado de oposición al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Calisto ha transmitido que nunca se ha tomado fotos junto a abanderados, y que menos quiere hacerlo ahora, cuando compite a través de un partido que tiene a Jara como candidata presidencial.