SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Oposición cuestiona versión de Steinert por salida de Consuelo Peña de la PDI: pedirá citar a Cerna y no se descarta interpelación

    Diputados integrantes de la Comisión de Seguridad recibieron con escepticismo las respuestas de la ministra en la instancia, donde ella se desligó de la decisión de la salida de la número 3 de la policía civil afirmando que fue una "decisión de carácter institucional".

    Por 
    Roberto Martínez

    La comparecencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados no logró disipar las dudas en la oposición respecto a la salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña.

    Por el contrario, parlamentarios miembros de la instancia cuestionaron la versión entregada por la autoridad y anunciaron nuevas acciones de fiscalización.

    Uno de los puntos centrales de la polémica radica en que la ministra insistió en que la remoción de Peña fue una “decisión de carácter institucional”, desligándose de cualquier intervención directa. Sin embargo, esta explicación fue recibida con escepticismo por parte de legisladores opositores.

    El diputado independiente-PPD Jaime Araya señaló que solicitó directamente a la ministra aclarar su rol, ante lo cual ella descartó haber pedido la remoción.

    Me parece extraño que estemos desperdiciando capital humano tan importante en el combate al narcotráfico y al crimen organizado”, afirmó, cuestionando además que una autoridad de alto rango deje su cargo sin una instrucción desde el poder civil.

    En esa línea, anunció que pedirá la citación del director general de la PDI, Eduardo Cerna, para que explique las razones detrás de la salida de una funcionaria con más de 30 años de trayectoria. “Este tema para mí no está cerrado”, advirtió.

    Oficio a Contraloría

    Las críticas también apuntaron al contenido de un oficio reservado enviado por la ministra pocos días después de asumir, en el que solicitó antecedentes sobre funcionarios vinculados a la investigación del denominado “Clan Chen”, causa que ella misma tramitó anteriormente como fiscal regional de Tarapacá.

    Al respecto, el diputado socialista Raúl Leiva calificó como “grave” este hecho y planteó que podría vulnerar el principio de abstención establecido en la ley administrativa.

    Esto podría apartarse del deber de abstención y afectar la autonomía del Ministerio Público”, sostuvo.

    El parlamentario argumentó que no resultaría procedente utilizar antecedentes obtenidos en el ejercicio de funciones como fiscal para requerir información sobre una causa específica aún en curso, por lo que anunció que oficiará a la Contraloría General de la República para que determine la legalidad de estas actuaciones.

    “Lo que está en juego es el correcto funcionamiento de nuestras instituciones”, enfatizó el legislador PS, quien también cuestionó la falta de fundamentos claros en la desvinculación de una alta autoridad policial.

    Eventual interpelación

    A las críticas se sumó el diputado democratacristiano Patricio Pinilla, quien afirmó que la sesión “dejó más interrogantes que certezas”.

    “Entramos con hartas dudas y salimos con más dudas todavía. No quedamos conformes con sus respuestas”, aseguró.

    En ese contexto, advirtió que si los oficios enviados al Ministerio de Seguridad, a la PDI y a la Contraloría no entregan claridad suficiente, no se descarta una interpelación a la ministra Steinert.

    Más sobre:Trinidad SteinertConsuelo PeñaPDIComisión de SeguridadContraloríaEduardo CernaInterpelaciónJaime ArayaRaúl LeivaPatricio PinillaClan ChenPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bolsas globales suben tras mensaje de Trump, pero en Chile el Ipsa cae por preocupaciones por mercado interno y Mepco

    Corte de San Miguel confirma propuesta de fiscal judicial y abre cuaderno de remoción contra Sergio Yáber

    A 50 años del golpe en Argentina: Martín Balza critica a Jorge Videla y califica acción como la “más sangrienta y criminal de nuestra historia”

    Delincuentes roban más de $150 millones desde vehículo de valores en Puente Alto

    Adujo que padece cáncer y actuó por necesidad: en prisión preventiva sujeto que intentó robar banco en Providencia

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Lo más leído

    1.
    Comité político: Kast hace llamado de atención a Schalper (RN) e insiste en unidad en la derecha

    Comité político: Kast hace llamado de atención a Schalper (RN) e insiste en unidad en la derecha

    2.
    Desde perder la presidencia a tensiones internas: el complejo aterrizaje del PDG en la Cámara de Diputados

    Desde perder la presidencia a tensiones internas: el complejo aterrizaje del PDG en la Cámara de Diputados

    3.
    Schalper fija posición frente al gobierno de Kast: advierte error en cambios a gratuidad y emplaza a Sedini

    Schalper fija posición frente al gobierno de Kast: advierte error en cambios a gratuidad y emplaza a Sedini

    4.
    Duelo socialista: Vodanovic y De Urresti se enfrentan para presidir el Senado en 2027

    Duelo socialista: Vodanovic y De Urresti se enfrentan para presidir el Senado en 2027

    5.
    Menor financiamiento a magísteres en el extranjero y revisión de concursos: los focos de reducción presupuestaria del Ministerio de Ciencias

    Menor financiamiento a magísteres en el extranjero y revisión de concursos: los focos de reducción presupuestaria del Ministerio de Ciencias

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    Servicios

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Bono Control Niño Sano: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuál es el monto este año?

    Bono Control Niño Sano: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuál es el monto este año?

    Oposición cuestiona versión de Steinert por salida de Consuelo Peña de la PDI
    Chile

    Oposición cuestiona versión de Steinert por salida de Consuelo Peña de la PDI

    Corte de San Miguel confirma propuesta de fiscal judicial y abre cuaderno de remoción contra Sergio Yáber

    Delincuentes roban más de $150 millones desde vehículo de valores en Puente Alto

    Bolsas globales suben tras mensaje de Trump, pero en Chile el Ipsa cae por preocupaciones por mercado interno y Mepco
    Negocios

    Bolsas globales suben tras mensaje de Trump, pero en Chile el Ipsa cae por preocupaciones por mercado interno y Mepco

    El precio del cobre anotó su segundo peor valor del año tras guerra en Medio Oriente

    Presidente del BCI, Ignacio Yarur, resalta la importancia de la rentabilidad de las empresas, pero con “cohesión social”

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio
    Tendencias

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Qué se sabe del accidente aéreo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York que dejó dos fallecidos y decenas de heridos

    Contra el público chileno: revisa la polémica reacción de Alex Michelsen tras vencer a Alejandro Tabilo en Miami
    El Deportivo

    Contra el público chileno: revisa la polémica reacción de Alex Michelsen tras vencer a Alejandro Tabilo en Miami

    Alejandro Tabilo es eliminado tras la remontada de Alex Michelsen en el Masters 1000 de Miami

    Repasa la derrota de Alejandro Tabilo frente a Alex Michelsen por la tercera ronda del Masters 1000 de Miami

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica
    Tecnología

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    WWDC26 ya tiene fecha: Apple presentará sus innovaciones en IA y software

    Diego Fuentes, director del filme Matapanki: “Para mí es importante retratar a los freaks, olvidados o fuera del margen”
    Cultura y entretención

    Diego Fuentes, director del filme Matapanki: “Para mí es importante retratar a los freaks, olvidados o fuera del margen”

    “Caviar (Basura)”: Entrópica lanza su nuevo single junto a Cecilia Aguayo

    Dwayne Johnson luce una melena en el trailer del live action de Moana

    A 50 años del golpe en Argentina: Martín Balza critica a Jorge Videla y califica acción como la “más sangrienta y criminal de nuestra historia”
    Mundo

    A 50 años del golpe en Argentina: Martín Balza critica a Jorge Videla y califica acción como la “más sangrienta y criminal de nuestra historia”

    Los pasos en falso de Trump en la guerra contra Irán

    Presidente de Bolivia en el Día del Mar: “Nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes de integración”

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones
    Paula

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión