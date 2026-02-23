SUSCRÍBETE
    Política

    De Grange se reúne con Confederación Nacional del Transporte de Carga: gremio pide modernización del sector

    Tras la reunión, el presidente del gremio valoró el encuentro y destacó la disposición al diálogo por parte de la futura administración.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Este lunes el futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, se reunió con parte del directorio de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC).

    En la cita, que tuvo lugar en la Oficina del Presidente Electo (OPE), se abordaron las prioridades del transporte de carga de cara al nuevo ciclo gubernamental.

    En detalle, el gremio planteó la necesidad de avanzar en una Ley de Transporte que permita la modernización integral del sector.

    Tras la reunión, el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, valoró el encuentro y destacó la disposición al diálogo por parte de la futura autoridad.

    “Fue una reunión muy positiva, donde pudimos presentar formalmente a nuestro gremio y plantear con claridad la agenda que consideramos prioritaria para el transporte de carga. Chile necesita una legislación moderna que promueva la competitividad, la innovación tecnológica y una logística eficiente, acorde a los desafíos del comercio exterior y del crecimiento económico”, señaló Pérez.

    El dirigente agregó que “el transporte de carga es un pilar estratégico para el desarrollo del país. Por eso creemos fundamental avanzar en una ley que entregue certezas, fomente la formalidad, promueva la incorporación de nuevas tecnologías y fortalezca la cadena logística en su conjunto”.

    Por último, desde la CNTC recalcaron que el sector está disponible para colaborar técnicamente con el futuro Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en temas de infraestructura, seguridad e integración.

