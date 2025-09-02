SUSCRÍBETE
Debate por paz social: UDI pide a la izquierda mayor “lealtad” si es oposición y no repetir lo ocurrido en gobierno de Piñera

Desde la tienda gremialista recogieron los dichos de la secretaria general de republicanos, Ruth Hurtado, quien aseguró que "la izquierda va a tratar de derrocar" a cualquiera que le toque gobernar.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez. Foto: Raúl Zamora/Aton Chile. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó los dichos emitidos este martes por la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien, en medio del debate sobre la “paz social” en una futura administración, aseguró que “la izquierda va a tratar de derrocar” a cualquiera que le toque gobernar.

La integrante de la plana mayor de la tienda republicana entregó estas declaraciones a raíz de la arremetida contra José Antonio Kast de parte del economista y esposo de Evelyn Matthei, Jorge Desormeaux.

En entrevista con La Tercera, el exconsejero del Banco Central sostuvo que "vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de (José Antonio) Kast que en un gobierno de Evelyn Matthei. Es el enemigo ideal para la gente de extrema izquierda”.

Si bien estos dichos de Desormeaux inicialmente generaron tensión en las derechas, con una dura respuesta de republicanos al comando de Matthei, que tuvo réplica desde Chile Vamos, hoy Hurtado trasladó la discusión a la otra vereda. “Quien gobierne, quien esté al frente o quien sea el oficialismo y sea opositor a la izquierda radical, la izquierda va a utilizar las herramientas que sean necesarias para, tal como lo quisieron hacer con el presidente Piñera, para tratar de derrocarlo de alguna manera”, dijo en radio Infinita.

Así, en un punto de prensa tras la reunión semanal del comité político del equipo de Matthei, Ramírez abordó la discusión y recogió las declaraciones de la secretaria general de republicanos.

“Todos los presidentes de la República, del color que sean, quieren paz social, para poder gobernar tranquilamente, para poder sacar adelante sus proyectos”, dijo.

Tras esto, el timonel de la UDI recordó lo sucedido en el segundo gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera: “Yo creo que la izquierda desde el minuto uno fue muy desleal y muy irresponsable. Desde el minuto uno le negaron al Presidente de la República la sal y el agua y se preocuparon de polarizar”.

“Ellos solo querían hacerle daño al Presidente Piñera. Esa izquierda fomentó un ambiente de polarización, de agresividad en política. Y ese gobierno fue víctima de esa forma de hacer política de la izquierda”, apuntó.

En ese punto, el parlamentario hizo un llamado a sus adversarios políticos: “Yo espero que esa izquierda que hoy día está en el gobierno haya aprendido la lección y se comporte con un poquito más de lealtad y patriotismo cuando les toque ser de nuevo oposición”.

“Por nuestra parte, estamos colaborando a esa paz social, llamando a un solo equipo y llamando a la conformación de una gran coalición que nos dé mayoría y nos permita gobernar con eficacia”, cerró.

