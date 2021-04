Debate por rol de Brahm y solicitud de Guillier de un informe para “inhabilitar” a Piñera: las frases que marcaron el debate del retiro del 10% en el Senado

Esta jornada la sala del Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputados, para su tercer trámite, el proyecto para el tercer retiro de fondos previsionales.

La iniciativa fue visada por la Cámara Alta dos días después de que el gobierno decidiera enviar la moción al Tribunal Constitucional.

El proyecto, aprobado por 31 votos, contó con el apoyo de siete parlamentarios de Chile Vamos.

Críticas al Presidente Sebastián Piñera, debate sobre el rol de la presidenta del TC María Luisa Brahm y la solicitud por parte de un senador de informe para “inhabilitar” al Mandatario fueron algunas de las frases que marcaron el debate. Revísalas a continuación:

Alejandro Guillier (Independiente): “Pido que a la brevedad se le solicite al presidente de la Comisión de Constitución (Pedro Araya) que pueda entregar respuesta a una solicitud de (Jaime) Mulet en orden a conocer los procedimientos específicos para dar lugar a la declaración de inhabilidad del Presidente de la República, por impedimento físico o mental, como también respecto de la dimisión o renuncia de dicho cargo”.

Francisco Chahuán (RN): “Si el gobierno no se involucra en el tema y no ofrece una respuesta clara y concreta, y renuncia a su rol de colegislador, me considero completamente en libertad de acción para votar en conciencia el proyecto, porque no hay otra alternativa para empatizar con las familias que lo están pasando muy mal en nuestro país”.

Alejandro Navarro (País): “Presidente Piñera usted es un indolente, un egoísta, irresponsable, insensible, obsesivo. Es usted Presidente Piñera un provocador. Ha provocado y humillado al pueblo de Chile (...) Usted es un mala clase, no un clase media”.

David Sandoval (UDI): “Nuestro país tiene dificultades, pero no es pobre, puede hacer un mayor esfuerzo, pero se requiere de la voluntad y disposición de todos, de lo contrario son meras palabras y discursos y lo que se requiere es acción”.

Rabindranath Quinteros (PS): “Espero que los ministros del TC y su presidenta entiendan la responsabilidad que tienen sobre sus hombros. Tal como nosotros, ellos también juraron respetar la Constitución, que en su primer artículo impone como primer deber, a todos los órganos del Estado, dar protección a la población y la familia, lo que se cumple con hechos concretos, y no meras palabras”.

José Miguel Durana (UDI): “Por eso el voto que emito es humano, está basado en la premisa de que chilenos y chilenos lo necesitan (...) Mi convicción es la defensa de los valores de la libertad personal y económica de todos los chilenos, de la propiedad privada y elegir (...) Nuestros compatriotas saben que estos fondos le pertenecen y que nada ni nadie puede quitárselos”

Carmen Gloria Aravena (IND-Chile Vamos): “Espero que no se tramite un proyecto que expropia los recursos de los chilenos, porque sería muy difícil de aceptar para los chilenos que no están de acuerdo con que se nacionalicen sus fondos para un sistema de fondo público de reparto, para eso no estaré disponible”.

Loreto Carvajal (PPD): “Cómo se puede comprender que le pidamos a las personas que se queden en sus casas y no vayan a trabajar, que ojalá no salgan para evitar contagios, y les estemos tirando migajas con bonos y requisitos”.

Luz Ebensperguer (UDI): “Este Congreso no puede ser responsable de empobrecer a esas personas para el día de mañana cuando no estén en condiciones de trabajar, sino que descansar y hacer uso de sus pensiones, que no tengan recursos o (tengan) pensiones aún más bajas de lo que podrían tener porque este Congreso le autorizó retirar sus fondos. Es una irresponsabilidad”.

Carlos Bianchi (Independiente): “Escucho a muchos senadores del propio gobierno del Presidente que hoy dan un voto a favor del proyecto. Yo me pregunto si además estarían dispuestos a firmar para hacer una presentación frente al TC para inhabilitar a su presidenta que es una funcionaria 24/7 del Presidente y, por lo tanto, para el Presidente el TC se transformó en el botón de pánico”.

Ricardo Lagos Weber (PPD): “Un gobernante debe tener la capacidad y criterio político de lo que ocurrirá a partir de sus decisiones. Sí, el cree que es inconstitucional, y sí, puede recurrir al TC, pero no puede desentenderse de los efectos que va generar, y ha generado un tremendo malestar, que va tener un costo en la ciudadanía muy grande si el TC decide rechazar lo que aquí se va aprobar”.

Iván Moreira (UDI): “Si es irresponsable votar por este tercer retiro, bendita irresponsabilidad por darle qué comer a la gente que sufre, y eso a mí no me va hacer de izquierda, si no que como hijo de Dios, me hace una persona más humana, más cristiana, poniéndome en el lugar de la gente que yo no voy a abandonar”.

Álvaro Elizalde (PS): “Y qué hace el Presidente, no ordena a su coalición, porque la mayoría aprueba esta reforma, requiere que sus ministros declaren que lo apoyan, porque al parecer muchos lo están cuestionando al interior del gobierno, y recurre al TC para evitar que esta reforma se haga realidad, recurriendo al voto dirimente de la presidenta del TC que fue asesora de Piñera (...) Entonces la voluntad mayoritaria de la sociedad chilena, que se refleja en el Congreso, requiere la intervención del TC como tercera cámara, donde ni siquiera se constituye una mayoría nítida, francamente absurdo”.