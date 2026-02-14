Déficit fiscal estructural: parlamentarios arremeten contra manejo económico de gobierno de Boric

El Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre de 2025, publicado por la Dirección de Presupuestos, abrió un fuerte flanco político en el Congreso al confirmar un déficit fiscal estructural de 3,55% del PIB, equivalente a unos US$13.200 millones, el más alto registrado en un periodo sin crisis y el tercer incumplimiento consecutivo de la meta fiscal del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Las cifras —muy por sobre el 1,1% comprometido en la Ley de Presupuestos 2025— reactivaron el debate sobre la situación económica que heredará la próxima administración del presidente electo José Antonio Kast, en un escenario que parlamentarios califican como complejo y restrictivo.

Oposición acusa “herencia fiscal desastrosa”

El diputado UDI Juan Antonio Coloma fue uno de los más críticos y sostuvo que el actual gobierno deja al país en una situación límite.

“La herencia del Presidente Boric en materia económica es simplemente un desastre. Más que triplicaron la meta autoimpuesta: estimaban un menos 1,1% y terminaron en menos 3,5%”, afirmó.

“Esto es dejar prácticamente al país en bancarrota, con decenas de miles de millones de dólares de deuda. No se había visto antes”, agregó, apuntando también a responsabilidades del exministro de Hacienda Mario Marcel y de la Dipres.

Parlamentarios reaccionan al déficit fiscal revelado por la Dipres Dedvi Missene

En la misma línea, el diputado UDI Henry Leal recalcó la magnitud del déficit y cuestionó la gestión de los ingresos fiscales.

“13 mil millones de dólares es una deuda gigantesca. Este gobierno se equivocó todos los años en la estimación de los ingresos fiscales”, sostuvo.

“No hubo pandemia, no hubo terremoto, no hubo una gran reconstrucción. Aun así, aumentaron la deuda pública y hoy todos los chilenos pagan intereses millonarios”, añadió.

Parlamentarios reaccionan al déficit fiscal revelado por la Dipres

En ese sentido, el diputado Jorge Durán, ex Renovación Nacional, advirtió que el escenario limitará severamente la capacidad de acción de la próxima administración.

“Este gobierno logró superar las peores expectativas de los expertos. La ciudadanía muchas veces no entiende lo que significa este déficit, pero al próximo gobierno le va a costar mucho reactivar la economía”, afirmó.

“Va a haber que apretarse el cinturón de verdad: eliminar programas que no generan beneficio social, estructuras que están de adorno y controlar con fuerza el gasto”, agregó.

Parlamentarios reaccionan al déficit fiscal revelado por la Dipres

Por otro lado, el senado Hotuiti Teao, del Partido Republicano aseguró: “Este déficit estructural cercano al 3,6% del PIB —3,55% según el propio Informe de Finanzas Públicas de Dipres— no solo es el más alto registrado en periodos sin crisis, sino que además supera ampliamente la meta fiscal comprometida en la Ley de Presupuestos, que era cercana al 1% del PIB. Estamos hablando de un desvío superior a dos puntos porcentuales, equivalente a miles de millones de dólares adicionales de desequilibrio estructural, en un contexto donde la deuda pública ya bordea el 41% del PIB. No existe una pandemia ni un shock externo que lo explique”.

Así, añadió: “Por eso ya ingresamos la solicitud para que la primera sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara cite al ministro y el gobierno asuma las responsabilidades políticas por esta pésima gestión. Aquí no basta con reconocer cifras. Se hizo mal la pega y se le hizo daño al país. Cuando se administran mal los recursos de todos los chilenos, corresponde asumir responsabilidades políticas claras y sin excusas”.

Déficit fiscal estructural: parlamentarios arremeten contra manejo económico de gobierno de Boric

Centro político acusa falta de correcciones oportunas

Desde la Democracia Cristiana, la diputada Joanna Pérez calificó el déficit como una señal grave de mala conducción fiscal.

“El déficit estructural de 3,6% del PIB es una cifra muy preocupante y refleja una conducción fiscal que no estuvo a la altura de la responsabilidad que el país requiere”, señaló.

“Estas señales fueron advertidas oportunamente por el Consejo Fiscal Autónomo y por parlamentarios, pero esas advertencias fueron desoídas”, agregó.

La diputada también vinculó el deterioro fiscal con cuestionamientos al uso de recursos públicos: “Cuando se combina deterioro fiscal con irregularidades, lo que se afecta es la fe pública. Por eso utilizaremos todas las herramientas para que este gobierno rinda cuentas”, indicó, anunciando una comisión investigadora para marzo.

Parlamentarios reaccionan al déficit fiscal revelado por la Dipres

Desde el Partido Radical, el diputado Rubén Oyarzo puso el foco en la sostenibilidad del modelo fiscal.

“Este no es un hecho aislado: es el tercer incumplimiento consecutivo de la meta fiscal y uno de los déficits más altos sin crisis”, afirmó.

“Cuando el Estado gasta sistemáticamente más de lo que ingresa, se compromete la estabilidad económica y el espacio para políticas sociales futuras”, advirtió. “La responsabilidad fiscal no es un fin en sí mismo, es la base para proteger el crecimiento, el empleo y la cohesión social”, sostuvo.

Parlamentarios reaccionan al déficit fiscal revelado por la Dipres SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

Por último, el diputado independiente Jaime Araya aseguró que las cifras contradicen el relato oficial del Ejecutivo en su tramo final.

“El dato es brutal y mata el relato de salida que intenta instalar el gobierno”, afirmó.

“Las cifras son mediocres o derechamente malas, y eso ensombrece cualquier intento de hablar de legado. El cierre ha sido desordenado y muy lejos de lo prometido”, concluyó.