Política

Definiciones parlamentarias: Mujeres Radicales de la RM muestran reparos sobre definición en cupo del distrito 8

Por medio de una declaración púbica, indicaron que "expresamos con firmeza nuestra defensa de la participación de nuestra compañera Jazmín Aguilar, ex Consejera Regional por dos períodos, y de Rubén Oyarzo, actual diputado en ejercicio" .

María José Halabi 
María José Halabi

Este sábado, las Mujeres Radicales de la región Metropolitana del Partido Radical de Chile publicaron una declaración donde señalaron que Jazmín Aguilar y Rubén Oyarzo, dos opciones del partido, debían tener cupos en la lista parlamentaria de “Unidad por Chile” por el Distrito 8.

En la declaración se indicó que “en el marco de las negociaciones parlamentarias 2025, expresamos con firmeza nuestra defensa de la participación de nuestra compañera Jazmín Aguilar, ex Consejera Regional por dos períodos, y de Rubén Oyarzo, actual diputado en ejercicio”.

Sumaron que “hoy enfrentamos una disputa injusta por el segundo cupo parlamentario en el Distrito 8, lo que pone en riesgo la elegibilidad de un diputado radical en ejercicio en nuestra región Metropolitana, debilitando así la representación de nuestro partido".

“El Partido Radical ha demostrado su fuerza electoral en el Distrito 8. En la última elección municipal alcanzamos 37 mil votos y logramos elegir a 4 concejales, consolidando una presencia territorial clara y un respaldo ciudadano real" continuaron.

Agregaron que “exigimos firmeza institucional, porque esta situación afecta de manera directa a nuestra militancia radical. Este tipo de actos, poco fraternales y desiguales, generan distancia con nuestras bases electorales, afectando no solo el proyecto parlamentario, sino también nuestro compromiso con el trabajo social y político que nuestras mujeres radicales de la región Metropolitana hemos sostenido con convicción y lealtad”.

Finalizaron diciendo que “hoy decimos con fuerza: el Partido Radical debe garantizar la representación justa y legítima de sus liderazgos en el Distrito 8″.

