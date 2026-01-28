SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Del Caribe a Europa: Kast prepara nueva gira internacional tras cerrar su viaje por Centroamérica

    El presidente electo iniciará un nuevo periplo la próxima semana: estará en Bruselas, Italia y Hungría.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre

    Desde la noche misma de su triunfo electoral, José Antonio Kast optó por un despliegue internacional intenso. Argentina fue su primer destino, seguido por visitas a Ecuador y Perú, antes de iniciar una gira por Centroamérica que lo ha llevado a República Dominicana y Panamá, y que concluirá este viernes en El Salvador, donde está previsto que se reúna con el presidente Nayib Bukele y visite el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

    El periplo centroamericano no estuvo exento de ajustes. Problemas climáticos obligaron a reprogramar parte del itinerario y postergar la visita en San Salvador, lo que incluso derivó en cambios en la agenda interna, como la modificación de la fecha para la presentación de los subsecretarios.

    Pero el despliegue internacional del presidente electo no se detendrá ahí. Apenas regrese a Chile, Kast volverá a abordar un avión, esta vez con destino a Europa. La gira se extenderá durante toda la próxima semana.

    El primer destino será Bruselas. Allí, se espera que Kast asista a la Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión, que se desarrollará en el Parlamento Europeo y es organizada por el Political Network for Values (PNfV), una red internacional que agrupa a líderes y organizaciones conservadoras.

    Kast participa activamente de dicha red y directora ejecutiva de la organización, Lola Velarde, viajó a Chile en diciembre pasado para la elección presidencial de segunda vuelta.

    Desde Bélgica, el presidente electo se trasladará a Italia, donde está contemplada una reunión con la primera ministra Giorgia Meloni. El encuentro se enmarca en una agenda que busca profundizar la relación con gobiernos europeos de derecha y centroderecha. Ambos tienen una relación cercana y existe la expectativa de que asista al cambio de mando.

    La gira concluirá en Hungría, con una reunión por confirmar el primer ministro Viktor Orbán, uno de los líderes más influyentes del nacionalismo conservador en Europa.

    Luego de eso, el futuro jefe de Estado tomará unos días de receso en Puerto Varas, del 7 hasta el 17 de febrero. Tras eso, retomará su agenda internacional con un viaje a EE.UU.

